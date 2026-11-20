A andropausa é frequentemente chamada de 'menopausa masculina'' porque alguns homens apresentam sintomas como cansaço, alterações de humor e redução do desejo sexual com o envelhecimento.

Apesar da comparação, os homens não passam pela menopausa: a testosterona diminui gradualmente com a idade, mas sua produção não é interrompida.

Ainda, apenas uma minoria desenvolve deficiência hormonal com sintomas, condição conhecida como deficiência androgênica do envelhecimento masculino (DAEM). Como esses sinais também podem ter outras causas, a reposição de testosterona só é indicada quando o diagnóstico é confirmado e há necessidade de tratamento.

Em linhas gerais:

Andropausa : o nome popular para a redução da testosterona associada ao envelhecimento;

: o nome popular para a redução da testosterona associada ao envelhecimento; Sintomas : diminuição da libido, dificuldades de ereção e perda de força muscular estão entre os possíveis sinais;

: diminuição da libido, dificuldades de ereção e perda de força muscular estão entre os possíveis sinais; Idade : a testosterona pode começar a diminuir a partir dos 30 ou 40 anos, sem uma idade definida para o surgimento de sintomas;

: a testosterona pode começar a diminuir a partir dos 30 ou 40 anos, sem uma idade definida para o surgimento de sintomas; Diagnóstico : depende da presença de sintomas e da confirmação de testosterona baixa em exames de sangue.

: depende da presença de sintomas e da confirmação de testosterona baixa em exames de sangue. Tratamento:a reposição hormonal é indicada apenas em situações específicas, após avaliação médica.

Homem tem menopausa? Entenda a diferença para a andropausa

A principal diferença entre as condições está na forma como o organismo envelhece. Nas mulheres, a menopausa marca o fim dos ciclos menstruais, acompanhado de uma queda acentuada na produção de estrogênio e progesterona. Nos homens, os níveis de testosterona podem diminuir ao longo dos anos, mas não há uma mudança hormonal tão definida nem uma idade específica para que isso aconteça.

Por isso, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) considera o termo menopausa masculina inadequado, já que ele sugere uma etapa inevitável do envelhecimento. Muitos homens mantêm níveis hormonais suficientes ao longo da vida, enquanto outros desenvolvem alterações que precisam ser investigadas por diversos fatores.

Característica Menopausa feminina Chamada andropausa Alteração hormonal Queda acentuada dos hormônios ovarianos Possível redução gradual da testosterona Idade Geralmente entre 45 e 55 anos Sem idade definida Ocorrência Etapa natural do envelhecimento reprodutivo Nem todos os homens desenvolvem deficiência hormonal Produção hormonal Redução significativa da função ovariana Produção de testosterona continua Tratamento Depende dos sintomas e das condições clínicas Reposição apenas quando há deficiência diagnosticada e indicação médica

O que é andropausa?

A andropausa é o termo popular usado para descrever a queda da testosterona masculina com a idade.

Quando essa redução é acompanhada de sintomas, como diminuição do desejo sexual e dificuldades de ereção, e confirmada por exames de sangue, pode caracterizar o hipogonadismo de início tardio, também chamado de deficiência androgênica do envelhecimento masculino (DAEM).

A testosterona desempenha um papel importante no desejo sexual, na produção de espermatozoides e na manutenção dos músculos e ossos. Embora seus níveis possam diminuir com o envelhecimento, fatores como obesidade, diabetes, doenças e uso de medicamentos também influenciam a produção do hormônio.

A queda da testosterona, porém, nem sempre representa uma deficiência hormonal, como reforça um estudo publicado no New England Journal of Medicine, que identificou hipogonadismo de início tardio em apenas 2,1% dos homens de 40 a 79 anos avaliados, considerando a presença de sintomas associados a níveis baixos do hormônio.

Conhecida como European Male Ageing Study (EMAS), a pesquisa também mostrou que a condição se torna mais frequente com a idade: atingia 0,1% dos homens entre 40 e 49 anos e 5,1% daqueles entre 70 e 79 anos.

Quais são os sintomas da andropausa?

Os sintomas da andropausa estão relacionados principalmente à saúde sexual, embora a deficiência de testosterona também possa provocar alterações físicas e emocionais, como:

Redução da libido : diminuição persistente do desejo sexual;

: diminuição persistente do desejo sexual; Disfunção erétil : dificuldade para obter ou manter uma ereção;

: dificuldade para obter ou manter uma ereção; Menos ereções espontâneas : especialmente ao despertar;

: especialmente ao despertar; Perda de massa e força muscular : redução da capacidade muscular;

: redução da capacidade muscular; Cansaço frequente: fadiga e falta de disposição;

fadiga e falta de disposição; Alterações de humor: desânimo, irritabilidade e dificuldades de concentração.

Segundo o estudo EMAS, a falta de desejo sexual, as dificuldades de ereção e a redução das ereções ao acordar são os sintomas mais associados à testosterona baixa.

Por outro lado, sinais como cansaço, alterações de humor e perda de força podem estar relacionados a problemas de sono, sedentarismo, diabetes, obesidade, depressão e uso de medicamentos, que também devem ser avaliados.

Com que idade começa a andropausa?

Os níveis de testosterona podem começar a diminuir a partir dos 30 ou 40 anos, mas não existe uma idade específica para o início da andropausa. O ritmo da redução varia conforme as condições de saúde e os fatores individuais.

Além disso, doenças crônicas, especialmente obesidade e diabetes tipo 2, podem contribuir para níveis mais baixos do hormônio, inclusive em homens mais jovens. Por outro lado, muitos idosos mantêm a produção hormonal suficiente para suas necessidades.

Como é feito o diagnóstico da andropausa?

O diagnóstico da condição exige sintomas compatíveis e níveis baixos de testosterona confirmados por exames de sangue.

Portanto, para orientar o diagnóstico e o tratamento da deficiência de testosterona, a SBEM, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual (ABEMSS) publicaram, em 2026, um posicionamento conjunto no International Brazilian Journal of Urology.

As entidades recomendam que os médicos confirmem a deficiência hormonal e investiguem suas causas antes de indicar o tratamento, já que a queda da testosterona pode estar relacionada tanto a problemas nos testículos e na produção hormonal quanto a condições como a obesidade, que exigem abordagens diferentes.

Um exame de testosterona baixa confirma andropausa?

Um resultado isolado de testosterona baixa não confirma o diagnóstico da condição, como a concentração do hormônio varia ao longo do dia e pode sofrer alterações por doenças, sono inadequado e outros fatores.

Quando o primeiro exame aponta uma alteração hormonal, o médico, em geral um endocrinologista ou urologista, costuma solicitar uma nova coleta de sangue, preferencialmente pela manhã, para confirmar o resultado e, se necessário, investigar suas causas.

Quando a reposição de testosterona é indicada?

A reposição de testosterona é indicada em determinados casos de hipogonadismo, quando os sintomas e os resultados laboratoriais demonstram deficiência hormonal e os benefícios esperados superam os riscos.

Ainda, o posicionamento das sociedades médicas brasileiras recomenda investigar a causa da alteração antes de iniciar o tratamento. Em homens com obesidade e outras doenças associadas à redução do hormônio, o controle dessas condições pode fazer parte da abordagem, sem necessidade de reposição em todos os casos.

Algumas situações também podem contraindicar o tratamento ou exigir avaliação especializada, entre elas:

Presença ou suspeita de determinados tipos de câncer, especialmente de próstata ou mama;

Desejo de ter filhos, pois a reposição pode prejudicar a produção de espermatozoides;

Hematócrito elevado, condição caracterizada pelo aumento da proporção de glóbulos vermelhos no sangue;

Determinadas doenças cardiovasculares ou outras condições clínicas que aumentem os riscos do tratamento.

Durante a reposição, é importante o acompanhamento médico para verificar a resposta clínica, os níveis hormonais e seus possíveis efeitos adversos.

Quais são os riscos da reposição de testosterona?

O estudo TRAVERSE, publicado no New England Journal of Medicine, avaliou a segurança da reposição de testosterona em homens de 45 a 80 anos com deficiência hormonal e doenças cardiovasculares ou maior risco de desenvolvê-las.

A pesquisa não identificou aumento significativo de infartos, AVCs ou mortes por causas cardiovasculares entre os participantes tratados, em comparação com aqueles que receberam placebo. No entanto, os pesquisadores registraram mais casos de fibrilação atrial, uma alteração do ritmo cardíaco, além de embolia pulmonar, causada por coágulos nos pulmões, e lesão renal aguda.

Uma análise dos participantes do estudo também investigou o risco de câncer de próstata. A doença foi diagnosticada em 0,5% dos homens que receberam testosterona, contra 0,4% do grupo placebo, sem diferença estatisticamente significativa. Os pacientes tratados apresentaram ainda um pequeno aumento do PSA, proteína utilizada na avaliação da próstata.

Ainda, a reposição pode provocar complicações e seus efeitos de longo prazo ainda exigem investigação. Por isso, o tratamento depende de indicação médica e acompanhamento regular.

Testosterona para rejuvenescer ou ganhar músculo é permitida no Brasil?

Desde 2023, o Conselho Federal de Medicina (CFM) proíbe a prescrição de testosterona e outros hormônios androgênicos para fins estéticos, ganho de massa muscular, melhora do desempenho esportivo ou combate ao envelhecimento.

A medida, estabelecida pela Resolução CFM nº 2.333/2023, também restringe práticas divulgadas como modulação hormonal ou otimização hormonal, mas mantém a possibilidade de reposição em pacientes com deficiência hormonal diagnosticada e indicação médica.

A norma, porém, permite a reposição de testosterona quando existe deficiência hormonal diagnosticada e indicação médica.

A distinção também se aplica aos implantes hormonais manipulados, conhecidos como 'chips da beleza', que passaram por mudanças nas regras sanitárias nos últimos anos.

Em outubro de 2024, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a manipulação, a comercialização e o uso desses implantes após receber denúncias de possíveis complicações.

No mês seguinte, a agência estabeleceu novas condições para a prescrição individualizada, permitindo o uso em situações clínicas específicas, desde que não exista medicamento registrado capaz de atender à necessidade do paciente. A proibição para finalidades estéticas e de desempenho físico foi mantida.

A segurança desses produtos voltou ao debate em outubro desse ano, quando 12 entidades médicas e científicas divulgaram a Carta do Rio de Janeiro, solicitando à Anvisa a proibição da manipulação e comercialização de implantes hormonais.

As organizações argumentam que esses produtos não passaram pelos mesmos estudos de segurança e eficácia exigidos para medicamentos registrados e que sua aplicação dificulta a interrupção imediata da exposição aos hormônios em caso de complicações.

Ainda, a manifestação não alterou as regras vigentes, que continuam permitindo a prescrição em condições clínicas específicas, sob as restrições estabelecidas pela Anvisa.

Perguntas frequentes sobre andropausa

Entenda mais sobre os sintomas da testosterona baixa.

Quanto tempo dura a andropausa no homem?

A andropausa não tem duração definida, pois a redução da testosterona acontece gradualmente, sem início ou fim determinados. Nos casos de deficiência hormonal diagnosticada, a evolução depende da causa e das condições de saúde.

Com quantos anos o homem entra na andropausa?

A testosterona pode começar a diminuir a partir dos 30 ou 40 anos, mas nem todos os homens desenvolvem sintomas. O hipogonadismo de início tardio é mais frequente nas faixas etárias avançadas.

Testosterona baixa causa disfunção erétil?

A deficiência hormonal pode contribuir para dificuldades de ereção. Entretanto, o problema também pode estar relacionado a diabetes, doenças cardiovasculares, medicamentos e fatores psicológicos. A avaliação médica é necessária para identificar a causa.

O implante hormonal, ou chip da beleza, é permitido?

A Anvisa permite implantes hormonais manipulados em situações clínicas específicas, desde que atendam às regras sanitárias. O uso de hormônios androgênicos e anabolizantes para fins estéticos, ganho muscular ou melhora do desempenho esportivo é proibido.

Andropausa tem cura?

O tratamento da andropausa depende da origem da deficiência hormonal. Em alguns casos, o controle de doenças associadas pode contribuir para a recuperação dos níveis de testosterona. Quando existe hipogonadismo persistente, um profissional deve avaliar a necessidade de reposição e acompanhamento contínuo.