Por que o jogo do Brasil contra o Haiti pela Copa mudou de horário?

Copa do Mundo: Brasil joga hoje contra o Haiti em novo horário (Mauro PIMENTEL / AFP)
Repórter
Publicado em 19 de junho de 2026 às 14h16.
Última atualização em 19 de junho de 2026 às 14h30.
A partida entre Brasil e Haiti, marcada para esta sexta-feira, 19, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, teve o horário alterado pela Fifa após a conclusão das repescagens realizadas em março.
O confronto será disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, com início às 21h30, no horário de Brasília.
Quando a tabela detalhada da competição foi divulgada pela entidade, em dezembro, logo após o sorteio dos grupos, o jogo estava previsto para começar às 22h, no horário de Brasília.
Pela terceira rodada, a Seleção Brasileira enfrentará a Escócia na quarta-feira, 24, no Hard Rock Stadium, em Miami.
A partida está marcada para as 21h30, no horário de Brasília.
Os torcedores poderão acompanhar Brasil x Haiti pela TV Globo, SBT, SporTV, CazéTV (YouTube), Ge TV e N Sports.
O motivo não tem relação direta com o Brasil.
A mudança foi um efeito colateral de outro ajuste: a Fifa precisou antecipar em uma hora a partida entre Turquia e Paraguai, que acontece no mesmo dia — remarcada para a meia-noite, no horário de Brasília, do sábado, 20.
Para manter a organização da grade de programação e evitar sobreposição entre os jogos, o duelo do Brasil também foi adiantado em 30 minutos.
A Fifa não detalhou publicamente os motivos específicos por trás do ajuste, mas alterações desse tipo costumam envolver questões operacionais: logística de estádios, intervalo mínimo necessário entre partidas no mesmo complexo de transmissão, e otimização da grade para audiência internacional.
Com a mudança, o horário de Brasil x Haiti passou a ocupar uma faixa considerada estratégica para o público global, segundo analistas de mercado esportivo.
A Seleção Brasileira continuará sem Neymar para o confronto contra o Haiti. Os exames realizados durante o processo de recuperação apontaram melhora no quadro da lesão grau 2 na panturrilha direita, mas o atacante ainda não reúne condições para iniciar a etapa de trabalhos com bola. Com isso, ele permanece fora da partida.
A comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti também avalia alterações na formação utilizada diante de Marrocos. Nas laterais, Roger Ibañez e Douglas Santos deixaram o campo no intervalo da estreia, e a expectativa é de que Danilo Luiz reassuma a posição pela direita, enquanto Alex Sandro ocupe o setor esquerdo.
No setor de meio-campo, uma das principais indefinições envolve Casemiro. O volante iniciou a partida contra os marroquinos, mas Fabinho ganhou espaço na disputa pela vaga após entrar no segundo tempo.
Já no ataque, Matheus Cunha surge como opção para a equipe titular. Igor Thiago teve participação limitada na estreia e finalizou apenas uma vez em direção ao gol adversário. Cunha aparece como alternativa por suas características de movimentação, com capacidade para atuar fora da área, contribuir na construção das jogadas e criar espaços para Vinícius Júnior e Raphinha.