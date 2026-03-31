Sangue de astronautas sofre graves mutações em missões — e isso pode afetar colonização de Marte

A exploração espacial tripulada de longa duração enfrenta novos alertas científicos relacionados ao impacto sofridos pelo sangue humano em ambientes de microgravidade. Estudos recentes apontam limitações fisiológicas que podem comprometer missões em regiões mais distantes do espaço.

Pesquisas identificaram três fatores principais: destruição acelerada de glóbulos vermelhos, disfunção plaquetária em microgravidade e mutações somáticas em células-tronco hematopoiéticas. O conjunto dessas alterações indica a presença de uma síndrome hematológica associada à permanência prolongada no espaço.

O problema envolve múltiplos sistemas do organismo. Em ambiente espacial, o sangue apresenta comportamento irregular: maior propensão à coagulação em alguns contextos e dificuldade de coagular em outros, além de menor resistência. A produção insuficiente de glóbulos vermelhos em relação à sua destruição leva a quadros de anemia persistente, com recuperação que pode levar até um ano.

O tema ganhou relevância após a primeira evacuação médica registrada na Estação Espacial Internacional (ISS). O caso envolveu o astronauta Mike Fincke, indicando que situações clínicas no espaço exigem respostas operacionais imediatas, informou a agência Associated Press.

O episódio reforça que a medicina espacial deixou de ser um campo apenas teórico. Com a ampliação de missões e o aumento do número de tripulantes em órbita, a saúde em ambiente espacial passa a ser tratada como um fator estratégico.

Possíveis riscos

Os dados mais recentes apontam para um cenário em que o espaço pode elevar simultaneamente o risco de trombose e hemorragia, condições com abordagens médicas distintas e sem protocolos consolidados para atuação conjunta em microgravidade.

A consolidação dessas evidências amplia a necessidade de protocolos médicos específicos para missões de longa duração. O avanço da exploração espacial expõe tripulações a riscos ainda não totalmente compreendidos, com potencial impacto sobre cronogramas e planejamento de futuras operações fora da órbita terrestre.