Medicamentos utilizados no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, como Ozempic e Mounjaro, podem ter efeitos que vão além da perda de peso e do controle da glicose. Pesquisadores investigam se essas substâncias também poderiam contribuir para preservar a memória e outras funções cognitivas.

A possibilidade é discutida em uma revisão científica conduzida por pesquisadores da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, e da Universidade de Copenhague, na Dinamarca.

Publicado no início de novembro na revista Science, o trabalho reúne evidências sobre a relação entre medicamentos para obesidade, metabolismo e funcionamento do cérebro.

Como Ozempic e Mounjaro podem afetar o cérebro?

Os pesquisadores analisaram evidências sobre medicamentos como a semaglutida, presente no Ozempic, e a tirzepatida, utilizada no Mounjaro. Essas substâncias atuam em mecanismos relacionados ao metabolismo e ao controle da glicose, que também podem influenciar processos envolvidos no funcionamento cerebral.

Estudos realizados com animais sugerem que medicamentos que atuam sobre o GLP-1 podem afetar o aprendizado e a memória. Em humanos, entretanto, os resultados são menos consistentes.

Análises de prontuários médicos identificaram uma associação entre o uso desses medicamentos e um menor risco de demência em pessoas com diabetes tipo 2. Isso não significa, porém, que os medicamentos sejam responsáveis pela redução do risco. Como os estudos são observacionais, outros fatores podem influenciar os resultados.

Por que os medicamentos não conseguiram retardar o Alzheimer?

Dois grandes ensaios clínicos, chamados EVOKE e EVOKE+, avaliaram o uso da semaglutida em pessoas com Alzheimer em estágio inicial. Os resultados mostraram que o medicamento não conseguiu retardar a progressão da doença.

Embora tenham sido observadas alterações em marcadores biológicos associados ao Alzheimer, elas não se traduziram em uma melhora mensurável na evolução da doença.

A descoberta indica que os possíveis efeitos dos medicamentos sobre o cérebro podem variar conforme as condições de saúde dos pacientes e o estágio dos problemas cognitivos.

Benefícios podem ser diferentes em pessoas com obesidade

Apesar dos resultados negativos nos ensaios sobre Alzheimer, os pesquisadores consideram que medicamentos para obesidade e diabetes ainda podem apresentar benefícios cognitivos em determinados grupos.

Pessoas com essas condições podem apresentar dificuldades de atenção, planejamento e velocidade de processamento de informações. Segundo a revisão, esses problemas podem estar relacionados a alterações metabólicas e à saúde dos vasos sanguíneos.

Por isso, melhorar o controle da glicose, o metabolismo e a função vascular poderia contribuir para preservar habilidades cognitivas, mesmo sem interromper uma doença neurodegenerativa já estabelecida.

A pesquisadora Stina Börchers, primeira autora do trabalho, destaca que ainda é necessário investigar se o início precoce do tratamento pode fazer diferença. Também será importante identificar quais pacientes apresentam maior possibilidade de benefício.

O que falta descobrir sobre os efeitos no cérebro?

Uma das principais dúvidas é se os possíveis benefícios cognitivos resultam de ações diretas dos medicamentos no cérebro ou das melhorias na saúde metabólica. Os pesquisadores também consideram a possibilidade de uma combinação desses mecanismos.

Para esclarecer essa relação, defendem a realização de ensaios clínicos que acompanhem a memória, a atenção e outras habilidades cognitivas desde o início do tratamento. Esse acompanhamento permitiria avaliar se as mudanças observadas estão realmente associadas aos medicamentos.

A equipe também alerta para possíveis efeitos negativos, especialmente entre idosos e pessoas fisicamente frágeis. A rápida perda de peso pode provocar redução da massa muscular e comprometer a capacidade física, o que poderia diminuir eventuais benefícios do tratamento.

Por enquanto, os cientistas ressaltam que a preservação da memória continua sendo uma hipótese em investigação, e não um benefício comprovado desses medicamentos.