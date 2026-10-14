Mounjaro e Ozempic são associados a envelhecimento mais lento em estudos; entenda o motivo

Medicamentos como Ozempic e Mounjaro, utilizados no tratamento do diabetes e da obesidade, podem ir além do emagrecimento e influenciar processos relacionados ao envelhecimento biológico. Pesquisas recentes identificaram alterações em indicadores associados à idade e resultados de maior longevidade em camundongos.

Os resultados foram apresentados durante a 13ª edição da conferência Aging Research & Drug Discovery, realizada em Boston, nos Estados Unidos. As investigações envolveram a semaglutida, princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, e a tirzepatida, presente no Mounjaro.

Esses medicamentos atuam em vias hormonais relacionadas ao controle da glicose e do apetite. Além da perda de peso, estudos anteriores identificaram benefícios em determinadas condições cardiovasculares, renais e metabólicas.

Agora, os pesquisadores investigam se essas mudanças também podem afetar mecanismos associados ao envelhecimento. A principal questão é determinar se os efeitos observados representam apenas melhorias na saúde metabólica ou alterações mais amplas no organismo.

Mounjaro reduziu indicadores de envelhecimento

Uma pesquisa conduzida pela farmacêutica Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, analisou dados de 71 pessoas com mais de 50 anos que utilizaram tirzepatida durante 72 semanas.

Para avaliar possíveis mudanças, os cientistas recorreram aos chamados relógios epigenéticos, ferramentas que estimam a idade biológica com base em alterações químicas relacionadas à regulação dos genes.

Enquanto a idade cronológica representa o tempo desde o nascimento, a idade biológica busca estimar alterações acumuladas nos tecidos e no funcionamento do organismo.

Durante o acompanhamento, os participantes envelheceram aproximadamente 1,38 ano em termos cronológicos. Entretanto, os indicadores epigenéticos apontaram um avanço menor, entre 0,7 e 1,1 ano, dependendo do método utilizado. Algumas estimativas chegaram a indicar redução da idade biológica em determinados tecidos.

Ozempic apresentou resultados em diferentes órgãos

Outra investigação, conduzida pela Novo Nordisk, fabricante do Ozempic e do Wegovy, avaliou os efeitos da semaglutida sobre indicadores de envelhecimento. O estudo, divulgado como pré-publicação, utilizou alterações em proteínas para estimar a idade biológica de diferentes órgãos.

Na comparação com participantes que receberam placebo, os pesquisadores identificaram uma redução estimada de dois a quatro anos na idade biológica do coração. Também foram observadas diferenças equivalentes a aproximadamente um a quatro anos em indicadores relacionados aos pulmões, rins, cérebro e pâncreas.

Segundo os pesquisadores, essas alterações não foram completamente explicadas pela perda de peso, pela melhora do controle glicêmico ou pela redução da inflamação.

Semaglutida prolongou a vida de camundongos

Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley também investigaram os possíveis efeitos da semaglutida sobre a longevidade. No experimento, publicado na revista científica Nature, camundongos com 20 meses de idade receberam injeções do medicamento ou placebo até o fim da vida.

Os animais tratados com semaglutida apresentaram redução da ingestão alimentar, perda de peso e maior longevidade. A média de vida passou de 742 dias no grupo placebo para 834 dias entre os animais tratados, uma diferença de aproximadamente três meses.

Para verificar se o resultado estava associado exclusivamente à redução de calorias, os pesquisadores acompanharam outro grupo submetido a uma restrição alimentar de 25%.

Embora os animais com alimentação reduzida também tenham vivido mais, os camundongos tratados com semaglutida apresentaram resultados superiores em determinados testes cognitivos e no controle da glicose. As diferenças incluíram melhor desempenho em atividades que exigiam encontrar a saída de um labirinto.

Dessa forma, os achados sugerem que os efeitos da semaglutida podem envolver mecanismos além da redução da ingestão calórica. Entretanto, os pesquisadores destacam que os resultados obtidos em camundongos não comprovam benefícios equivalentes em seres humanos.

Medicamentos podem aumentar a longevidade humana?

Apesar dos resultados, ainda não existem evidências suficientes para afirmar que Ozempic, Wegovy ou Mounjaro aumentem a expectativa de vida de pessoas saudáveis.

Uma das principais dificuldades é compreender se as alterações identificadas refletem efeitos diretos sobre o envelhecimento ou benefícios associados ao tratamento da obesidade e de doenças metabólicas.

Outro ponto envolve a precisão dos relógios biológicos. Essas ferramentas ainda estão em desenvolvimento e podem apresentar diferenças significativas entre métodos e avaliações. Também não está estabelecido se os resultados observados em pacientes com determinadas condições de saúde podem ser reproduzidos em pessoas sem diabetes ou obesidade.

Por enquanto, os pesquisadores consideram necessários ensaios clínicos maiores e acompanhamentos prolongados para verificar se as mudanças nos marcadores biológicos se traduzem em benefícios reais para a longevidade.

Os medicamentos não têm indicação aprovada especificamente para retardar o envelhecimento, e os resultados disponíveis não justificam seu uso com essa finalidade.