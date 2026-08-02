Michelle Bolsonaro recebe alta, mas não deve ir à convenção do PL

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) recebeu alta hospitalar neste domingo, 2, após ser submetida a um procedimento para tratar um quadro de cefaleia refratária a medicamentos orais, informou o Hospital DF Star.

Segundo boletim médico divulgado pela unidade, Michelle deu entrada na noite de sábado, 1º, passou por exames para investigar as dores de cabeça e foi submetida a um bloqueio anestésico dos nervos cranianos, com "resposta satisfatória". Ela recebeu alta neste domingo com orientação para manter acompanhamento com a equipe médica.

Neste domingo, mais cedo, a assessoria da ex-primeira-dama havia informado que ela permanecia internada devido à persistência do quadro de cefaleia e aguardava um novo boletim médico.

Michelle foi internada após apresentar crises recorrentes de enxaqueca. Na noite de sábado, ela publicou uma foto em uma cama de hospital nas redes sociais, agradeceu "pelas orações e por todo carinho" e mostrou a primeira refeição após os procedimentos.

Ex-primeira dama não deve ir à Convenção do PL

A internação ocorreu no fim de semana da convenção nacional do Partido Liberal (PL), que teve início às 17h30 deste domingo, em Brasília. O evento deve oficializar a candidatura de Michelle ao Senado pelo Distrito Federal, ao lado da deputada federal Bia Kicis (PL-DF), que disputará a segunda vaga da legenda.

Pessoas do círculo íntimo de Michelle Bolsonaro afirmaram reservadamente à EXAME que a ex-primeira dama não deve estar presente no evento que contará com o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato do partido à Presidência da República.

Havia expectativa de que o evento marcasse a primeira aparição pública de Michelle e Flávio após a crise entre os dois, iniciada em junho, quando a ex-primeira-dama afirmou ter sido "humilhada" e "maltratada" pelo senador em uma ligação telefônica. O impasse foi encerrado em 23 de julho, após Michelle aceitar um pedido público de desculpas de Flávio.

No sábado, Michelle não participou do evento de lançamento da pré-candidatura de Bia Kicis ao Senado por causa dos exames médicos. Na ocasião, a deputada afirmou que a ex-primeira-dama acompanhava o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar humanitária em Brasília, quando precisou ser encaminhada ao hospital.