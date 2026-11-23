Uma versão rara da Bíblia traduzida do latim para o português ganhou uma nova edição no Brasil quase um século após o início do trabalho original. A obra recupera a tradução do sacerdote português Manuel de Matos Soares, iniciada em 1927.

Publicada pela editora gaúcha Minha Biblioteca Católica, a edição tem 2.032 páginas e reúne o Antigo e o Novo Testamento completos, além de introduções e notas explicativas que acompanham a tradução.

Segundo a Minha Biblioteca Católica, a publicação utiliza como referência a Vulgata Clementina, versão latina da Bíblia que passou por uma revisão no final do século XVI. A editora também informa que o texto foi revisado a partir do latim.

O diferencial da versão rara traduzida do latim

A principal característica da obra está na origem da tradução. Enquanto outras versões da Bíblia foram produzidas a partir de textos em hebraico, aramaico e grego, Manuel de Matos Soares utilizou uma edição em latim.

A escolha faz com que a publicação preserve características de uma tradição textual utilizada durante séculos pela Igreja Católica.

Outro diferencial é a manutenção das introduções e notas explicativas do tradutor, que ajudam o leitor a compreender o contexto das passagens bíblicas.

Como surgiu a tradução da Bíblia feita do latim?

A história dessa versão remonta ao trabalho de São Jerônimo, realizado entre os séculos IV e V, quando textos bíblicos foram traduzidos para o latim.

No final do século XVI, uma revisão deu origem à chamada Vulgata Clementina, publicada durante o pontificado do papa Clemente VIII. Foi essa versão que serviu de base para o trabalho iniciado por Matos Soares em 1927.

Portanto, a tradução portuguesa não foi feita diretamente dos idiomas originais dos textos bíblicos, mas a partir da edição latina.

Quem foi Manuel de Matos Soares?

Manuel de Matos Soaresfoi um sacerdote e professor português que dedicou décadas ao estudo das Sagradas Escrituras.

Seu trabalho ficou conhecido pela tradução baseada na Vulgata Clementina e pelas explicações incluídas ao longo do texto.

A obra recebeu as autorizações eclesiásticas Nihil Obstat e Imprimatur, concedidas a publicações católicas após análise de seu conteúdo.

O que inclui a nova edição de 2 mil páginas?

A publicação reúne os livros completos do Antigo e do Novo Testamento em 2.032 páginas.

Além de recuperar o trabalho iniciado em 1927, a edição mantém elementos explicativos que acompanhavam a tradução de Matos Soares.

Com isso, a Minha Biblioteca Católica disponibiliza aos leitores brasileiros uma versão histórica da Bíblia, preservando características da obra original.