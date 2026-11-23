Bíblia: nova edição tem 2.032 páginas e reúne Antigo e Novo Testamento (Minha Biblioteca Católica/Divulgação)
Redatora
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 18h14.
Uma nova edição da Bíblia traduzida diretamente do latim pelo sacerdote português Manuel de Matos Soares foi publicada no Brasil após quase um século. A obra baseia-se na Vulgata Clementina e preserva características textuais da tradição católica. A edição inclui introduções e notas explicativas originais do tradutor.
Uma versão rara da Bíblia traduzida do latim para o português ganhou uma nova edição no Brasil quase um século após o início do trabalho original. A obra recupera a tradução do sacerdote português Manuel de Matos Soares, iniciada em 1927.
Publicada pela editora gaúcha Minha Biblioteca Católica, a edição tem 2.032 páginas e reúne o Antigo e o Novo Testamento completos, além de introduções e notas explicativas que acompanham a tradução.
Segundo a Minha Biblioteca Católica, a publicação utiliza como referência a Vulgata Clementina, versão latina da Bíblia que passou por uma revisão no final do século XVI. A editora também informa que o texto foi revisado a partir do latim.
A principal característica da obra está na origem da tradução. Enquanto outras versões da Bíblia foram produzidas a partir de textos em hebraico, aramaico e grego, Manuel de Matos Soares utilizou uma edição em latim.
A escolha faz com que a publicação preserve características de uma tradição textual utilizada durante séculos pela Igreja Católica.
Outro diferencial é a manutenção das introduções e notas explicativas do tradutor, que ajudam o leitor a compreender o contexto das passagens bíblicas.
A história dessa versão remonta ao trabalho de São Jerônimo, realizado entre os séculos IV e V, quando textos bíblicos foram traduzidos para o latim.
No final do século XVI, uma revisão deu origem à chamada Vulgata Clementina, publicada durante o pontificado do papa Clemente VIII. Foi essa versão que serviu de base para o trabalho iniciado por Matos Soares em 1927.
Portanto, a tradução portuguesa não foi feita diretamente dos idiomas originais dos textos bíblicos, mas a partir da edição latina.
Manuel de Matos Soaresfoi um sacerdote e professor português que dedicou décadas ao estudo das Sagradas Escrituras.
Seu trabalho ficou conhecido pela tradução baseada na Vulgata Clementina e pelas explicações incluídas ao longo do texto.
A obra recebeu as autorizações eclesiásticas Nihil Obstat e Imprimatur, concedidas a publicações católicas após análise de seu conteúdo.
A publicação reúne os livros completos do Antigo e do Novo Testamento em 2.032 páginas.
Além de recuperar o trabalho iniciado em 1927, a edição mantém elementos explicativos que acompanhavam a tradução de Matos Soares.
Com isso, a Minha Biblioteca Católica disponibiliza aos leitores brasileiros uma versão histórica da Bíblia, preservando características da obra original.
Glossário
O que é Vulgata Clementina?
Versão latina da Bíblia revisada no final do século XVI sob o papa Clemente VIII, que serviu de base para a tradução portuguesa de Manuel de Matos Soares.
O que é São Jerônimo?
Padre e teólogo do século IV-V que traduziu os textos bíblicos para o latim, originando a primeira versão completa da Bíblia nessa língua.
O que significa Manuel de Matos Soares?
Sacerdote e professor português que dedicou décadas à tradução da Bíblia do latim para o português, mantendo notas explicativas originais na obra.