A EMS começa a vender em 15 de junho o Ozivy, sua caneta injetável à base de semaglutida, mesmo princípio ativo do Ozempic e do Wegovy. O medicamento chegará às farmácias com preço a partir de R$ 452 por caneta, mas poderá sair por R$ 287 mensais nos três primeiros meses para pacientes cadastrados no Programa Vida + Leve, da EMS Saúde.

O lançamento marca a entrada da primeira semaglutida produzida no Brasil via síntese química com aprovação regulatória para comercialização no país. A semaglutida é indicada para adultos com diabetes tipo 2 insuficientemente controlado, associada a dieta e exercícios, conforme orientação médica.

A chegada do Ozivy ocorre em meio à expansão do mercado de medicamentos à base de GLP-1, classe usada no tratamento de diabetes tipo 2 e também associada à perda de peso. O preço tem sido uma das principais barreiras para ampliar o acesso a essas terapias no Brasil.

Segundo a EMS, após o período inicial do programa de adesão, o quarto mês de tratamento será disponibilizado por R$ 498 por caneta. O medicamento será vendido em embalagens com uma ou duas canetas, em uma tentativa de dar mais flexibilidade à jornada terapêutica.

A primeira leva terá mais de 500 mil canetas, com distribuição inicial nas principais redes farmacêuticas do país e expansão gradual para todo o território nacional.

O produto faz parte da plataforma de peptídeos da EMS, desenvolvida com mais de R$ 1,2 bilhão em investimentos em pesquisa, desenvolvimento, inovação e infraestrutura produtiva. A fabricação ocorre na planta da companhia em Hortolândia, no interior de São Paulo.

A empresa afirma ter capacidade instalada para produzir até 40 milhões de canetas por ano.

Para a EMS, a aposta é transformar produção nacional em preço mais competitivo em um mercado ainda dominado por medicamentos importados e de alto custo.