Índice que mede o 'medo' do investidor bate recorde na B3 em meio à crise no STF e pressão externa

O S&P/B3 Ibovespa VIX, conhecido como VIX Brasil, atingiu nesta segunda-feira, 14, o maior nível desde o lançamento do indicador, em março de 2024. O índice fechou aos 30,15 pontos, alta de 5,24% no dia e de 17,87% em setembro.

Calculado a partir das opções sobre o Ibovespa negociadas na B3, o indicador mede a volatilidade implícita esperada para os próximos 30 dias. Na prática, funciona como um termômetro do nervosismo do mercado (por isso ganhou o apelido de "índice do medo") e costuma ganhar atenção de investidores, gestores e analistas em momentos de maior incerteza, sobretudo para estratégias de proteção de carteira.

A pontuação registrada nesta segunda-feira indica um cenário de elevada incerteza entre os investidores, com expectativa de oscilações do Ibovespa tanto para cima quanto para baixo.

O que está por trás da alta?

O desempenho recorde acontece em meio a um noticiário político agitado. No fim de semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, assumiu a relatoria da petição sobre as mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

O caso vai a julgamento no plenário da corte nesta terça-feira, 15. Fachin também marcou para o dia 23 o julgamento sobre a conduta do ministro André Mendonça como relator do caso Banco Master no STF.

No cenário externo, o mercado também acompanha os desdobramentos do impasse entre Estados Unidos e Irã. Segundo autoridades do Paquistão, os dois países negociam um acordo, e o presidente americano, Donald Trump, voltou a afirmar que Teerã quer fechar um entendimento "com urgência". A informação foi negada pelo governo iraniano.

Os investidores também mantêm a atenção voltada para a Super Quarta. A decisão de juros do Federal Reserve (Fed) será divulgada na quarta-feira, 16, às 15h (horário de Brasília). No cenário doméstico, a expectativa do mercado é de que o Banco Central reduza a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual pela quinta vez consecutiva.

As cinco maiores pontuações já registradas pelo 'índice do medo':