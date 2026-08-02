Perfil de Maduro celebra diálogo entre governo e oposição na Venezuela

O perfil do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou neste domingo (2) na rede X (antigo Twitter) que apoia “todo caminho de diálogo” no país antes da primeira reunião presencial entre representantes do governo interino e da oposição, prevista para a próxima semana, em Caracas.

Maduro, de 63 anos, e sua esposa, Cilia Flores, de 69, estão presos em uma penitenciária federal no Brooklyn, em Nova York, desde janeiro, após uma operação militar dos Estados Unidos. O casal é acusado de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção, além de crimes relacionados ao tráfico de armas. Ambos negam as acusações e se declararam inocentes perante a Justiça americana.

Após a prisão do líder venezuelano, a então vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu interinamente o poder e passou a governar sob pressão de Washington.

Na mensagem divulgada na rede social de Maduro, o ex-presidente destacou a necessidade de união nacional. “Saudamos todo caminho de diálogo que ajude a consolidar a paz, a convivência e o reencontro entre os venezuelanos”, afirmou.

“Falar de um renascimento nacional como meta comum é falar de respeito mútuo na diversidade, de inclusão de todos e todas”, acrescentou Maduro, que também desejou que agosto seja um mês de “diálogo sincero e renascimento espiritual para a Venezuela”.

Rodada de conversas em Caracas

A primeira rodada de conversas entre representantes do governo interino de Delcy Rodríguez e opositores apoiados por Washington ocorrerá na próxima semana, em Caracas.

O encontro foi anunciado pelas partes no sábado, 1°, e terá como pauta a assistência após o terremoto duplo de 24 de junho, o fortalecimento da democracia e os direitos e garantias políticas.

A principal líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, não participará das negociações. Ela afirmou, porém, que não irá dificultar o processo.

Julgamento de Maduro nos EUA será em junho de 2027

Maduro e Cilia Flores permanecerão detidos nos Estados Unidos até o início do julgamento por narcotráfico, marcado para 1º de junho de 2027 por um tribunal federal de Nova York.

Em sua primeira audiência perante a Justiça americana, em janeiro, Maduro afirmou que foi “sequestrado” e se declarou “um prisioneiro de guerra”. Em abril, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos autorizou o pagamento dos honorários dos advogados do casal, que até então era impedido pelas sanções americanas.

O ex-presidente e sua esposa estão detidos no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn (MDC), uma prisão federal conhecida por críticas às condições de segurança e infraestrutura. Especialistas afirmam que presos de alto perfil costumam ser mantidos em unidades de habitação especial, com maior isolamento por motivos de segurança.

Segundo ex-diretores e advogados, esse tipo de detenção pode envolver até 23 horas diárias de confinamento, contato limitado com outros presos e restrições de circulação. O Departamento Federal de Prisões (BOP) não confirmou oficialmente a unidade onde Maduro está alojado nem detalhes sobre sua rotina, mas especialistas apontam que ele provavelmente está submetido a um regime de segurança reforçada.