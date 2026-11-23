A redução da circulação de veículos durante a pandemia de covid-19 deixou marcas nas árvores de São Paulo. Um estudo, publicado na revista científica Environmental Pollution, identificou mudanças na composição química e na densidade da madeira de exemplares localizados em uma das avenidas mais movimentadas da capital paulista.

Durante o período de restrições, as árvores da Avenida 23 de Maio apresentaram um aumento na densidade da madeira, alteração que não foi observada em exemplares analisados no Parque Ibirapuera.

A descoberta foi feita por pesquisadores do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena), da Universidade de São Paulo (USP), em colaboração com outras instituições brasileiras e chilenas.

Os resultados da pesquisa indicam que os troncos podem registrar mudanças na composição da atmosfera ocorridas em intervalos de poucas semanas.

Como a pandemia afetou as árvores de São Paulo?

Durante o lockdown, a diminuição do trânsito reduziu as emissões de gases provenientes da queima de combustíveis fósseis.

Para investigar os efeitos dessa mudança, os pesquisadores analisaram árvores da espécie Tipuana tipu, conhecida como tipuana, em dois ambientes distintos.

O primeiro foi a Avenida 23 de Maio, onde as plantas estão expostas ao tráfego intenso. O segundo foi o Parque Ibirapuera, escolhido como área de comparação por apresentar menor exposição direta às emissões dos veículos.

A equipe identificou alterações na composição do carbono registrado nos troncos das árvores da avenida, associadas à redução da poluição atmosférica. Também observou um aumento mais acentuado na densidade da madeira durante o período de restrições.

Anéis das árvores registraram mudanças no ar da capital

Os anéis de crescimento são estruturas formadas no tronco que permitem investigar as condições ambientais enfrentadas pelas árvores ao longo do tempo.

Na região de São Paulo, as tipuanas crescem principalmente durante a estação chuvosa, entre setembro e abril. A interrupção e a retomada desse processo ajudam a delimitar os anéis.

Como o período de restrições mais intensas durou poucas semanas, os pesquisadores precisaram realizar uma análise mais detalhada. Cada anel foi dividido em 15 segmentos, permitindo examinar mudanças ocorridas em intervalos menores que um ano.

A equipe analisou a proporção de diferentes formas de carbono presentes na madeira. Durante o lockdown, foi identificado um aumento relativo do carbono-13, resultado compatível com a redução das emissões de dióxido de carbono provenientes dos combustíveis fósseis.

Assim, os troncos preservaram sinais das alterações na composição do ar durante a pandemia.

Por que a madeira ficou mais densa durante o lockdown?

Além da composição química, os pesquisadores investigaram a estrutura da madeira por meio de uma técnica de densitometria por raios X.

Os resultados mostraram que as árvores da Avenida 23 de Maio apresentaram um aumento mais acentuado na densidade durante o lockdown. Uma das hipóteses é que a mudança esteja relacionada ao funcionamento dos estômatos, pequenos poros presentes nas folhas que regulam as trocas gasosas.

Com a redução do dióxido de carbono proveniente dos veículos, as árvores podem ter aumentado a abertura desses poros para absorver o gás necessário à fotossíntese. Esse processo também favorece a perda de água por transpiração, o que pode provocar estresse hídrico.

Segundo os pesquisadores, a maior densidade da madeira pode estar associada a mecanismos de adaptação a essas condições. O estudo, porém, não demonstra que todas as árvores da cidade ficaram mais resistentes ou que houve redução efetiva no risco de quedas.

Árvores podem funcionar como registros da poluição

Os resultados mostram que as árvores podem funcionar como registros naturais de mudanças ambientais, inclusive quando essas alterações ocorrem em períodos relativamente curtos.

A análise dos anéis permite reconstruir informações sobre a exposição à poluição e as respostas das plantas às condições atmosféricas.

A pesquisa também evidencia diferenças entre árvores localizadas próximas a corredores de tráfego intenso e aquelas de áreas com menor exposição direta às emissões. Para os cientistas, esse tipo de investigação pode contribuir para compreender como a vegetação urbana responde às mudanças na qualidade do ar.