Quais seleções ficaram mais tempo sem perder na fase de grupos da Copa? Veja o ranking

A fase de grupos costuma ser o primeiro grande teste de uma seleção na Copa do Mundo. É o momento em que os times favoritos precisam confirmar o status e as zebras tentam surpreender. Ao longo da história, algumas equipes transformaram essa etapa em um momento praticamente sem derrotas.

O principal exemplo é o Brasil. A Seleção Brasileira ostenta a maior sequência invicta da história da fase de grupos dos Mundiais.

Desde a derrota por 2 a 1 para a Noruega, na Copa de 1998, os brasileiros passaram por seis edições consecutivas sem perder uma única partida na etapa inicial do torneio. A marca alcançou 17 jogos de invencibilidade e se tornou recorde da competição.

Brasil no topo da lista

A sequência começou na Copa de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, quando o time comandado por Luiz Felipe Scolari venceu todos os três jogos da fase de grupos antes de conquistar o pentacampeonato. O padrão se repetiu em 2006, com mais três vitórias.

Nas edições seguintes, o Brasil alternou vitórias e empates, mas manteve a invencibilidade. Entre 2002 e 2022, foram 14 vitórias e três empates na primeira fase, consolidando a maior série sem derrotas já registrada nesse estágio da Copa do Mundo.

O recorde, no entanto, terminou na Copa do Mundo do Catar, quando a equipe reserva perdeu para Camarões por 1 a 0.

Alemanha aparece logo atrás

Antes da marca brasileira ser estabelecida, o recorde pertencia à Alemanha. Os alemães permaneceram sem derrotas na fase de grupos entre os Mundiais de 1990 e 2010, acumulando uma longa sequência de 16 partidas invictas.

A regularidade alemã ajudou a seleção a chegar frequentemente às fases decisivas, reforçando uma tradição que fez do país uma das maiores potências da história do torneio.

Holanda também construiu uma longa série

A Holanda ocupa a terceira posição do ranking graças a uma impressionante sequência de invencibilidade que já dura mais de três décadas.

A última derrota da seleção na fase de grupos de uma Copa do Mundo aconteceu em 1994. Desde então, os neerlandeses passaram ilesos pelas edições de 1998, 2006, 2010, 2014 e 2022, acumulando 15 partidas consecutivas sem perder nesta etapa do torneio.

O feito ganha ainda mais relevância por se tratar da maior sequência ativa entre todas as seleções que disputarão a Copa. Caso mantenha o desempenho nas próximas partidas, a equipe laranja poderá se aproximar dos recordes de Brasil e Alemanha.

Invencibilidade nem sempre significa sucesso

Curiosamente, evitar derrotas na fase de grupos não garante classificação. Ao longo da história, quatro seleções foram eliminadas sem perder sequer uma partida: a Escócia em 1974, Camarões em 1982, a Bélgica em 1998 e a Nova Zelândia em 2010.

Esses casos mostram que, em uma Copa do Mundo, empatar demais pode ser tão perigoso quanto perder.

Ainda assim, as longas sequências invictas seguem como um retrato da consistência das grandes seleções. E, nesse quesito, ninguém superou o Brasil ainda.