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Luisa Stefani faz história e alcança terceiro lugar no ranking mundial de duplas da WTA

Paulistana se torna a primeira brasileira a entrar no top 3 da classificação oficial da entidade após semifinal do US Open

Luisa Stefani chega ao top 3 da WTA e amplia marca inédita para o tênis brasileiro (Divulgação)

Luisa Stefani chega ao top 3 da WTA e amplia marca inédita para o tênis brasileiro (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18h11.

Última atualização em 14 de setembro de 2026 às 18h13.

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Luisa Stefani alcançou uma marca inédita para o tênis brasileiro nesta segunda-feira, 14 A atleta passou a ocupar a terceira posição no ranking mundial de duplas da WTA, após a campanha até a semifinal do US Open, último torneio de Grand Slam da temporada.

A paulistana é a primeira brasileira a figurar entre as três melhores tenistas de duplas do mundo desde a criação do ranking oficial da WTA, em 1974. Antes dela, Maria Esther Bueno, vencedora de títulos de Grand Slam, foi considerada a principal tenista do mundo durante parte da década de 1960, período em que ainda não existia uma classificação oficial.

O resultado consolida uma temporada com quatro semifinais em torneios de Grand Slam para Stefani, incluindo uma final em Wimbledon, três títulos conquistados e a posição de segunda melhor dupla do ano. No US Open, a brasileira ficou próxima de alcançar mais uma decisão, após derrota na semifinal em um confronto definido no tie-break.

Stefani avaliou a trajetória da temporada e destacou a evolução alcançada nos últimos anos. "Dois anos atrás, se me dissessem que eu teria o ano que estou tendo hoje, perdendo na semifinal com vantagem no tie-break, eu assinaria mesmo assim sem pensar duas vezes", afirmou a tenista.

A atleta também comentou sobre os resultados obtidos e a dinâmica do esporte. "Às vezes assisto ao jogo e pergunto como perdeu, mas ao mesmo tempo é o que deixa o esporte tão maravilhoso e legal. Tenho sorte de me colocar nessas posições", disse.

Luisa Stefani retorna a São Paulo para defender título do SP Open

A tenista disputa nesta semana o SP Open, torneio da categoria WTA 250 realizado em sua cidade natal. Stefani busca defender o título conquistado na edição anterior ao lado da húngara Timea Babos.

Nesta temporada, a brasileira terá como parceira a canadense Gabriela Dabrowski. As duas chegaram à final de Wimbledon, alcançaram três semifinais de Grand Slam e conquistaram três títulos em 2025.

[grifar]Stefani afirmou que a participação no torneio em São Paulo representa uma oportunidade de disputar uma competição internacional diante do público brasileiro.

"Existem grandes torneios pela frente, mas, no momento, valorizo imensamente a chance de jogar em casa. A recepção do público tem sido extremamente positiva e é um privilégio compartilhar tudo isso", declarou.

A brasileira também destacou a importância do evento para o desenvolvimento do tênis feminino no país. Segundo Stefani, a competição contribui para aproximar torcedores e atletas e ampliar a visibilidade da modalidade.

"Vir a São Paulo é muito mais do que buscar um resultado. No ano passado, tivemos uma semana incrível e compartilhar aquele título com as brasileiras na final foi memorável", afirmou.

A jogadora citou ainda o crescimento de novas atletas brasileiras no circuito internacional, como Naná e Vitorinha, e ressaltou o papel da nova geração na expansão do tênis feminino nacional.

Stefani afirmou que a presença de brasileiras nos principais torneios do calendário, como Grand Slams, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos e BJK Cup, ajuda a ampliar a representação do país no esporte.

A parceria entre Stefani e Dabrowski estreia no SP Open contra a dupla brasileira formada por Marjorie Souza e Rebeca Pereira. A organização ainda não definiu a data da partida.

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