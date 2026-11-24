Cientistas da Universidade de Sydney, na Austrália, identificaram um novo subtipo de depressão que pode ajudar a explicar por que alguns pacientes não respondem bem aos antidepressivos convencionais. Batizada de depressão circadiana, a condição está associada ao funcionamento do relógio biológico, responsável por regular os períodos de sono e vigília ao longo de 24 horas.

A descoberta surgiu a partir de análise de dados clínicos e genéticos de mais de 10 mil australianos com depressão grave, recorrente ou persistente. Desse total, 2.604 participantes, cerca de 25%, apresentaram características do subtipo. O estudo foi publicado na revista científica The British Journal of Psychiatry.

O que é depressão circadiana?

A depressão circadiana é um subtipo da doença associado aos mecanismos biológicos que regulam os horários em que o organismo tende a dormir e permanecer acordado.

Ao analisar informações do Estudo Australiano de Genética da Depressão, os pesquisadores identificaram características que diferenciavam esses pacientes daqueles com outras manifestações do transtorno. Entre elas estava a maior tendência a apresentar um perfil noturno, com preferência por dormir e acordar mais tarde.

Os cientistas também observaram que as alterações no sono estavam acompanhadas de diferenças na gravidade dos sintomas, na idade de início da doença e na resposta aos medicamentos.

Quais são os sintomas da depressão circadiana?

Entre as principais características identificadas nos participantes com esse subtipo estão:

Preferência por dormir e acordar mais tarde;

Sono prolongado durante episódios depressivos;

Sensação de exaustão mesmo após muitas horas de descanso;

Variações dos sintomas conforme as estações do ano;

Manifestação da depressão mais cedo na vida;

Maior gravidade dos sintomas, incluindo pensamentos suicidas.

A análise genética também identificou uma maior predisposição a condições inflamatórias, doenças cardiovasculares e transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).

Essas características, entretanto, não significam que toda pessoa com hábitos noturnos ou cansaço persistente tenha depressão circadiana.

Por que antidepressivos podem ser menos eficazes na depressão circadiana?

Entre os medicamentos frequentemente utilizados no tratamento da depressão estão os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs) e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (ISRNs). Esses antidepressivos atuam sobre mensageiros químicos do cérebro envolvidos na regulação do humor.

A pesquisa identificou que pacientes com depressão circadiana tendem a apresentar menor resposta a esses medicamentos, além de uma maior ocorrência de efeitos colaterais.

Para os cientistas, compreender as diferenças biológicas entre os subtipos da doença pode ajudar a explicar por que um tratamento eficaz para determinado paciente não produz os mesmos resultados em outro.

Tratamentos voltados ao relógio biológico podem ser uma alternativa

Diante da associação com os ritmos circadianos, os pesquisadores apontam que intervenções direcionadas ao funcionamento do relógio biológico podem ser mais adequadas para esses pacientes.

Uma das possibilidades é a terapia com luz, que utiliza a exposição controlada à luminosidade intensa para auxiliar na regulação dos ritmos biológicos.

Outras alternativas incluem a melatonina, hormônio envolvido na sinalização do horário de dormir, e antidepressivos que atuam nas vias relacionadas a essa substância.

A identificação do subtipo, contudo, não significa que os pacientes devam interromper ou substituir os medicamentos que utilizam. Segundo Jacob Crouse, coautor da pesquisa e integrante do Centro de Cérebro e Mente da Universidade de Sydney, pessoas que não apresentam melhora com os antidepressivos devem conversar com seus médicos sobre as alternativas disponíveis.

Identificação precoce pode mudar o tratamento da depressão em jovens

Os pesquisadores destacam que reconhecer as características da depressão circadiana logo nas primeiras manifestações da doença pode ser particularmente importante para pacientes mais jovens.

A identificação precoce permitiria avaliar abordagens médicas e comportamentais mais direcionadas, reduzindo a possibilidade de tratamentos iniciais malsucedidos e de efeitos colaterais desnecessários.

Para a equipe, os resultados reforçam que a depressão não é uma condição uniforme. Sintomas semelhantes podem estar associados a diferentes mecanismos biológicos. Compreender essas diferenças pode contribuir para a escolha de tratamentos mais adequados às características de cada paciente desde o início da doença.