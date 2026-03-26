Onde assistir o jogo do Brasil contra a França hoje?

A seleção brasileira volta a campo nesta semana para encarar a França em amistoso internacional pela Data Fifa de março. O confronto faz parte da preparação para a Copa do Mundo e abre a sequência de jogos da equipe de Carlo Ancelotti nesta janela internacional. Saiba quando e onde assistir.

Como chega o Brasil para o amistoso

O amistoso contra a França na quinta-feira será o primeiro jogo do Brasil nesta Data Fifa de março. Depois dele, a equipe de Carlo Ancelotti ainda enfrenta a Croácia no dia 31. A janela ganhou atenção extra depois dos cortes de Alex Sandro, Gabriel Magalhães e Alisson, com mudanças na lista brasileira às vésperas dos amistosos. Essa partida também serve como uma das últimas avaliações da comissão técnica antes da Copa do Mundo.

Como chega a França para enfrentar o Brasil

A França chega para o amistoso com ao menos uma baixa importante. O zagueiro William Saliba foi cortado por causa de uma lesão recorrente no tornozelo esquerdo, e Didier Deschamps convocou Maxence Lacroix para o lugar. Além disso, o astro Mbappé retornou de lesão e integra o grupo francês.

Onde assistir a Brasil x França ao vivo

A TV Globo e SporTV farão a cobertura ao vivo da partida entre Brasil e França. As equipes se enfrentam no Gillette Stadium, em Foxborough. O horário marcado para o amistoso é 17h de Brasília, na quinta-feira, 26.

Brasil x França será o primeiro amistoso da Data Fifa

A Data Fifa de março foi reservada para amistosos e ajustes finais das seleções antes do Mundial. No caso do Brasil, o duelo contra a França abre a programação da equipe nos Estados Unidos. Depois, a Seleção encara a Croácia no dia 31, em Orlando. Já os franceses enfrentarão a Colômbia no dia 29, em Washington.