Por que o jogo do Brasil contra o Haiti pela Copa mudou de horário?

A partida entre Brasil e Haiti, marcada para esta sexta-feira, 19, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, teve o horário alterado pela Fifa após a conclusão das repescagens realizadas em março.

O confronto será disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, com início às 21h30, no horário de Brasília.

Quando a tabela detalhada da competição foi divulgada pela entidade, em dezembro, logo após o sorteio dos grupos, o jogo estava previsto para começar às 22h, no horário de Brasília.

Pela terceira rodada, a Seleção Brasileira enfrentará a Escócia na quarta-feira, 24, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Que horas será a partida Brasil x Haiti?

A partida está marcada para as 21h30, no horário de Brasília.

Onde assistir Brasil x Haiti?

Os torcedores poderão acompanhar Brasil x Haiti pela TV Globo, SBT, SporTV, CazéTV (YouTube), Ge TV e N Sports.

Por que mudou de horário?

O motivo não tem relação direta com o Brasil.

A mudança foi um efeito colateral de outro ajuste: a Fifa precisou antecipar em uma hora a partida entre Turquia e Paraguai, que acontece no mesmo dia — remarcada para a meia-noite, no horário de Brasília, do sábado, 20.

Para manter a organização da grade de programação e evitar sobreposição entre os jogos, o duelo do Brasil também foi adiantado em 30 minutos.

A Fifa não detalhou publicamente os motivos específicos por trás do ajuste, mas alterações desse tipo costumam envolver questões operacionais: logística de estádios, intervalo mínimo necessário entre partidas no mesmo complexo de transmissão, e otimização da grade para audiência internacional.

Com a mudança, o horário de Brasil x Haiti passou a ocupar uma faixa considerada estratégica para o público global, segundo analistas de mercado esportivo.

Escalações prováveis de Brasil x Haiti

Brasil (técnico Carlo Ancelotti): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Alex Sandro; Fabinho e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha (Igor Thiago) e Vinícius Jr.

(técnico Carlo Ancelotti): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Léo Pereira) e Alex Sandro; Fabinho e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha (Igor Thiago) e Vinícius Jr. Haiti (técnico Sébastien Migné): Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Ruben Providence, Bellegarde, Jean Jacques e Don Deedsonr; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor.

Qual é o cenário do Brasil neste jogo?

O retrospecto entre Brasil e Haiti aponta ampla vantagem para a Seleção Brasileira. As equipes se enfrentaram em três oportunidades, todas vencidas pelo Brasil, que soma 17 gols marcados e apenas um sofrido nos confrontos.

e aponta ampla vantagem para a Seleção Brasileira. As equipes se enfrentaram em três oportunidades, todas vencidas pelo Brasil, que soma 17 gols marcados e apenas um sofrido nos confrontos. A primeira partida ocorreu em abril de 1974, durante a preparação para a Copa do Mundo da Alemanha. Na ocasião, os brasileiros venceram por 4 a 0.

Trinta anos depois, em agosto de 2004, os times voltaram a se enfrentar em Porto Príncipe. O Brasil repetiu a superioridade e conquistou uma vitória por 6 a 0.

O encontro mais recente aconteceu em junho de 2016, pela Copa América Centenário, disputada em Orlando. A Seleção venceu novamente, desta vez por 7 a 1.

O duelo desta edição marcará o primeiro confronto entre Brasil e Haiti em uma Copa do Mundo. Embora o histórico seja favorável aos brasileiros, a partida ganha peso pelo momento da competição, já que a equipe busca uma vitória para melhorar sua situação no grupo e ampliar o saldo de gols.

Desfalques no Brasil

A Seleção Brasileira continuará sem Neymar para o confronto contra o Haiti. Os exames realizados durante o processo de recuperação apontaram melhora no quadro da lesão grau 2 na panturrilha direita, mas o atacante ainda não reúne condições para iniciar a etapa de trabalhos com bola. Com isso, ele permanece fora da partida.

A comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti também avalia alterações na formação utilizada diante de Marrocos. Nas laterais, Roger Ibañez e Douglas Santos deixaram o campo no intervalo da estreia, e a expectativa é de que Danilo Luiz reassuma a posição pela direita, enquanto Alex Sandro ocupe o setor esquerdo.

No setor de meio-campo, uma das principais indefinições envolve Casemiro. O volante iniciou a partida contra os marroquinos, mas Fabinho ganhou espaço na disputa pela vaga após entrar no segundo tempo.

Já no ataque, Matheus Cunha surge como opção para a equipe titular. Igor Thiago teve participação limitada na estreia e finalizou apenas uma vez em direção ao gol adversário. Cunha aparece como alternativa por suas características de movimentação, com capacidade para atuar fora da área, contribuir na construção das jogadas e criar espaços para Vinícius Júnior e Raphinha.

Quando são os próximos jogos do Brasil?