Ciência

Ozempic, Mounjaro, Wegovy e mais: conheça 11 canetas emagrecedoras e veja qual é mais eficaz

Semaglutida, tirzepatida, liraglutida e outros princípios ativos atuam de formas diferentes no controle do apetite e da saciedade

Canetas emagrecedoras: Ozempic, Wegovy e Mounjaro estão entre os medicamentos mais conhecidos (Steve Christo - Corbis/Getty Images)

Canetas emagrecedoras: Ozempic, Wegovy e Mounjaro estão entre os medicamentos mais conhecidos (Steve Christo - Corbis/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12h50.

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As chamadas canetas emagrecedoras ganharam espaço com medicamentos como Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Saxenda. Embora apresentem mecanismos semelhantes, esses produtos possuem princípios ativos, indicações e formas de uso diferentes.

Entre as substâncias utilizadas estão semaglutida, tirzepatida, liraglutida, dulaglutida e exenatida. Algumas medicações possuem indicação para controle do peso, enquanto outras são destinadas principalmente ao tratamento do diabetes tipo 2 e também podem ser prescritas para emagrecimento.

Há ainda substâncias em desenvolvimento, como a retatrutida, que permanece em estudos clínicos e ainda não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com o Tua Saúde, plataforma de informações sobre saúde pertencente ao Grupo Rede D'Or, esses medicamentos devem ser utilizados com prescrição e acompanhamento médico. A avaliação é necessária devido às contraindicações e ao risco de efeitos adversos.

Como funcionam as canetas emagrecedoras?

Grande parte desses medicamentos atua imitando ou potencializando hormônios envolvidos no controle do apetite, da digestão e da glicose.

Os agonistas do receptor de GLP-1, por exemplo, retardam o esvaziamento do estômago e aumentam a sensação de saciedade. Esse mecanismo pode reduzir a quantidade de alimentos consumida ao longo do dia. Os medicamentos também atuam na liberação de insulina e contribuem para o controle da glicose no sangue.

A tirzepatida atua sobre dois receptores hormonais, GLP-1 e GIP. Já a retatrutida, ainda experimental, age sobre três: GLP-1, GIP e glucagon.

Quais são as canetas?

Entre os medicamentos disponíveis ou estudados para controle do peso estão produtos com diferentes princípios ativos e indicações.

Ozempic

O Ozempic contém semaglutida e pertence à classe dos agonistas do receptor de GLP-1. A indicação aprovada é para o tratamento do diabetes tipo 2.

O medicamento também pode ser prescrito para perda de peso em uso off-label (fora da bula), após avaliação médica. A aplicação é subcutânea e realizada uma vez por semana.

Wegovy

O Wegovy também contém semaglutida, mas possui indicação específica para controle do peso em pacientes que atendem aos critérios para o tratamento.

A medicação é administrada uma vez por semana. O tratamento começa com uma dose menor, que pode ser aumentada gradualmente sob orientação médica.

Mounjaro

O Mounjaro utiliza tirzepatida, substância que atua simultaneamente nos receptores de GLP-1 e GIP. O medicamento pode ser utilizado para controle do peso e no tratamento do diabetes tipo 2, conforme a indicação médica.

A aplicação é semanal, com ajuste gradual da dose de acordo com a resposta e a tolerância ao tratamento.

Poviztra

O Poviztra contém semaglutida e atua nos mecanismos relacionados ao GLP-1.

O medicamento pode ser indicado para perda e manutenção do peso em adultos e adolescentes a partir dos 12 anos que atendam aos critérios estabelecidos para o tratamento. A aplicação é realizada uma vez por semana.

Retatrutida

A retatrutida atua simultaneamente sobre receptores de GLP-1, GIP e glucagon. Estudos clínicos investigam o potencial da substância para redução do peso corporal.

O medicamento, entretanto, ainda está em desenvolvimento e não possui registro na Anvisa. Portanto, não é um tratamento aprovado para emagrecimento no Brasil.

Zepbound

O Zepbound contém tirzepatida e também atua sobre os receptores de GLP-1 e GIP. O medicamento é destinado ao controle do peso em pacientes que atendem aos critérios estabelecidos para o tratamento.

A aplicação é subcutânea e realizada uma vez por semana.

Saxenda

O Saxenda contém liraglutida, um agonista do receptor de GLP-1. O medicamento é indicado para controle do peso em determinados pacientes com obesidade ou sobrepeso associado a outras condições de saúde.

Diferentemente de várias canetas de aplicação semanal, o Saxenda é administrado diariamente.

Victoza

O Victoza também utiliza liraglutida, mas possui indicação para o tratamento do diabetes tipo 2.

Por reduzir o apetite e favorecer a perda de peso, pode ser prescrito em determinadas situações para essa finalidade fora da indicação prevista em bula. A aplicação é diária.

Trulicity

O Trulicity contém dulaglutida, outro agonista do receptor de GLP-1. O medicamento é indicado para o tratamento do diabetes tipo 2.

A perda de peso pode ocorrer durante o tratamento e, segundo o Tua Saúde, o medicamento também pode ser prescrito para essa finalidade em uso off-label. A aplicação é semanal.

Byetta

O Byetta contém exenatida e também pertence à classe dos agonistas do receptor de GLP-1. A indicação é para o tratamento do diabetes tipo 2, embora a redução do apetite possa contribuir para a perda de peso.

Ao contrário de várias opções da lista, o medicamento pode exigir duas aplicações por dia.

Ozivy

O Ozivy contém semaglutida sintética e possui registro para o tratamento do diabetes tipo 2 em adultos.Trata-se do primeiro medicamento injetável à base de semaglutida sintética produzido no Brasil.

A aplicação é realizada uma vez por semana.

Qual caneta emagrece mais?

Não existe uma única caneta que possa ser considerada a melhor opção para todas as pessoas. Estudos citados pelo Tua Saúde indicam que medicamentos que atuam simultaneamente nos receptores GLP-1 e GIP, como a tirzepatida, podem proporcionar maior redução de peso do que agonistas apenas do GLP-1.

Isso, porém, não significa que a tirzepatida seja automaticamente a melhor escolha para qualquer paciente. A indicação depende de fatores como condições de saúde, objetivo do tratamento, contraindicações, tolerância aos efeitos adversos e avaliação médica.

Quais são os efeitos colaterais?

Os efeitos colaterais das canetas para emagrecer ocorrem principalmente no sistema gastrointestinal. Entre as reações mais comuns estão:

  • náuseas;
  • vômitos;
  • diarreia;
  • dor abdominal;
  • refluxo gastroesofágico;
  • gases e distensão abdominal;
  • reações no local da aplicação, como dor, coceira, irritação e manchas roxas;
  • hipoglicemia, principalmente quando esses medicamentos são associados a determinados antidiabéticos.

Também podem ocorrer efeitos adversos mais graves, como:

  • pancreatite, uma inflamação do pâncreas;
  • cálculos na vesícula;
  • gastroparesia, condição que retarda o esvaziamento do estômago;
  • obstrução intestinal;
  • reações alérgicas graves.

O risco e a frequência dessas reações variam conforme o princípio ativo, a dose e as condições de saúde de cada paciente.

Canetas emagrecedoras precisam de receita?

As canetas utilizadas para diabetes e controle do peso precisam de prescrição médica. A compra exige apresentação de receita, com retenção de uma via pela farmácia.

O acompanhamento profissional também é importante para definir a dose e avaliar possíveis efeitos adversos durante o tratamento. A quantidade administrada não deve ser aumentada sem orientação médica.

Cuidados durante o tratamento

O acompanhamento nutricional e a prática de atividade física podem fazer parte do tratamento para controle do peso.

Uma alimentação equilibrada também contribui para preservar a massa muscular e garantir a ingestão adequada de nutrientes durante o emagrecimento. Outro cuidado é manter a hidratação, principalmente diante de episódios de vômito ou diarreia.

Também é importante informar ao médico sobre outros medicamentos utilizados, possíveis efeitos adversos e eventual gravidez durante o tratamento.

Quem não deve usar?

As contraindicações não são idênticas para todas as canetas e precisam ser verificadas de acordo com cada medicamento. Gestantes, pessoas que estejam amamentando e pacientes com determinadas condições de saúde podem não ser candidatos a alguns desses tratamentos.

Histórico de doenças específicas, uso de outros medicamentos e possíveis interações também devem ser avaliados antes da prescrição. Por isso, a escolha da substância e da dose deve ser individualizada e realizada com acompanhamento profissional.

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