Raphinha é cortado do amistoso contra a Croácia

Raphinha, uma das principais estrelas da seleção, foi cortado pela comissão médica da seleção brasileira para disputar o amistoso contra a Croácia, marcado para terça-feira, 31, no Camping World Stadium, em Orlando. O jogador sentiu dores musculares na coxa direita durante a derrota por 2 a 1 para a França e foi substituído no intervalo. Além dele, Wesley, que vinha ganhando força para assumir a lateral-direita, também foi cortado. Ele teve dores na coxa.

O que aconteceu com Raphinha em Brasil x França

Raphinha começou como titular no amistoso contra a França, mas atuou apenas no primeiro tempo. Ele deixou o campo após relatar incômodo muscular na coxa direita, o que levou à troca no intervalo. No segundo tempo, Luiz Henrique entrou em seu lugar e foi um dos poucos destaques da seleção brasileira.

Quem pode ganhar espaço na seleção

Sem Raphinha, a principal alternativa imediata passa por Luiz Henrique, que entrou bem contra a França e foi apontado como um dos nomes que mostraram serviço na etapa final. A troca já ocorreu no amistoso em Boston, o que dá ao atacante um caminho natural para receber mais minutos diante da Croácia.

A comissão técnica também monitora outros nomes do setor ofensivo enquanto fecha os ajustes para o último teste antes da lista final do Mundial. A própria convocação da Data Fifa foi tratada pela CBF como a última sequência de amistosos antes do anúncio definitivo para a Copa.

O impacto para Ancelotti antes da Copa

A ausência do atacante aumenta a pressão sobre Carlo Ancelotti em um momento de definição. O treinador já havia lidado com mudanças na convocação, como a entrada de Kaiki na vaga de Alex Sandro, a convocação de Hugo Souza para substituir Alisson e, ontém após a partida contra a França, a de Vitor Reis no lugar de Gabriel Magalhães.

O amistoso com a Croácia passa, assim, a ter peso maior para a comissão técnica. Além de ser o último compromisso antes da lista final, o jogo pode obrigar a seleção a testar uma nova configuração ofensiva sem um de seus titulares mais usados no ciclo recente.