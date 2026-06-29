Esporte

Fase de grupos copa 2026

Danilo recebe cartão amarelo no duelo do Brasil contra o Japão na Copa do Mundo

O lateral-direito foi o segundo jogador da Seleção Brasileira a receber cartão no confronto contra os japoneses

Danilo: o jogador recebeu o primeiro amarelo da partida

Danilo: o jogador recebeu o primeiro amarelo da partida

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 29 de junho de 2026 às 15h19.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O lateral-direito Danilo foi o segundo jogador do Brasil a receber cartão amarelo no duelo contra o Japão. A advertência ocorreu aos 2 minutos do segundo tempo.

O brasileiro foi punido pelo árbitro italiano Maurizio Mariani após matar o contra-ataque da seleção japonesa. Além de Danilo, Casemiro também recebeu cartão amarelo pelo lado brasileiro no confronto.

Suspensão

Na Copa do Mundo, um jogador cumpre suspensão automática ao receber dois cartões amarelos em partidas diferentes. No entanto, a Fifa prevê o zeramento das advertências em momentos específicos da competição, sendo o primeiro deles ao término da fase de grupos.

Com isso, os atletas da Seleção Brasileira que foram advertidos com cartão amarelo na primeira fase iniciam o confronto diante do Japão sem pendências, já que todos os cartões foram zerados antes do início do mata-mata.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

Ancelotti aposta em Endrick para segundo tempo de partida contra o Japão

Polêmicas na Copa do Mundo reacendem debate sobre mudança na regra do impedimento

Japão na frente: quando foi a última vez que o Brasil virou um jogo de Copa do Mundo?

Quem é Kaishu Sano, autor do gol do Japão contra o Brasil na Copa

Mais na Exame

Brasil

Hugo Motta diz que governo encaminhou ao Congresso projeto que amplia limite de MEI

Ciência

Cansaço, fraqueza e perda de energia? A culpa pode não ser da idade, mas da vitamina B12

Esporte

Ancelotti aposta em Endrick para segundo tempo de partida contra o Japão

Pop

Adaptação de livros para o streaming cresceu 73% desde 2023, aponta pesquisa