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Brasil x Croácia: elenco de Ancelotti vale quase três vezes mais que o rival

Seleção brasileira tem elenco de 778,5 milhões de euros contra 282,3 milhões da Croácia antes do jogo desta terça-feira, 31, pela Data Fifa

Croácia: seleção eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2022 (Visionhaus/Getty Images)

Croácia: seleção eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2022 (Visionhaus/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de março de 2026 às 17h03.

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O amistoso entre Brasil e Croácia, marcado para esta terça-feira em Orlando, nos Estados Unidos, não será somente a última partida da seleção brasileira antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

O jogo também vai evidenciar a diferença econômica dos dois elencos - lembrando que os croatas foram nossos últimos algozes em mundiais.

Dados do Transfermarkt apontam que os convocados pelo Brasil estão avaliados em 778,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 4,67 bilhões. Com 24 jogadores, a média é de 32,4 milhões de euros por atleta.

A Croácia, por sua vez, soma 282,3 milhões de euros em valor de mercado, cerca de R$ 1,69 bilhão. O elenco croata conta com 26 jogadores, uma média de 10,86 milhões de euros por atleta.

Isso gera uma diferença total entre os elencos de 2,7 vezes. Na média individual, o valor por jogador da seleção brasileira é cerca de três vezes maior que o da equipe croata.

Ainda assim, os croatas eliminaram o Brasil na Copa do Mundo de 2022 nas quartas de final e terminaram como vice-campeões.

Quando é o amistoso entre Brasil e Croácia?

A partida acontece na próxima terça-feira, 31, às 21h do Horário de Brasília, no Camping World Stadium, em Orlando.

Quais são os próximos jogos do Brasil antes da Copa?

Na reta final da preparação, a equipe ainda fará dois amistosos. O primeiro será contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, em jogo de despedida da torcida brasileira.

Em seguida, enfrenta o Egito, em 6 de junho, no FirstEnergy Stadium, em Cleveland, já com o grupo que disputará a competição.

A lista final dos 26 jogadores convocados será anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti em 18 de maio.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está marcada para 13 de junho.

O primeiro jogo será contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h do Horário de Brasília.

Na fase de grupos, o Brasil ainda enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, às 22h, na Filadélfia, e encerra a participação inicial contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h, em Miami.

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