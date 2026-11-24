Redatora
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11h49.
Última atualização em 24 de novembro de 2026 às 11h55.
A matéria explora como mensagens de urgência como "só hoje" influenciam o comportamento do consumidor durante promoções como a Black Friday. Ela explica como conceitos econômicos comportamentais - aversão à perda e efeito de escassez - moldam decisões de compra, mesmo quando o produto não era planejado. O artigo também oferece estratégias para evitar compras por impulso.
Com a aproximação da Black Friday, nesta sexta-feira, 27, mensagens como “só hoje”, “últimas unidades” e “oferta por tempo limitado” se multiplicam no comércio físico e digital. Mais do que anunciar descontos, essas expressões podem mudar a maneira como o consumidor percebe uma oferta.
A possibilidade de perder uma oportunidade passa a influenciar a decisão de compra, mesmo quando o produto não estava nos planos. Esse comportamento pode ser explicado por dois conceitos estudados pela economia comportamental: a aversão à perda e o efeito de escassez.
Em 1979, os psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky apresentaram a Teoria da Perspectiva. O trabalho demonstrou que as pessoas não avaliam ganhos e perdas da mesma maneira ao tomar decisões sob condições de risco.
Décadas depois, pesquisas sobre o comportamento do consumidor ajudam a compreender como esses mecanismos podem influenciar as escolhas durante períodos de grandes promoções.
A aversão à perda descreve a tendência de atribuir um peso psicológico maior às perdas do que aos ganhos de valor equivalente. Em outro estudo publicado em 1991 no The Quarterly Journal of Economics, Kahneman e Tversky aprofundaram a aplicação desse conceito às decisões de consumo.
Na prática, imagine um celular anunciado por R$ 2.000, com um desconto de R$ 500 válido apenas durante algumas horas. Em vez de considerar quanto precisará gastar, o consumidor pode concentrar sua atenção nos R$ 500 que deixará de economizar caso não aproveite a promoção.
Embora o dinheiro ainda não tenha saído da conta, a possibilidade de perder o desconto pode ser percebida como uma desvantagem. Nesse contexto, a decisão deixa de envolver apenas a necessidade do produto e passa a considerar também o receio de deixar escapar uma oportunidade.
Outro mecanismo presente nas promoções da Black Friday é o efeito de escassez, fenômeno associado à tendência de valorizar recursos cuja disponibilidade é limitada.
Em um experimento publicado em 1975 no Journal of Personality and Social Psychology, os pesquisadores Stephen Worchel, Jerry Lee e Akanbi Adewole avaliaram como a quantidade disponível de biscoitos influenciava a percepção dos participantes.
Os biscoitos apresentados em menor quantidade foram considerados mais desejáveis do que aqueles disponíveis em abundância. A valorização foi ainda maior quando a redução da quantidade foi atribuída à elevada procura pelo produto.
No comércio, mensagens sobre as últimas unidades disponíveis podem produzir uma percepção semelhante: a de que determinado item é mais desejável por estar prestes a acabar. Isso não significa, entretanto, que um produto escasso seja necessariamente melhor ou que seu preço represente uma economia real.
Além da quantidade disponível, o tempo também pode interferir na avaliação de uma promoção. Contagens regressivas e descontos com horário para terminar restringem o período que o consumidor acredita ter para pesquisar preços e comparar alternativas.
Uma revisão de evidências publicada pela Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA), em 2022, analisou como elementos utilizados no comércio digital podem influenciar as decisões dos usuários.
Segundo o documento, a percepção de urgência pode favorecer o uso de atalhos mentais, conhecidos na psicologia como heurísticas. Nessas circunstâncias, o consumidor pode concentrar sua avaliação em poucas características, como o percentual de desconto ou o tempo restante para o fim da oferta.
O efeito, contudo, não é universal. Um estudo publicado em 2019 no Journal of Economic Behavior & Organization constatou que restrições de tempo muito intensas também podem reduzir a adesão às promoções.
Reconhecer os mecanismos psicológicos envolvidos nas promoções pode ajudar o consumidor a tomar decisões mais conscientes e evitar gastos desnecessários. Algumas estratégias incluem:
Afinal, deixar de aproveitar um desconto em um produto desnecessário não representa uma perda financeira.