Shelton x Zverev: horário e onde assistir à final masculina do US Open 2026

Os tenistas Alexander Zverev e Ben Shelton decidem o título masculino do US Open 2026 neste domingo, 13, às 15h (horário de Brasília), no Arthur Ashe Stadium, em Nova York, na última final de Grand Slam da temporada.

Campeão de Roland Garros neste ano, Zverev busca o segundo troféu de Grand Slam da carreira e o primeiro no US Open. Shelton, por sua vez, disputa sua primeira final de Major e tenta se tornar o primeiro americano campeão do torneio desde Andy Roddick, em 2003.

Zverev tenta conquistar título inédito

Cabeça de chave número 1 e atual segundo colocado do ranking mundial, Zverev chega à sexta final de Grand Slam da carreira. O alemão conquistou seu primeiro Major em Roland Garros e também foi vice-campeão de Wimbledon nesta temporada.

No US Open, seu melhor resultado havia sido o vice-campeonato de 2020, quando abriu dois sets de vantagem sobre Dominic Thiem, mas sofreu a virada na decisão.

Zverev precisou de cinco sets para vencer Lorenzo Sonego e Quentin Halys nas duas primeiras rodadas da edição de 2026. Desde então, não perdeu mais nenhuma parcial. Ao todo, o alemão soma 18 sets vencidos e quatro perdidos no torneio.

Shelton tenta encerrar jejum dos Estados Unidos

Número 9 do mundo e oitavo cabeça de chave, Shelton chega à primeira final de Grand Slam da carreira. Antes desta campanha, seus melhores resultados haviam sido as semifinais do US Open de 2023 e do Australian Open de 2025.

O americano enfrentou um caminho mais difícil até a decisão. Shelton eliminou, entre outros adversários, Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe, Hubert Hurkacz, Denis Shapovalov e Stefanos Tsitsipas.

Na semifinal, venceu Tiafoe em quatro sets. Antes, precisou de cinco parciais para superar Alcaraz em uma partida que terminou às 3h33, no horário local.

Shelton contará com o apoio da torcida para tentar encerrar o jejum de títulos dos Estados Unidos na chave masculina do US Open, que dura desde a conquista de Roddick, há 23 anos.

Retrospecto do confronto

Zverev venceu os cinco confrontos disputados contra Shelton. O alemão também levou a melhor em 10 dos 11 sets jogados entre os dois tenistas.

A decisão deste domingo, no entanto, será o primeiro duelo entre eles em uma final de Grand Slam.

Onde assistir a Zverev x Shelton

A final masculina do US Open será transmitida pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ Premium, no streaming.

Quando é a final do US Open?

O jogo está marcado para domingo, 13, às 15h (de Brasília).