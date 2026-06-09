Nasa anuncia tripulação da Artemis III que dará o próximo passo na jornada de volta à Lua

A Nasa revelou nesta terça-feira os quatro astronautas selecionados para a missão Artemis III, etapa considerada fundamental nos preparativos para o retorno de astronautas à superfície lunar.

A tripulação será formada por Randy Bresnik, comandante da missão; Luca Parmitano, da Agência Espacial Italiana, que atuará como piloto; e Andre Douglas e Frank Rubio, escalados como especialistas da missão.

Como será a missão?

Prevista para 2027, a Artemis III não realizará uma viagem até a Lua. Em vez disso, funcionará como uma missão de testes em órbita baixa da Terra, próxima à região onde opera a Estação Espacial Internacional. A operação terá duração aproximada de duas semanas e servirá para validar sistemas que serão empregados em futuras missões lunares.

Durante o voo, a Nasa pretende avaliar dois módulos de pouso lunar e outros equipamentos tecnológicos que integrarão a estratégia de exploração do programa Artemis. Um dos principais focos será verificar a capacidade de acoplamento entre a cápsula Orion e um módulo de pouso, procedimento considerado essencial para futuras operações no espaço profundo.

Segundo a agência espacial, um dos objetivos centrais da missão é "reduzir os riscos" envolvidos em uma futura aterrissagem lunar antes do lançamento das missões de pouso programadas para 2028.

Os integrantes da tripulação possuem trajetórias distintas na exploração espacial. Parmitano iniciou a carreira como piloto de testes e alcançou o posto de coronel da Força Aérea Italiana. Ao longo de sua atuação como astronauta, acumulou 367 dias em missões espaciais.

Bresnik entrou para a Nasa em 2004 e se destaca por ser o único integrante da equipe que participou de voos a bordo dos ônibus espaciais antes da retirada dessas naves de operação.

Rubio ganhou notoriedade após permanecer 371 dias consecutivos na Estação Espacial Internacional. A missão, iniciada em 2022 e inicialmente planejada para durar seis meses, foi prolongada após um vazamento de líquido de arrefecimento em uma nave espacial. O período se tornou o recorde de permanência contínua no espaço para um astronauta da Nasa.

Douglas, por sua vez, integrou a equipe de reserva da missão Artemis II e agora passa a compor a tripulação principal de uma das etapas mais importantes do programa lunar americano.

Durante a apresentação da missão, Jeremy Parsons, gerente do programa Artemis, atualizou o cronograma de desenvolvimento e detalhou a sequência operacional prevista para o voo.

De acordo com Parsons, o módulo de pouso desenvolvido pela Blue Origin será enviado primeiro ao espaço. Em seguida, a tripulação será lançada a bordo da cápsula Orion, transportada pelo foguete Space Launch System.

A Orion permanecerá acoplada ao módulo lunar da Blue Origin por vários dias. Após essa etapa, a Starship, da SpaceX, será lançada para realizar uma operação de encontro e acoplamento com a cápsula por cerca de um dia. Ao final da missão, a tripulação retornará à Terra e realizará uma amerissagem a bordo da Orion.

A configuração atual da Artemis III foi definida após uma mudança anunciada pela Nasa em fevereiro. Na ocasião, a agência informou que a missão deixaria de realizar uma viagem lunar, como previsto originalmente, para concentrar esforços na demonstração de tecnologias de encontro e acoplamento orbital com pelo menos um módulo de pouso lunar.

A alteração faz parte da preparação para as missões Artemis IV e Artemis V, programadas para 2028, quando a Nasa pretende realizar duas novas tentativas de pouso na superfície da Lua.