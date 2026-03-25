França x Brasil: Vini Jr. assume protagonismo na Seleção

Vinicius Júnior chega ao amistoso entre Brasil e França, nesta quinta-feira, 26, como principal nome do setor ofensivo da equipe de Carlo Ancelotti.

Em entrevista na véspera da partida, o atacante afirmou estar em seu “momento mais feliz” e se colocou pronto para assumir mais responsabilidade com a camisa da Seleção. O duelo será disputado às 17h, no Gillette Stadium, em Boston.

O que Vini Jr. disse antes de Brasil x França

Na entrevista desta quarta-feira, 25, Vini Jr. indicou que vive uma fase de confiança e maturidade para liderar o ataque brasileiro. Ao mesmo tempo, evitou colocar a seleção como favorita para a Copa do Mundo de 2026 e reconheceu que a equipe ainda precisa confirmar esse status em campo. A fala reforça o novo papel do atacante em um momento de transição e ajustes da Seleção sob comando de Ancelotti.

A declaração também dialoga com a proposta anunciada pelo treinador italiano. Horas antes, Ancelotti confirmou que o Brasil deve atuar com quatro atacantes diante da França, mas cobrou equilíbrio coletivo para que o time não fique exposto defensivamente. Nesse cenário, Vini Jr. aparece como uma das peças centrais da estratégia ofensiva.

Por que Vini Jr. chega como protagonista da Seleção

O protagonismo neste amistoso passa pelo contexto técnico e pelo momento individual. O atacante tem sido um dos nomes mais regulares do Real Madrid na temporada 2025/26 e desembarca nos Estados Unidos em alta após marcar dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético de Madrid, no último domingo, pela LaLiga.

No clube espanhol, os números sustentam essa fase: Vini soma 43 jogos, 17 gols e 8 assistências na temporada 2025/26. A produção ajuda a explicar por que o atacante chega ao amistoso como principal referência técnica da Seleção no ataque.

Vini Jr. tenta repetir na Seleção o impacto que tem no Real Madrid

A trajetória de Vini pelo Brasil ainda convive com uma cobrança recorrente: transformar em atuações decisivas na Seleção o nível que já alcançou no futebol europeu. Em 2025 houve uma grande diferença de rendimento que, apesar do peso técnico, o atacante ainda buscava maior regularidade com a camisa amarela. O amistoso contra a França surge como mais uma oportunidade para reduzir essa distância.

Desta vez, o contexto parece mais favorável. Com a ausência de outras referências históricas no ciclo recente e com Ancelotti desenhando um ataque agressivo, o atacante tende a receber maior liberdade e volume de jogo. A expectativa é que atue ao lado de nomes como Raphinha, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli em uma formação voltada para velocidade e mobilidade.

Como Ancelotti quer potencializar o atacante no Brasil

A presença de Ancelotti no comando da Seleção é um ponto relevante para a pauta de Vini Jr. O treinador conhece o atacante do cotidiano no Real Madrid e já extraiu dele algumas das melhores temporadas da carreira. Agora, a tentativa é transferir esse protagonismo para a equipe nacional em uma reta final de preparação para a Copa. Essa relação direta entre técnico e jogador aumenta a expectativa para o amistoso contra a França.

O modelo ofensivo, no entanto, virá acompanhado de ajustes defensivos. O Brasil terá mudança importante atrás, já que Marquinhos está fora da partida por dores no quadril e Léo Pereira será titular. Com isso, o amistoso ganha ainda mais peso para o setor ofensivo, que precisará sustentar pressão e posse para aliviar a defesa.