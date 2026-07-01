Canetas emagrecedoras estão mais baratas no Brasil; veja os novos preços

As canetas emagrecedoras Poviztra e Extensior tiveram redução de preços em todo o país a partir desta terça-feira. As duas são semelhantes ao Wegovy e Ozempic.

Os medicamentos, produzidos por meio de uma parceria entre a farmacêutica brasileira Eurofarma e a dinamarquesa Novo Nordisk, passarão a ser comercializados com valores mais baixos por meio do programa EuroCuida.

No caso do Poviztra, indicado para o tratamento de obesidade e sobrepeso, as dosagens iniciais de 0,25 mg e 0,5 mg, utilizadas nos dois primeiros meses de tratamento, passam a custar R$ 445. Já a primeira caixa da dosagem de 1 mg terá valor de R$ 490.

Na apresentação com duas caixas das doses iniciais de 0,25 mg e 0,5 mg, o preço será de R$ 590, equivalente a R$ 295 por caixa. O Poviztra de 1 mg, quando adquirido em até 80 dias após a primeira compra, terá custo de R$ 309.

Para o Extensior, indicado para o tratamento do diabetes, as doses de 0,25 mg e 0,5 mg passam a custar R$ 445, enquanto a apresentação de 1 mg será vendida por R$ 490 na compra individual. Pelo programa de início de tratamento, as doses iniciais terão preço de R$ 399 e a versão de 1 mg custará R$ 309.

Ampliar o acesso à população

Em nota, a diretora de Prescrição Médica da Eurofarma, Andréa Frazão, afirmou que a redução busca ampliar o acesso da população aos tratamentos. Segundo ela, os medicamentos contam com histórico de uso em milhões de pacientes, além de segurança e eficácia já estabelecidas.

O cadastro no programa EuroCuida pode ser realizado pelo site oficial da iniciativa. A plataforma também disponibiliza a consulta das farmácias participantes.

A aposta da Novo Nordisk, dona do Ozempic, na reciclagem das canetas emagrecedoras

Desde 2021, a farmacêutica Novo Nordisk testa no Brasil uma ideia ainda incomum no seu setor de atuação: a companhia recolhe as canetas injetáveis dos seus produtos após o fim da sua vida útil e garante a reciclagem desses resíduos plásticos, evitando que os materiais cheguem aos aterros sanitários.

A partir do programa Reciclaneta, a dona de canetas emagrecedoras como Ozempic, Wegovy e Saxenda trabalha para reduzir o descarte irregular dos medicamentos, mas também para reduzir o impacto ambiental das suas operações.

Cinco anos depois da criação, o projeto acaba de atingir um novo marco. A Novo Nordisk alcançou a marca de 100 pontos de coleta do Reciclaneta, nos quais qualquer cliente pode levar as canetas e garantir que o material encontrará outra utilização. O dado foi divulgado com exclusividade para a EXAME. Ao todo, o programa já coletou mais de 120 mil canetas no período.

"Alcançamos 100 pontos de entrega voluntária há poucos dias", afirma Patrícia Byington, head de sustentabilidade da Novo Nordisk no Brasil, em entrevista. Segundo a executiva, a expansão acontece após alguns anos de testes em formato piloto. "Entendemos que podemos alcançar uma capilaridade importante."