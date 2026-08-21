Ciência

O que se sabe sobre o plano da China para voltar à Lua — e por que os EUA estão preocupados

Avanços tecnológicos e metas ambiciosas colocam o satélite natural no centro da maior disputa espacial das próximas décadas

Corrida espacial: China e Estados Unidos disputam a liderança na nova era da exploração da Lua (Imagem gerada por IA/EXAME/Exame)

Corrida espacial: China e Estados Unidos disputam a liderança na nova era da exploração da Lua (Imagem gerada por IA/EXAME/Exame)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07h53.

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Enquanto os Estados Unidos tentam retomar os voos tripulados à Lua por meio do programa Artemis, a China avança em um plano de longo prazo que inclui levar astronautas à superfície até 2030 e construir uma base lunar permanente na década seguinte.

Nos últimos anos, o país colocou em operação a estação espacial Tiangong, trouxe à Terra as primeiras amostras coletadas do lado oculto da Lua e ampliou seus investimentos em missões lunares. Segundo reportagem da CNN, esses avanços vêm aumentando a preocupação de autoridades e especialistas norte-americanos, que veem a exploração lunar como uma questão estratégica para as próximas décadas.

Polo sul da Lua virou prioridade

O principal foco da nova corrida espacial é o polo sul da Lua, onde cientistas acreditam existir depósitos de gelo de água. O recurso poderá ser utilizado para produzir água potável, oxigênio e combustível para foguetes, tornando viáveis futuras bases permanentes e missões ao espaço profundo.

Em entrevista à CNN, a Administração Espacial Nacional da China (CNSA) afirmou que a missão Chang'e-7, prevista para este ano, utilizará um orbitador, um módulo de pouso, um rover e um veículo saltador para investigar diretamente a presença desse gelo e coletar dados inéditos sobre a região.

Os Estados Unidos também preparam missões robóticas para o polo sul, incluindo o módulo de pouso Griffin, desenvolvido pela Astrobotic com financiamento da Nasa.

China quer astronautas na Lua até 2030

O governo chinês mantém a meta de realizar seu primeiro pouso tripulado na Lua até 2030. Para isso, desenvolve um sistema formado pelo foguete Longa Marcha-10, pela cápsula tripulada Mengzhou e pelo módulo lunar Lanyue.

A estratégia chinesa é considerada mais simples do que a adotada pelos Estados Unidos. O plano prevê dois lançamentos — um com a cápsula tripulada e outro com o módulo lunar — que se encontram em órbita antes da descida à superfície, dispensando o reabastecimento em órbita previsto na arquitetura americana.

Especialistas ouvidos pela emissora avaliam que essa abordagem pode facilitar o cumprimento do cronograma anunciado por Pequim.

Base permanente faz parte da estratégia

O objetivo chinês vai além de repetir os pousos realizados durante o programa Apollo. Segundo informações da CNSA, o país trabalha no desenvolvimento da Estação Internacional de Pesquisa Lunar (ILRS), projeto conduzido em parceria com a Rússia que prevê uma instalação científica permanente na superfície da Lua.

A proposta é iniciar as operações com sistemas robóticos e, futuramente, receber astronautas. Entre os projetos estudados está o uso de uma usina nuclear para fornecer energia à base.

Os Estados Unidos também anunciaram planos para estabelecer uma presença permanente na Lua, incluindo estudos para instalar um reator nuclear e desenvolver infraestrutura capaz de sustentar missões de longa duração.

Corrida espacial também envolve regras para explorar a Lua

Além da tecnologia, a disputa envolve o futuro da exploração dos recursos lunares. Os Estados Unidos defendem os Acordos de Artemis, conjunto de princípios internacionais que regulamentam a exploração da Lua e já foi assinado por dezenas de países.

A China não aderiu ao documento e afirma seguir as diretrizes do Tratado do Espaço Exterior, de 1967, que proíbe a apropriação territorial de corpos celestes.

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