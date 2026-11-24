A expectativa de vida no Brasil chegou a 76,6 anos em 2024, segundo o IBGE, mas os números revelam uma diferença entre homens e mulheres. Enquanto a população feminina vive, em média, 79,9 anos, a masculina alcança 73,3 anos. Essa vantagem de 6,6 anos, que já foi maior, está relacionada principalmente à mortalidade elevada entre homens jovens, além de diferenças no acesso aos serviços de saúde e fatores biológicos.

Segundo os dados mais recentes:

Expectativa de vida no Brasil : 76,6 anos em 2024;

: 76,6 anos em 2024; Mulheres : 79,9 anos;

: 79,9 anos; Homens : 73,3 anos;

: 73,3 anos; Diferença : 6,6 anos a favor das mulheres;

: 6,6 anos a favor das mulheres; Principal fator : maior mortalidade masculina, especialmente por acidentes e violência entre jovens;

: maior mortalidade masculina, especialmente por acidentes e violência entre jovens; Tendência: a diferença diminuiu desde 2000 e deve continuar caindo, segundo projeções do IBGE.

Qual é a expectativa de vida no Brasil, segundo o IBGE?

A expectativa de vida ao nascer no Brasil aumentou de 76,4 anos em 2023 para 76,6 anos em 2024, conforme as Tábuas Completas de Mortalidade, divulgadas pelo IBGE em novembro de 2025.

O crescimento ocorreu entre homens e mulheres, que ganharam aproximadamente dois meses de expectativa de vida em relação ao ano anterior.

Indicador 2023 2024 Expectativa de vida no Brasil 76,4 anos 76,6 anos Homens 73,1 anos 73,3 anos Mulheres 79,7 anos 79,9 anos Diferença entre os sexos 6,6 anos 6,6 anos

A expectativa de vida indica quantos anos uma pessoa viveria, em média, se as condições de mortalidade de determinado período permanecessem constantes. Por isso, o IBGE utiliza o indicador para acompanhar a longevidade da população, e não para prever a idade que cada brasileiro alcançará.

Os dados também mostram a recuperação da expectativa de vida após a pandemia de Covid-19, que elevou a mortalidade e fez a média nacional cair para 72,8 anos em 2021. Desde então, o indicador voltou a crescer.

Por que as mulheres vivem mais que os homens?

As mulheres vivem mais porque apresentam taxas de mortalidade menores em diferentes fases da vida, não só na velhice, uma diferença associada a fatores sociais, comportamentais e biológicos. No Brasil, as mortes precoces entre homens jovens têm peso importante nesse resultado, sobretudo pela maior exposição à violência e aos acidentes de trânsito.

O acesso aos serviços de saúde também ajuda a explicar essa diferença, já que as mulheres procuram atendimento médico com maior frequência, o que favorece a prevenção, o diagnóstico precoce e o acompanhamento de doenças.

Além dos cuidados com a saúde, fatores genéticos e hormonais contribuem para a maior longevidade feminina. A influência desses aspectos, porém, varia ao longo da vida e precisa ser considerada junto às principais causas de mortalidade de homens e mulheres em cada faixa etária.

Como as mortes de homens jovens afetam a expectativa de vida?

O IBGE utiliza o termo sobremortalidade masculina para descrever o maior risco de morte dos homens em relação às mulheres da mesma idade, especialmente entre adolescentes e adultos jovens.

Em 2024, essa diferença foi mais acentuada na faixa dos 20 aos 24 anos, quando o risco de morte masculino era 4,1 vezes maior, segundo as Tábuas de Mortalidade. O fenômeno também se destacava entre os 15 e os 19 anos e dos 25 aos 29 anos.

Faixa etária Risco de morte dos homens em relação às mulheres 15 a 19 anos 3,4 vezes maior 20 a 24 anos 4,1 vezes maior 25 a 29 anos 3,5 vezes maior

Assim, a maior mortalidade masculina nessas idades está relacionada principalmente às chamadas causas externas, entre elas homicídios e acidentes de trânsito. Como esses falecimentos ocorrem nas primeiras décadas da vida, elas reduzem significativamente a média de anos vividos pela população masculina.

Ainda, o impacto desse fenômeno cresceu a partir dos anos 1980, período em que o Brasil registrou um aumento das mortes violentas entre homens jovens. Essa evolução também ajuda a explicar por que a diferença de expectativa de vida entre os sexos se ampliou durante parte do século passado.

Homens procuram menos atendimento médico que mulheres?

Os homens brasileiros procuram atendimento médico com menor frequência do que as mulheres, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, um comportamento que também explica a diferença de expectativa de vida entre os sexos.

O levantamento mostrou que 82,3% das mulheres haviam consultado um médico nos 12 meses anteriores à pesquisa, contra 69,4% dos homens, uma diferença de 12,9 pontos percentuais.

Apesar disso, a frequência das consultas não explica, isoladamente, a diferença de longevidade, mas ajuda a compreender os desafios da prevenção. Doenças como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares podem evoluir sem sintomas evidentes, tornando o acompanhamento médico importante para identificar fatores de risco e evitar complicações.

Portanto, para ampliar o acesso masculino aos serviços de saúde, o Ministério da Saúde criou, em 2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), uma iniciativa que busca fortalecer os cuidados preventivos e o diagnóstico precoce, considerando as dificuldades que parte dessa população enfrenta para procurar atendimento.

A biologia afeta a expectativa de vida das mulheres?

Além das questões relacionadas a saúde e causas externas, fatores biológicos também ajudam a explicar a diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres. Pesquisadores investigam, por exemplo, a influência dos hormônios sexuais, dos cromossomos e do sistema imunológico sobre o desenvolvimento de doenças e a longevidade.

Entre as hipóteses estudadas estão os possíveis efeitos protetores do estrogênio e a presença de dois cromossomos X nas mulheres, características que podem influenciar a resposta do organismo a determinadas doenças. No entanto, a vantagem feminina não depende apenas da biologia, como mostram pesquisas que comparam populações com condições de vida semelhantes.

Em um estudo publicado em 2003 na revista Population and Development Review, o demógrafo Marc Luy analisou dados de mortalidade de mais de 11 mil monges e freiras de comunidades religiosas da Baviera, na Alemanha, entre 1890 e 1995. O objetivo era investigar a diferença de longevidade entre homens e mulheres que compartilhavam rotinas e ambientes relativamente semelhantes.

A pesquisa identificou que a vantagem feminina era consideravelmente menor nessas comunidades do que na população geral, o que infica a influência de hábitos e condições de vida sobre a mortalidade.

A diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres está diminuindo?

A diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres no Brasil vem diminuindo desde 2000, após décadas de crescimento. A tendência foi interrompida temporariamente pela pandemia de Covid-19, mas voltou a aparecer nos anos seguintes. A série histórica do IBGE mostra como essa distância mudou desde 1940.

Ano Média nacional Homens Mulheres Diferença 1940 45,5 42,9 48,3 5,4 1950 48,0 45,3 50,8 5,5 1980 62,5 59,6 65,7 6,1 2000 71,1 67,3 75,1 7,8 2010 74,4 70,7 78,1 7,4 2019 76,2 72,8 79,6 6,8 2021 72,8 69,3 76,4 7,1 2023 76,4 73,1 79,7 6,6 2024 76,6 73,3 79,9 6,6

Para as próximas décadas, o IBGE projeta uma aproximação ainda maior entre os sexos. Segundo as Projeções da População, a expectativa de vida poderá chegar a 86,1 anos para as mulheres e 81,7 anos para os homens em 2070, reduzindo a diferença para 4,4 anos.

Viver mais significa viver com mais saúde?

O aumento da expectativa de vida não significa, necessariamente, mais anos vividos com saúde. Embora as mulheres tenham maior longevidade do que os homens, elas também passam mais tempo convivendo com doenças e limitações que podem comprometer a qualidade de vida.

Um estudo publicado na revista científica The Lancet Public Health, com dados de 204 países e territórios, mostrou que as mulheres passaram, em média, 12,1 anos com problemas de saúde em 2023, contra 9,3 anos entre os homens. Os pesquisadores calcularam esse período pela diferença entre a expectativa de vida total e a expectativa de vida saudável, que considera o impacto de doenças e incapacidades.

A pesquisa também identificou que, entre 1990 e 2023, o tempo médio vivido com problemas de saúde aumentou de 8,8 para 10,7 anos no mundo. Isso indica que, embora a população esteja vivendo mais, os ganhos na expectativa de vida saudável não acompanharam o mesmo ritmo.

Os resultados reforçam a importância da prevenção e do acompanhamento de doenças crônicas, especialmente diante do envelhecimento da população. Além de investigar até quantos anos o ser humano pode viver, os estudos sobre longevidade buscam compreender como ampliar o período de vida com saúde e autonomia.

Perguntas frequentes sobre a expectativa de vida no Brasil

Entenda mais sobre o assunto.

Qual é a expectativa de vida do homem no Brasil?

Segundo o IBGE, a expectativa de vida masculina era de 73,3 anos, considerando a mortalidade observada em todas as faixas etárias. O indicador representa uma média estimada ao nascer, e não a idade máxima que os homens podem alcançar.

Qual é a expectativa de vida da mulher no Brasil?

As mulheres brasileiras tinham expectativa de vida de 79,9 anos, conforme as Tábuas Completas de Mortalidade do IBGE.

Qual estado tem a maior expectativa de vida no Brasil?

Segundo os dados mais recentes do IBGE, o Distrito Federal apresenta a maior expectativa de vida do país, com 79,7 anos, seguido por Santa Catarina (78,3 anos) e Rio Grande do Norte (77,8 anos).

Qual era a expectativa de vida no Brasil em 1950?

Em 1950, a expectativa de vida no Brasil era de 48 anos, segundo a série histórica do IBGE. A média chegava a 45,3 anos entre os homens e 50,8 anos entre as mulheres.

Qual é a expectativa de vida de quem chega aos 60 anos?

Uma pessoa que completa 60 anos no Brasil tem expectativa de viver, em média, mais 22,6 anos, podendo chegar aproximadamente aos 82,6 anos, conforme os dados de 2024.

A sobrevida estimada é de 20,8 anos entre os homens e de 24,2 anos entre as mulheres. Diferentemente da expectativa de vida ao nascer, esse cálculo considera apenas quem já alcançou os 60 anos.