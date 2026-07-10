Comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo? Veja o que diz a ciência

A ideia de que comer a cada duas ou três horas acelera o metabolismo é bastante difundida, principalmente entre pessoas que desejam emagrecer. Embora a digestão realmente faça o organismo gastar energia, especialista afirma que esse efeito é pequeno e não aumenta de forma significativa a quantidade de calorias queimadas ao longo do dia.

A explicação foi detalhada por James Betts, professor de fisiologia metabólica da Universidade de Bath, em entrevista ao The Guardian. Segundo ele, o principal fator que determina o gasto energético diário não é a frequência das refeições, mas características como idade, peso, sexo, composição corporal e, principalmente, o nível de atividade física.

O que determina o metabolismo?

Quando as pessoas dizem que querem "acelerar o metabolismo", na prática estão se referindo ao aumento da quantidade de energia que o corpo gasta diariamente.

De acordo com Betts, a maior parte desse gasto vem do metabolismo basal, responsável por manter funções vitais, como a atividade do cérebro, do coração, dos pulmões e de outros órgãos, mesmo quando a pessoa está em repouso.

Além dele, o gasto energético diário também inclui a energia utilizada na digestão dos alimentos e no consumo gasto durante a prática de exercícios físicos e outras atividades do dia a dia.

O efeito da digestão no gasto calórico

Durante a digestão, o organismo utiliza energia para mastigar, digerir e absorver os nutrientes da refeição. Esse processo é conhecido como efeito térmico dos alimentos. Segundo Betts, cerca de 10% das calorias ingeridas são utilizadas durante essa etapa.

Na prática, isso significa que, ao consumir um alimento com 100 calorias, aproximadamente 10 calorias são gastas no processo digestivo, enquanto cerca de 90 permanecem disponíveis para o organismo.

No entanto, esse gasto não é suficiente para compensar a ingestão de alimentos tampouco para acelerar significativamente o metabolismo apenas porque a pessoa come com mais frequência.

O que realmente aumenta o gasto energético?

Segundo o especialista, a estratégia mais eficiente para elevar o consumo de energia pelo organismo continua sendo aumentar o nível de atividade física. Isso porque o metabolismo basal tende a permanecer relativamente estável e pode ser estimado com boa precisão a partir de fatores como peso corporal, idade e sexo.

Por esse motivo, simplesmente fazer pequenos lanches ao longo do dia tem impacto muito menor no gasto calórico do que caminhar mais, praticar exercícios ou aumentar o nível de movimento na rotina.