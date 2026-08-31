Primeira astronauta francesa a caminhar no espaço retorna para concluir reparo na ISS

Sophie Adenot: astronauta francesa realiza sua segunda caminhada espacial em uma semana (ESA)
Redatora
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18h28.
Uma antena defeituosa voltou a levar a astronauta francesa Sophie Adenot para fora da Estação Espacial Internacional (ISS) nesta terça-feira, 25. Ao lado do astronauta americano Anil Menon, ela iniciou uma nova caminhada espacial para concluir a substituição do equipamento.
A Nasa anunciou o início da atividade às 9h27, no horário de Brasília. Cerca de 20 minutos depois, os dois astronautas deixaram a estação, que ainda estava na escuridão. A caminhada tem uma duração estimada de seis horas e meia.
O principal objetivo é instalar uma nova antena usada nas comunicações entre a ISS e o centro de controle da Nasa, em Houston, no Texas.
Adenot e Menon já haviam trabalhado no equipamento durante uma caminhada espacial em 18 de agosto. Na ocasião, os dois passaram mais de seis horas do lado de fora da estação para desmontar a antena defeituosa. O equipamento, chamado Space-to-Ground (SGANT), transmite dados e permite comunicações de alta velocidade entre a ISS e Houston.
A retirada da antena foi concluída, mas a instalação da substituta precisou ser adiada. Parafusos e conectores resistentes dificultaram o trabalho e consumiram parte do tempo disponível para a atividade, segundo a Agência Espacial Europeia (ESA).
Por isso, a antena antiga ficou provisoriamente presa na parte externa da estação até a nova caminhada.
Nesta terça-feira, Adenot e Menon devem primeiro recuperar a nova antena, que está armazenada em uma plataforma na parte externa da ISS. Depois, eles precisam instalar o equipamento e transportar a antena antiga para seu local definitivo de armazenamento.
Se o tempo permitir, os astronautas também tentarão substituir um retrorrefletor localizado na parte externa da estação. Caso essa tarefa não seja concluída, ela poderá ficar para outra caminhada de manutenção prevista para 1º de setembro, segundo a Nasa.
Durante a operação, os astronautas Jessica Meir e Jack Hathaway permanecem dentro da ISS. Eles são responsáveis por operar o braço robótico Canadarm2, que auxilia os trabalhos realizados do lado de fora da estação.
Essa atividade é a segunda caminhada espacial de Adenot. Na primeira, realizada em 18 de agosto, ela se tornou a primeira mulher francesa a realizar uma caminhada espacial.
A astronauta tem 44 anos, é engenheira e ex-pilota de testes. Em fevereiro, ela se tornou a segunda francesa a realizar um voo espacial, depois de Claudie Haigneré, que participou de missões em 1996 e 2001.
Após a primeira missão, a astronauta comentou sobre as dificuldades encontradas durante o trabalho. A Nasa afirmou que o cenário já havia sido antecipado e destacou a atuação da dupla diante dos obstáculos.