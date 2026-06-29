Esporte

Fase de grupos copa 2026

Ancelotti aposta em Endrick para segundo tempo de partida contra o Japão

Jovem atacante é acionado por Ancelotti em duelo eliminatório e aumenta presença ofensiva da Seleção na Copa do Mundo

Endrick: jogador vem ganhando minutos na seleção durante a Copa do Mundo ((Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP))

Endrick: jogador vem ganhando minutos na seleção durante a Copa do Mundo ((Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 29 de junho de 2026 às 15h08.

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Carlo Ancelotti fez alterações no segundo tempo do duelo contra o Japão, nesta segunda-feira, 29, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, em Houston. Em um confronto eliminatório e de alta intensidade, o treinador apostou na juventude de Endrick para dar novo fôlego ao setor ofensivo.

O atacante entrou na vaga de Lucas Paquetá no intervalo, em uma tentativa clara de aumentar a presença brasileira dentro da área adversária e explorar mais a profundidade no ataque. A substituição aconteceu em um momento delicado da seleção brasileira. O Brasil perde por 1 a 0 e precisa se recuperar para se manter vivo na Copa do Mundo.

Endrick volta a entrar na segunda etapa

Desde o início da Copa do Mundo, Endrick vem atuando na segunda etapa das partidas. O jogador entrou contra o Haiti e Escócia, ajudando bastante na parte ofensiva. Contra o time da América Central, balançou as redes, mas estava impedido.

Endrick é um dos assuntos entre a torcida do Brasil, que tem a expectativa de ver o jovem ganhando minutos nesta Copa do Mundo e vem conseguindo nos últimos jogos.

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