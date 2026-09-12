'Melania Trump jamais faria isso': post de Michelle Obama sobre tenistas gera polêmica nos EUA

A presença da ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama nas arquibancadas do US Open gerou forte repercussão fora das quadras. Após acompanhar as semifinais femininas do torneio no complexo Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York, a figura pública utilizou as redes sociais para enviar uma mensagem de incentivo à tenista norte-americana Coco Gauff, que acabou derrotada em sua partida na fase semifinal da competição.

"Grandes abraços à @CocoGauff!!! Ela é uma alegria de assistir. Sempre orgulhosa. Vamos, tênis dos EUA!", publicou Obama na plataforma X, antiga rede social Twitter. A mensagem, contudo, rapidamente polarizou os seguidores e gerou um debate acalorado sobre representatividade e critérios de apoio a atletas do país.

O motivo da controvérsia foi o fato de a outra representante norte-americana na mesma fase do torneio, Jessica Pegula, ter ficado de fora da publicação. Enquanto Gauff caiu em uma batalha de três sets, Pegula foi eliminada em sets diretos em sua respectiva semifinal. A omissão do nome de Pegula na postagem de apoio foi interpretada por parte dos usuários da internet como um viés seletivo na torcida da ex-primeira-dama.

Acusações de viés racial e histórico de apoio

A repercussão negativa incluiu comentários de internautas e críticos que questionaram o foco exclusivo de Michelle Obama em atletas afro-americanas. "Por que você só aparece e torce por atletas negros?!? Racista?", questionou um usuário na rede social. Críticas semelhantes foram endossadas por figuras públicas, como o jornalista de tênis Pavvy G, que apontou divisões geradas por publicações que destacam apenas determinados competidores da mesma nacionalidade.

O debate também atraiu comparações políticas. Perfis críticos resgataram a figura de Melania Trump para atacar a postura da ex-primeira-dama, com publicações afirmando que figuras da administração republicana anterior manteriam uma postura diferente em situações equivalentes.

Por outro lado, defensores de Michelle Obama destacaram o histórico de apoio público que a ex-primeira-dama mantém voltado para o fortalecimento de mulheres negras no esporte norte-americano. Entre os episódios recentes lembrados por apoiadores está a defesa pública da jogadora de basquete Angel Reese contra críticas e ataques nas redes sociais. A discussão no ambiente digital escancara, mais uma vez, como intersecções entre esporte, raça e política continuam gerando forte polarização na sociedade dos Estados Unidos.

A queda de Coco Gauff diante de Elena Rybakina na semifinal

A campanha da tenista norte-americana Coco Gauff no US Open chegou ao fim na fase semifinal, após uma derrota de virada para a cazaque Elena Rybakina. Gauff começou impondo seu ritmo e venceu o primeiro set por 6-3, sustentada pelo apoio da torcida local no complexo de Flushing Meadows. No entanto, a número dois do mundo ajustou seu jogo agressivo, aproveitou a queda de rendimento físico da adversária e virou o confronto com parciais de 4-6 e 4-6, em duelo que durou duas horas e nove minutos.

Rybakina não vai apenas disputar a final contra a bielorrussa Aryna Sabalenka, mas também se tornará a trigésima tenista a alcançar a liderança do ranking mundial da WTA.