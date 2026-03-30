Ancelotti diz ter time da Copa definido e pede calma com a Seleção

O técnico Carlo Ancelotti pediu paciência com a Seleção Brasileira e afirmou que já tem uma ideia clara da equipe para a Copa do Mundo. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 30, véspera do amistoso contra a Croácia, o treinador defendeu o trabalho realizado e reforçou a confiança no processo.

"Acho que esse período passado aqui, esse ano foi positivo, nos qualificamos primeiro, logo. Depois, nos jogos fizemos muitas avaliações de jogadores que eu não conhecia. Hoje temos uma ideia muito clara, tenho a escalação bastante definida para o primeiro e também bastante definida a lista final. Estamos em um caminho correto, um jogo muito bom, outro jogo um pouco menos... Temos que melhorar obviamente, temos ideia bastante clara do que queremos fazer na Copa do Mundo", disse o técnico.

Mesmo após oscilações recentes, Ancelotti afirmou que a comissão técnica e a CBF estão alinhadas quanto ao planejamento para o Mundial. "Estamos em um bom ponto nesse caminho, nesse processo vamos estar preparados para os melhores jogos da Copa do Mundo. Precisamos de calma e tranquilidade porque toda a comissão e toda a CBF estão convencidas de que estamos no caminho correto e no ponto correto. Acho que foi um bom trabalho até agora."

Mudanças na equipe?

O treinador evitou antecipar a escalação contra a Croácia, mas confirmou ajustes na equipe. Segundo ele, a estrutura tática será mantida.

"A escalação de amanhã eu não vou dizer, porque ainda não falei com os jogadores. Vamos fazer mudanças, o sistema não vai mudar. Mais do que quatro atacantes, eu diria: uma equipe que trabalha forte na frente", afirmou.

Ancelotti explicou que os amistosos recentes tiveram como foco testar a equipe titular, especialmente diante de desfalques. "O objetivo do jogo contra França e Croácia era testar a equipe titular. A equipe titular não está por conta de muita lesão. Tivemos boa sensação dos jogadores, aumenta a concorrência para a lista final. A ideia não era fazer prova nesses jogos. A ideia era testar a equipe titular. Teremos que buscar outro caminho. Estamos no processo correto. Crítica é normal. Eu tenho muito claro que o mais importante é o resultado, mas para nós o resultado mais importante é o primeiro jogo da Copa do Mundo", disse Ancelotti.

O técnico também destacou a importância de um jogo equilibrado para a busca pelo título mundial. "Acho que os últimos dois mundiais que o Brasil ganhou, ganhou por uma fantástica conexão entre o talento e o aspecto defensivo. A história fala muito claro. O Brasil para ganhar Mundial tem que ter talento, e temos, e defender bem. Não há outra via. Só jogo ofensivo não estou convencido", disse.

Destaques e jovens promessas

Ancelotti elogiou nomes importantes do elenco e projetou o futuro da Seleção com novos talentos. "A Seleção tem Raphinha, Vini como melhores do mundo agora. Creio que vão estar como melhores na Copa. O caráter, a personalidade dos dois jogadores é muito boa."

Sobre Endrick, o treinador destacou evolução e versatilidade. "Vejo como atacante central, agora está jogando mais ao lado, está fazendo bem também essa posição. É uma posição que requer mais o lado defensivo. Estamos vendo uma evolução muito boa. Endrick como muitos outros vai ser o futuro da Seleção. Temos jovens para o futuro muito interessantes como Endrick, Rayan, Igor Thiago, Wesley... O futuro da Seleção está bem coberto", afirmou.

Danilo é o primeiro nome confirmado

O técnico também antecipou um dos convocados para a Copa do Mundo: o defensor Danilo.

"Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora de campo. Danilo é seguro que estará na lista final de 26 porque eu gosto dele. Como caráter, personalidade, como jogo. Pode jogar em todas as posições atrás. Entre os 9 defensores vai estar o Danilo", disse Ancelotti.

A lista final será divulgada em 18 de maio.