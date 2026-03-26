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Quanto custa a camisa oficial da Seleção? Preço surpreende e assusta

Novo uniforme da Seleção Brasileira de Futebol lançado pela Nike chega a R$ 750, enquanto versões mais baratas surgem como alternativa

Camiseta: novo uniforme da Seleção Brasileira é lançado com preço de R$ 750 (Nike/Divulgação)

Camiseta: novo uniforme da Seleção Brasileira é lançado com preço de R$ 750 (Nike/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 26 de março de 2026 às 19h38.

A camisa oficial da Seleção Brasileira, lançada pela Nike, chegou ao mercado com valor elevado e já repercute entre os torcedores. O novo uniforme também chama atenção por detalhes visuais, como o uso do termo “brasa” em partes do conjunto.

O modelo está disponível nas versões amarela e azul e segue a faixa de valores praticada por uniformes de outras seleções.

Quanto custa a camisa oficial da Seleção?

A versão de jogador Seleção Brasileira foi lançada por R$ 750, com variações conforme o modelo e a tecnologia do tecido.

Em comparação, a camisa da Argentina custa ainda mais caro do que a brasileira, cerca de R$ 800. A da Costa do Marfim, por exemplo, é a mais econômica, encontrada por aproximadamente R$ 370.

Além do preço, o detalhe “brasa” também repercutiu. O termo aparece no meião oficial de jogo, que ainda não está disponível para venda. Nas versões comercializadas até o momento, esse elemento não está presente.

Diferença entre versões explica valores

A variação de preços está relacionada às características de cada modelo.

A camisa de jogador utiliza materiais mais leves e tecnológicos, desenvolvidos para desempenho em campo. Já a versão de torcedor apresenta acabamento mais simples, para o uso cotidiano.

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