Prisão de ventre? Por que astronautas têm dificuldade para ir ao banheiro no espaço

Ir ao banheiro pode se tornar uma tarefa mais difícil durante uma viagem espacial. Um estudo com 52 amostras de sangue de astronautas identificou mudanças no metabolismo e na atividade das bactérias do intestino após a entrada em microgravidade.

Os resultados fazem parte da pesquisa conduzida por cientistas da Nasa e da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. As análises foram publicadas na revista Nature Communications e ajudam a explicar alterações digestivas observadas durante missões espaciais.

Como o espaço afeta a digestão

A ausência da gravidade terrestre modifica a distribuição dos fluidos no organismo e interfere no funcionamento do trato gastrointestinal. Esse processo pode contribuir para mudanças no trânsito intestinal.

O problema não está apenas na movimentação do conteúdo digestivo. A equipe também encontrou alterações no modo como os microrganismos do intestino processam os nutrientes durante a permanência no espaço.

Entre essas mudanças está o aumento da fermentação de proteínas. Esse processo ocorre quando bactérias utilizam esse nutriente como fonte de energia, sobretudo depois que os carboidratos disponíveis para fermentação diminuem.

Bactérias intestinais mudam durante a missão

Os pesquisadores identificaram nos exames sinais de que os microrganismos passaram a produzir diferentes metabólitos, moléculas resultantes das reações químicas do metabolismo.

Essas substâncias funcionam como indicadores do que está acontecendo no organismo. Por isso, a análise permitiu acompanhar alterações relacionadas ao funcionamento do intestino sem depender apenas dos sintomas relatados pelos tripulantes.

Segundo os resultados, o aumento da fermentação proteica começou poucas semanas depois da chegada ao espaço. A mudança permaneceu durante a missão e diminuiu após o retorno à Terra.

O que são metabólitos

Os metabólitos são pequenas moléculas produzidas ou modificadas durante os processos químicos que acontecem no organismo. Eles podem fornecer pistas sobre a atividade de diferentes órgãos e sistemas.

No estudo, essas substâncias ajudaram os cientistas a identificar alterações associadas ao funcionamento intestinal. Algumas delas estão relacionadas a processos que podem afetar outras áreas do organismo.

A produção elevada de determinados compostos derivados da fermentação proteica, por exemplo, já foi associada em outros contextos a alterações metabólicas. Os pesquisadores consideram importante investigar se mudanças semelhantes durante missões espaciais podem ter consequências para a saúde dos astronautas.

Por que isso importa para futuras missões

Com missões espaciais cada vez mais longas, entender como o organismo reage à microgravidade se torna uma questão importante para a medicina espacial.

Viagens para a Lua e, futuramente, para Marte podem manter astronautas longe da Terra por períodos prolongados. Nesse cenário, alterações no sistema digestivo e no metabolismo precisam ser compreendidas para reduzir possíveis impactos à saúde.

Os resultados também reforçam a importância de estudar a relação entre microbioma intestinal, alimentação e metabolismo durante viagens espaciais. A partir dessas informações, os cientistas poderão avaliar estratégias para preservar o funcionamento do organismo em missões de longa duração.