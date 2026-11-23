Um estudo clínico identificou resultados positivos do uso de semaglutida, substância presente nas canetas emagrecedoras Ozempic e Wegovy, em crianças de 6 a 11 anos com obesidade. Os resultados mostraram redução do índice de massa corporal (IMC), mas ainda existem dúvidas sobre a segurança do tratamento a longo prazo.

Para a análise, os pesquisadores acompanharam 167 crianças, a maioria com obesidade grave. Os resultados foram publicada na revista científica The New England Journal of Medicine e também apresentados na conferência médica ObesityWeek 2026.

O que o estudo descobriu sobre a semaglutida em crianças?

O ensaio clínico avaliou crianças de 6 a 11 anos com obesidade, divididas entre um grupo que recebeu semaglutida e outro que utilizou placebo, uma substância sem o princípio ativo do medicamento.

Todos os participantes receberam orientações sobre alimentação e atividade física durante a pesquisa. Após 68 semanas, as crianças tratadas com semaglutida apresentaram redução média de 13,5% no IMC, enquanto aquelas que receberam placebo tiveram aumento médio de 2,7%.

O IMC é calculado a partir da relação entre peso e altura. Em crianças, sua interpretação também considera idade e sexo.

Os pesquisadores também observaram melhora na classificação do IMC em 79% dos participantes que receberam o medicamento, contra 23% no grupo placebo.

Quais são os riscos das canetas emagrecedoras para crianças?

Uma das questões investigadas envolve os possíveis efeitos do medicamento sobre o crescimento e o desenvolvimento infantil.

A semaglutida atua em mecanismos relacionados ao apetite e à saciedade, contribuindo para a redução do consumo de alimentos. No estudo, as crianças tratadas com o medicamento apresentaram um ganho médio de altura inferior ao observado entre aquelas que receberam placebo.

Os dados disponíveis ainda não esclarecem completamente os efeitos do tratamento prolongado sobre o crescimento e a puberdade. Também permanecem dúvidas sobre possíveis alterações nutricionais e perda de massa muscular durante uma fase importante do desenvolvimento.

Efeitos colaterais da semaglutida

Os efeitos adversos mais frequentes observados na pesquisa foram náuseas, vômitos e diarreia. Esses sintomas ocorreram com maior frequência entre as crianças que receberam semaglutida do que entre aquelas que utilizaram placebo.

Segundo os pesquisadores, o perfil geral de segurança foi semelhante ao identificado anteriormente em estudos com adolescentes e adultos.

O acompanhamento dos participantes continuará para avaliar a segurança do medicamento ao longo do tempo.

Canetas emagrecedoras já são liberadas para crianças de 6 anos?

Os resultados da pesquisa não significam que a semaglutida esteja aprovada para tratar obesidade em crianças dessa idade.

Nos Estados Unidos, o Wegovy possui autorização da FDA para adolescentes a partir dos 12 anos, conforme os critérios estabelecidos pela agência.

A Novo Nordisk pretende solicitar a ampliação da indicação para crianças de 6 a 11 anos. A eventual aprovação dependerá da avaliação dos dados de eficácia e segurança apresentados à autoridade reguladora.

O que ainda falta descobrir sobre o tratamento?

Uma das principais questões é a duração necessária do uso do medicamento para manter os resultados observados.

Ainda não existem dados suficientes para determinar os efeitos de um tratamento iniciado na infância e mantido durante muitos anos. Também será necessário investigar o que acontece com o IMC após a interrupção da semaglutida nessa faixa etária.

Os pesquisadores continuarão acompanhando as crianças participantes do ensaio clínico para avaliar os resultados e possíveis efeitos do medicamento no desenvolvimento.