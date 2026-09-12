Quanto ganha o campeão do US Open 2026?

O campeão e a campeã do US Open 2026 vão receber US$ 5,5 milhões cada (cerca de R$ 28 milhões). O valor é o maior já pago a um vencedor de simples na história de um Grand Slam e representa um aumento de 10% em relação à premiação entregue no ano passado.

A nova premiação recorde já foi entregue na chave feminina. Elena Rybakina venceu Aryna Sabalenka na final deste sábado, 12, no Arthur Ashe Stadium, em Nova York, e conquistou o título do US Open. A vitória também garantiu à tenista a liderança do ranking mundial da WTA.

Na chave masculina, o título será decidido neste domingo, 13, entre Alexander Zverev e Ben Shelton. O alemão busca seu segundo Grand Slam da carreira, enquanto o americano disputa sua primeira final de um torneio deste nível.

A quantia faz parte do novo recorde anunciado pelo torneio americano. A edição deste ano, disputada entre 23 de agosto e 13 de setembro em Nova York, terá uma premiação total de US$ 108 milhões (aproximadamente R$ 560 milhões), superando os US$ 90 milhões distribuídos em 2025.

Quanto recebem os outros tenistas no US Open?

A premiação também alcançou quem ficou fora da chave principal. No qualifying, os jogadores eliminados na primeira rodada receberam US$ 32 mil (cerca de R$ 166 mil), enquanto os 32 atletas que superaram as três partidas da fase classificatória garantiram US$ 66 mil (aproximadamente R$ 342 mil) antes mesmo de estrear no torneio principal.

Premiação maior ocorre após pressão dos jogadores

O aumento acontece em meio a uma pressão dos principais tenistas do circuito por uma parcela maior das receitas geradas pelos grandes torneios.

Em maio, antes de Roland Garros, nomes como Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Novak Djokovic e Coco Gauff assinaram uma declaração conjunta cobrando mudanças na distribuição financeira dos Grand Slams, além de melhores condições de trabalho, benefícios previdenciários e maior participação nas decisões sobre o calendário.

Os atletas defendem que os torneios passem a destinar 16% da receita em premiações imediatamente, com aumento gradual para 22% até 2030.

Após o anúncio do US Open, os jogadores afirmaram que o novo valor representa um avanço nas negociações, embora ainda não esteja ligado a uma fórmula de divisão de receitas.

“Essas medidas representam um progresso importante nas conversas em andamento entre os jogadores e o US Open nos últimos 18 meses. Este é um aumento substancial na premiação”, disseram os atletas em comunicado.

Segundo eles, o objetivo continua sendo chegar a um acordo sobre a participação dos tenistas nas receitas dos torneios.