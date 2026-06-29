Danilo recebe cartão amarelo no duelo do Brasil contra o Japão na Copa do Mundo

O lateral-direito Danilo foi o segundo jogador do Brasil a receber cartão amarelo no duelo contra o Japão. A advertência ocorreu aos 2 minutos do segundo tempo.

O brasileiro foi punido pelo árbitro italiano Maurizio Mariani após matar o contra-ataque da seleção japonesa. Além de Danilo, Casemiro também recebeu cartão amarelo pelo lado brasileiro no confronto.

Suspensão

Na Copa do Mundo, um jogador cumpre suspensão automática ao receber dois cartões amarelos em partidas diferentes. No entanto, a Fifa prevê o zeramento das advertências em momentos específicos da competição, sendo o primeiro deles ao término da fase de grupos.

Com isso, os atletas da Seleção Brasileira que foram advertidos com cartão amarelo na primeira fase iniciam o confronto diante do Japão sem pendências, já que todos os cartões foram zerados antes do início do mata-mata.