Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir ao vivo hoje

O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira, 16, às 15h30 (de Brasília), a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, que serão disputados nos Estados Unidos.

A convocação será realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Os dois amistosos serão os últimos compromissos da equipe antes da elaboração da lista final para a Copa do Mundo, prevista para maio.

Convocação da Seleção: horário e onde assistir

Data: segunda-feira, 16 de março de 2026

segunda-feira, 16 de março de 2026 Horário: 15h30 (de Brasília)

15h30 (de Brasília) Local: sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ)

sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ) Onde assistir: CBF TV (YouTube)

Próximos jogos da Seleção

Depois da convocação, a equipe brasileira entra em campo para dois amistosos internacionais:

Brasil x França — 26 de março, às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston

— 26 de março, às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston Brasil x Croácia — 31 de março, às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando

Expectativas para a lista

Há expectativa em torno da possível volta de Neymar, que aparece na pré-lista de convocados. O atacante não joga pela Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho.

Ancelotti também pode promover novidades no ataque, com chances para Endrick, Rayan e Igor Thiago, que integram a chamada “lista larga”. Outro possível estreante é o meio-campista Gabriel Sara, do Galatasaray.

Por outro lado, a comissão técnica terá desfalques importantes por lesão, casos de Éder Militão, Vanderson, Caio Henrique, Bruno Guimarães e Rodrygo.

Embora ainda haja possibilidade de novas observações na próxima data Fifa, a comissão técnica pretende que a convocação desta segunda seja o mais próxima possível da lista definitiva para o Mundial.

Esta será a quinta convocação de Ancelotti no comando da Seleção. Até agora, o treinador soma oito jogos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.