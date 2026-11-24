Com a aproximação da Black Friday, nesta sexta-feira, 27, mensagens como “só hoje”, “últimas unidades” e “oferta por tempo limitado” se multiplicam no comércio físico e digital. Mais do que anunciar descontos, essas expressões podem mudar a maneira como o consumidor percebe uma oferta.

A possibilidade de perder uma oportunidade passa a influenciar a decisão de compra, mesmo quando o produto não estava nos planos. Esse comportamento pode ser explicado por dois conceitos estudados pela economia comportamental: a aversão à perda e o efeito de escassez.

Em 1979, os psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky apresentaram a Teoria da Perspectiva. O trabalho demonstrou que as pessoas não avaliam ganhos e perdas da mesma maneira ao tomar decisões sob condições de risco.

Décadas depois, pesquisas sobre o comportamento do consumidor ajudam a compreender como esses mecanismos podem influenciar as escolhas durante períodos de grandes promoções.

O 'medo' de perder um desconto pode pesar na decisão de compra

A aversão à perda descreve a tendência de atribuir um peso psicológico maior às perdas do que aos ganhos de valor equivalente. Em outro estudo publicado em 1991 no The Quarterly Journal of Economics, Kahneman e Tversky aprofundaram a aplicação desse conceito às decisões de consumo.

Na prática, imagine um celular anunciado por R$ 2.000, com um desconto de R$ 500 válido apenas durante algumas horas. Em vez de considerar quanto precisará gastar, o consumidor pode concentrar sua atenção nos R$ 500 que deixará de economizar caso não aproveite a promoção.

Embora o dinheiro ainda não tenha saído da conta, a possibilidade de perder o desconto pode ser percebida como uma desvantagem. Nesse contexto, a decisão deixa de envolver apenas a necessidade do produto e passa a considerar também o receio de deixar escapar uma oportunidade.

Por que produtos com estoque limitado parecem mais atraentes?

Outro mecanismo presente nas promoções da Black Friday é o efeito de escassez, fenômeno associado à tendência de valorizar recursos cuja disponibilidade é limitada.

Em um experimento publicado em 1975 no Journal of Personality and Social Psychology, os pesquisadores Stephen Worchel, Jerry Lee e Akanbi Adewole avaliaram como a quantidade disponível de biscoitos influenciava a percepção dos participantes.

Os biscoitos apresentados em menor quantidade foram considerados mais desejáveis do que aqueles disponíveis em abundância. A valorização foi ainda maior quando a redução da quantidade foi atribuída à elevada procura pelo produto.

No comércio, mensagens sobre as últimas unidades disponíveis podem produzir uma percepção semelhante: a de que determinado item é mais desejável por estar prestes a acabar. Isso não significa, entretanto, que um produto escasso seja necessariamente melhor ou que seu preço represente uma economia real.

Como as ofertas relâmpago influenciam as decisões de compra?

Além da quantidade disponível, o tempo também pode interferir na avaliação de uma promoção. Contagens regressivas e descontos com horário para terminar restringem o período que o consumidor acredita ter para pesquisar preços e comparar alternativas.

Uma revisão de evidências publicada pela Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA), em 2022, analisou como elementos utilizados no comércio digital podem influenciar as decisões dos usuários.

Segundo o documento, a percepção de urgência pode favorecer o uso de atalhos mentais, conhecidos na psicologia como heurísticas. Nessas circunstâncias, o consumidor pode concentrar sua avaliação em poucas características, como o percentual de desconto ou o tempo restante para o fim da oferta.

O efeito, contudo, não é universal. Um estudo publicado em 2019 no Journal of Economic Behavior & Organization constatou que restrições de tempo muito intensas também podem reduzir a adesão às promoções.

Como evitar compras por impulso na Black Friday?

Reconhecer os mecanismos psicológicos envolvidos nas promoções pode ajudar o consumidor a tomar decisões mais conscientes e evitar gastos desnecessários. Algumas estratégias incluem:

Faça uma lista de compras : defina antecipadamente quais produtos realmente precisa adquirir;

: defina antecipadamente quais produtos realmente precisa adquirir; Estabeleça um orçamento : determine um limite de gastos antes de pesquisar as ofertas;

: determine um limite de gastos antes de pesquisar as ofertas; Consulte o histórico de preços : verifique se o desconto anunciado representa uma redução real;

: verifique se o desconto anunciado representa uma redução real; Compare ofertas : pesquise o mesmo produto em diferentes lojas antes de finalizar a compra;

: pesquise o mesmo produto em diferentes lojas antes de finalizar a compra; Não se deixe levar pela urgência : reserve um tempo para avaliar a necessidade do produto, mesmo diante de contagens regressivas;

: reserve um tempo para avaliar a necessidade do produto, mesmo diante de contagens regressivas; Questione a motivação da compra: pergunte a si mesmo se compraria aquele item caso ele não estivesse em promoção.

Afinal, deixar de aproveitar um desconto em um produto desnecessário não representa uma perda financeira.