Show ofensivo e recordes: veja tudo o que rolou na Semana 1 da NFL

RESUMO | A Semana 1 da temporada 2026 da NFL entrou para a história como uma das mais ofensivas de todos os tempos, registrando 702 pontos (média de 50,1 por jogo) nas partidas de domingo. O grande destaque foi a exibição avassaladora de Caleb Williams e dos Bears na vitória por 59 a 37 sobre os Panthers, além de atuações históricas de superestrelas como Derrick Henry, Josh Allen e Justin Jefferson que quebraram recordes de longevidade e precocidade na liga.

A abertura da temporada 2026 da NFL confirmou as expectativas de um futebol americano extremamente dinâmico e voltado para o ataque. Excluindo os jogos de domingo à noite e de segunda-feira, as equipes somaram impressionantes 702 pontos, alcançando uma média de 50,1 por partida. Um total de dez franquias — Baltimore, Buffalo, Carolina, Chicago, Cincinnati, Detroit, Houston, Jacksonville, Minnesota e New Orleans — ultrapassaram a marca de 30 pontos, registrando a terceira maior marca em uma Semana 1 na história da liga, atrás apenas de 1986 (12 equipes) e 2002 (11). Outro dado que ilustra o equilíbrio e a intensidade do fim de semana foi a ocorrência de oito partidas decididas por apenas uma posse de bola no quarto período.

O confronto mais chamativo do domingo aconteceu no Soldier Field, onde o Chicago Bears atropelou o Carolina Panthers por 59 a 37. Os 96 pontos combinados quebraram o recorde histórico de um jogo de abertura de temporada da NFL, superando a marca anterior de 88 pontos estabelecida por Tampa Bay e New Orleans em 2018. O quarterback Caleb Williams teve uma atuação monumental: passou para 269 jardas e dois touchdowns, além de correr para outras 65 jardas e dois TDs. Com essa linha estatística, Williams entrou para um seleto grupo de apenas quatro quarterbacks na história com pelo menos 250 jardas aéreas, 50 terrestres, dois TDs passados, dois corridos e rating superior a 120 em uma única partida, juntando-se a Josh Allen, Cam Newton e Michael Vick. O ataque dos Bears ainda igualou o recorde histórico da liga em jogos de abertura ao anotar seis touchdowns terrestres.

Marcas históricas e recordes quebrados por estrelas da liga

Outros veteranos e jovens talentos também deixaram seus nomes cravados nos livros de recordes da NFL logo no primeiro fim de semana. Na vitória do Baltimore Ravens por 41 a 23 sobre o Indianapolis Colts, o running back Derrick Henry teve uma tarde inspirada com 144 jardas e três touchdowns terrestres. Com a marca, Henry chegou a 125 TDs corridos na carreira, ultrapassando o Hall da Fama Marcus Allen (123) e assumindo isoladamente o terceiro lugar na história da liga, ficando atrás apenas de Emmitt Smith (164) e LaDainian Tomlinson (145). Henry também ampliou seus recordes pessoais em partidas com múltiplas jardas e pontuações expressivas, consolidando seu status de lenda viva na posição.

Pelo lado do Buffalo Bills, que superou o Houston Texans por 36 a 31, o quarterback Josh Allen acumulou 334 jardas aéreas, dois touchdowns e mais dois correndo com a bola. Aos 129 jogos na carreira, Allen alcançou a marca de 303 touchdowns combinados (aéreos e terrestres), superando Aaron Rodgers (134 jogos) para se tornar o quarterback mais rápido da história a atingir o marco de 300 pontuações totais.

Outro destaque de precocidade foi o wide receiver Justin Jefferson, que anotou dois touchdowns na vitória do Minnesota Vikings por 39 a 22 sobre o Green Bay Packers. Com 8.572 jardas recebidas em 95 partidas, Jefferson tornou-se o terceiro jogador mais rápido da história a alcançar 8.500 jardas aéreas, ficando atrás apenas de Lance Alworth (90 jogos) e Julio Jones (90).

Destaques defensivos e atuações de novatos

A rodada inaugural também abriu espaço para grandes exibições defensivas e marcas expressivas de estreantes. O linebacker T.J. Watt, do Pittsburgh Steelers, foi fundamental na vitória por 20 a 13 sobre o Atlanta Falcons ao registrar dois sacks e devolver uma interceptação por 35 jardas para touchdown. Com o feito, Watt chegou a 117 sacks e 10 interceptações na carreira, juntando-se a Julius Peppers (159,5 sacks e 11 interceptações) como os únicos atletas na história a acumularem pelo menos 100 sacks e 10 interceptações desde que a estatística oficial foi introduzida em 1982.

Entre os novatos, o tight end Kenyon Sadiq (New York Jets) e o linebacker Josiah Trotter (Tampa Bay Buccaneers) escreveram seus nomes na história logo no primeiro jogo como profissionais. Sadiq anotou um touchdown terrestre na vitória por 23 a 10 sobre o Tennessee Titans, tornando-se apenas o segundo tight end da história a marcar um TD corrido em sua estreia na NFL, repetindo o feito de Ozzie Newsome em 1978. Já Trotter teve uma estreia dos sonhos ao registrar um sack e uma interceptação retornada para touchdown de 38 jardas, tornando-se o primeiro jogador desde 1982 a acumular ambas as estatísticas defensivas em sua primeira partida na liga.

Resultados da primeira semana da NFL

Chicago Bears 59 x 37 Carolina Panthers

59 x 37 Carolina Panthers Baltimore Ravens 41 x 23 Indianapolis Colts

41 x 23 Indianapolis Colts Detroit Lions 31 x 30 New Orleans Saints (prorrogação)

31 x 30 New Orleans Saints (prorrogação) Buffalo Bills 36 x 31 Houston Texans

36 x 31 Houston Texans Jacksonville Jaguars 34 x 10 Cleveland Browns

34 x 10 Cleveland Browns Minnesota Vikings 39 x 22 Green Bay Packers

39 x 22 Green Bay Packers Pittsburgh Steelers 20 x 13 Atlanta Falcons

20 x 13 Atlanta Falcons Arizona Cardinals 26 x 14 Los Angeles Chargers

26 x 14 Los Angeles Chargers New York Jets 23 x 10 Tennessee Titans

23 x 10 Tennessee Titans Tampa Bay Buccaneers 20 x 13 Cincinnati Bengals

Qual foi o jogo mais pontos marcados na Semana 1?

O confronto entre Chicago Bears e Carolina Panthers terminou com 96 pontos combinados (vitória dos Bears por 59 a 37), estabelecendo o recorde histórico de um jogo de abertura de temporada na NFL.

Quais foram os principais feitos históricos de Derrick Henry na rodada?

O running back dos Ravens correu para 144 jardas e três touchdowns, chegando a 125 TDs terrestres na carreira e ultrapassando Marcus Allen para assumir isoladamente o terceiro lugar na história da NFL.

Como Josh Allen fez história na vitória dos Bills?

Ao chegar a 303 touchdowns combinados (aéreos e terrestres) em 129 partidas, Josh Allen superou Aaron Rodgers (134 jogos) e tornou-se o quarterback mais rápido da história a atingir a marca de 300 TDs na carreira.

Quais marcas expressivas Justin Jefferson atingiu contra os Packers?

Com 8.572 jardas recebidas em 95 partidas, o wide receiver do Minnesota Vikings tornou-se o terceiro jogador mais rápido da história da liga a alcançar 8.500 jardas aéreas.

O que T.J. Watt alcançou na vitória dos Steelers?

O linebacker registrou dois sacks e uma interceptação retornada para touchdown, juntando-se a Julius Peppers como os únicos jogadores na história a acumularem pelo menos 100 sacks e 10 interceptações desde 1982.