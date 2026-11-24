Em 2024, enquanto tentava ter o primeiro filho com a esposa, Gabriel Vallejo começou a pensar sobre como seria o mundo que a criança encontraria. “Comecei a refletir sobre o futuro do bebê e sobre os desafios que ela enfrentaria em um mundo cada vez mais conectado”, diz em entrevista exclusiva à EXAME. Depois de 15 anos na indústria de tecnologia, ele tinha uma convicção: para ele, a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para solucionar grandes problemas, mas, quando utilizada de forma inadequada, "também pode se tornar parte deles".

Ao pesquisar o mercado, Vallejo concluiu que os aplicativos de controle parental ficavam no meio do caminho. “A maioria monitora e bloqueia conteúdos, mas ignora dois pontos fundamentais”, afirma. “As crianças aprendem a atravessar a rua no mundo real, mas não recebem o mesmo cuidado sobre como ter um comportamento seguro no mundo digital. E os pais estão aprendendo na prática, sem manual, como lidar com hábitos saudáveis online, riscos e como proteger seus filhos.”

Dessa reflexão nasceu o Zippy, aplicativo que usa inteligência artificial multimodal para identificar situações de risco para crianças na internet e avisar os responsáveis pelo WhatsApp. O app chega às lojas nesta terça-feira, 24, junto com o anúncio de uma rodada pré-seed de R$ 2,9 milhões (US$ 490 mil).

A rodada foi liderada pela investidora-anjo Müge Nallar Bouillon, que aportou cerca de R$ 1,5 milhão (US$ 250 mil). A Alexia Ventures entrou com R$ 880 mil (US$ 150 mil), e outros dois investidores-anjo somaram R$ 530 mil (US$ 90 mil). Segundo a empresa, os recursos serão usados para ampliar a equipe de produto.

Como funciona o Zippy?

O app tem duas versões. A dos pais funciona em celulares Android e iOS. A das crianças, por enquanto, só em celulares e tablets Android. Para vincular os dois aparelhos, o responsável escaneia com o próprio celular um QR code exibido na versão infantil.

Pelo celular, os pais definem quais apps e sites ficam liberados, o tempo de tela e os horários da escola e de dormir. Podem cadastrar locais, como a escola ou a casa dos avós, para receber avisos de chegada e saída. Também podem bloquear o aparelho da criança na hora.

Vallejo descreve o Zippy como “um copiloto de inteligência artificial”. Segundo ele, o sistema analisa textos, imagens, áudios e vídeos em jogos, redes sociais e aplicativos de mensagens. “Fundamentalmente, estamos sempre analisando o contexto, mais do que uma evidência isolada”, diz. “Ela observa padrões de voz, mudanças de tom e dinâmicas de pressão social para identificar situações em que a criança possa estar em risco.”

Entre os riscos que a empresa diz identificar estão aliciamento, exploração sexual, sextorsão, cyberbullying, assédio, oferta de drogas e conteúdos que incentivam a automutilação.

Quando o sistema detecta uma possível ameaça, os pais recebem um alerta pelo WhatsApp com orientações e sugestões de como conversar sobre o assunto. Segundo a empresa, o conteúdo foi elaborado com apoio de psicólogos e outros especialistas.

Para analisar os conteúdos, a startup combina Claude, ChatGPT e Gemini com tecnologia própria, afirma Vallejo. Segundo o executivo, o sistema transforma texto, áudio, foto ou vídeo num formato que os modelos conseguem analisar em conjunto. A partir daí, os alertas seguem regras definidas por especialistas.

Um cachorro no lugar do vigia

Para a criança, o Zippy aparece como um mascote em forma de cachorro. É ele quem passa as tarefas definidas pelos pais, como arrumar o quarto ou passear com o cachorro de verdade, e libera o tempo de tela quando elas são cumpridas. O personagem também oferece orientações de segurança digital.

“Nossa solução não tem como objetivo dar aos pais acesso às conversas e interações das crianças, mas sim atuar identificando situações de risco e alertando quando necessário”, diz Vallejo.

Segundo a startup, as interações são analisadas em tempo real e só os conteúdos com possíveis sinais de risco ficam armazenados. O restante é descartado, sem formar um histórico das atividades. A empresa afirma seguir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o ECA Digital e diz encaminhar às autoridades casos com indícios de crimes.

O que ainda falta provar

O Zippy está em desenvolvimento e testes desde outubro de 2025, inclusive em aparelhos Android de entrada. A empresa ainda não divulgou a taxa de acerto, a frequência de alertas incorretos ou quantas situações de risco passam despercebidas. Não há avaliação independente citada pela startup.

Segundo Vallejo, o lançamento deve ampliar a base de famílias e permitir um estudo sobre esses erros, com resultados por faixa etária. “A plataforma funciona como uma camada adicional de proteção e orientação, sem substituir o acompanhamento dos responsáveis.”

Quanto custa?

O Zippy terá dois planos: o individual, de R$ 39,90 por mês para uma criança, e o familiar, de R$ 89,90 por mês para até três crianças. No lançamento, todos os usuários terão um mês grátis.