Ancelotti aposta em Endrick para segundo tempo de partida contra o Japão

Endrick: jogador vem ganhando minutos na seleção durante a Copa do Mundo ((Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP))
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Publicado em 29 de junho de 2026 às 15h08.
Carlo Ancelotti fez alterações no segundo tempo do duelo contra o Japão, nesta segunda-feira, 29, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, em Houston. Em um confronto eliminatório e de alta intensidade, o treinador apostou na juventude de Endrick para dar novo fôlego ao setor ofensivo.
O atacante entrou na vaga de Lucas Paquetá no intervalo, em uma tentativa clara de aumentar a presença brasileira dentro da área adversária e explorar mais a profundidade no ataque. A substituição aconteceu em um momento delicado da seleção brasileira. O Brasil perde por 1 a 0 e precisa se recuperar para se manter vivo na Copa do Mundo.
Desde o início da Copa do Mundo, Endrick vem atuando na segunda etapa das partidas. O jogador entrou contra o Haiti e Escócia, ajudando bastante na parte ofensiva. Contra o time da América Central, balançou as redes, mas estava impedido.
Endrick é um dos assuntos entre a torcida do Brasil, que tem a expectativa de ver o jovem ganhando minutos nesta Copa do Mundo e vem conseguindo nos últimos jogos.