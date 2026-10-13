Canetas emagrecedoras: veja 6 riscos associados ao uso sem indicação

Medicamentos usados no tratamento da obesidade e do diabetes, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, ganharam espaço com substâncias como semaglutida e tirzepatida. Apesar dos benefícios na perda de peso, essas medicações podem causar efeitos adversos e não devem ser utilizadas sem indicação e acompanhamento médico.

De acordo com informações do Einstein Hospital Israelita, a escolha do tratamento deve considerar condições de saúde, exames, medicamentos em uso e possíveis riscos para cada paciente. A utilização inadequada pode dificultar a identificação e o controle de reações adversas.

Problemas gastrointestinais estão entre os efeitos mais frequentes. Perda de massa muscular, cálculos na vesícula e pancreatite também estão entre os possíveis riscos que exigem atenção.

Riscos das canetas emagrecedoras

Veja seis problemas que podem ocorrer durante o uso de canetas emagrecedoras, sobretudo quando o tratamento é realizado sem acompanhamento adequado.

1. Náuseas e vômitos

Náuseas e vômitos estão entre os efeitos colaterais mais comuns das canetas emagrecedoras. Esses medicamentos podem retardar o esvaziamento do estômago.

O mecanismo ajuda a prolongar a sensação de saciedade, mas também pode provocar desconfortos gastrointestinais.

As reações podem diminuir ao longo do tratamento, principalmente quando o ajuste da dose ocorre gradualmente e sob orientação médica.

2. Diarreia

A diarreia também está entre os efeitos gastrointestinais que podem aparecer durante o tratamento.

A intensidade varia entre os pacientes. Acompanhamento médico permite avaliar a evolução dos sintomas e verificar a necessidade de ajustes.

3. Constipação intestinal

As alterações no sistema digestivo também podem causar constipação intestinal, conhecida como prisão de ventre.

O problema pode surgir durante a adaptação ao medicamento. Sintomas persistentes ou intensos precisam ser avaliados pelo profissional responsável pelo tratamento.

4. Perda de massa muscular

O emagrecimento não envolve apenas redução de gordura. Parte da massa magra também pode ser perdida durante o processo.

Dessa forma, a perda muscular merece atenção principalmente quando o peso diminui rapidamente ou sem alimentação adequada e prática de atividade física.

Por isso, a preservação da musculatura deve ser considerada durante o acompanhamento do paciente.

5. Cálculos na vesícula

O tratamento também pode estar associado à formação de cálculos na vesícula biliar, popularmente conhecidos como pedras na vesícula.

O problema pode provocar complicações e exigir avaliação médica. Esse risco deve ser considerado durante o acompanhamento, principalmente diante do surgimento de sintomas.

6. Pancreatite

A pancreatite, inflamação do pâncreas, é um efeito adverso raro previsto nas informações de segurança de medicamentos agonistas do receptor de GLP-1. A condição exige atenção porque pode apresentar evolução grave.

Em fevereiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre casos de pancreatite que estavam sendo investigados no Brasil.

Segundo a agência, a atenção deve ser maior quando esses medicamentos são utilizados fora das indicações autorizadas, como para emagrecimento rápido ou fins estéticos sem indicação clínica.

Quem pode usar canetas emagrecedoras?

As canetas emagrecedoras não são indicadas para todas as pessoas que desejam perder peso. Os critérios dependem do medicamento e das condições clínicas de cada paciente.

De maneira geral, medicamentos para obesidade podem ser indicados a partir de determinados valores de índice de massa corporal (IMC), considerando também doenças associadas e outros fatores de saúde.

Diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol elevado, gordura no fígado, apneia do sono, resistência à insulina e problemas articulares estão entre as condições que podem ser consideradas na avaliação.

A decisão deve levar em conta o histórico clínico, exames, benefícios esperados e possíveis efeitos adversos.

Como as canetas funcionam?

Esses medicamentos reproduzem ou potencializam a ação de hormônios envolvidos na resposta do organismo à alimentação.

Um deles é o GLP-1, relacionado ao controle da glicose, do apetite e da saciedade. A tirzepatida também atua sobre o GIP, outro hormônio envolvido na regulação metabólica.

Esses mecanismos podem reduzir a fome, prolongar a saciedade e contribuir para o controle do açúcar no sangue.

De acordo com especialistas do Einstein Hospital Israelita, a resposta varia entre pacientes. Fatores genéticos e metabólicos, alimentação, atividade física e outros aspectos do estilo de vida podem interferir nos resultados.

O peso pode voltar?

Parte do peso perdido pode voltar após a interrupção do medicamento, principalmente quando não existem mudanças sustentáveis no estilo de vida.

A obesidade é uma doença crônica e, em determinados casos, pode exigir tratamento prolongado.

Por isso, a suspensão da medicação também deve ser discutida com o profissional responsável. Alimentação adequada, atividade física e outros cuidados de saúde continuam importantes para o controle do peso.