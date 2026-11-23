Uma região da Via Láctea considerada parte de um de seus braços espirais pode ter sido interpretada de maneira equivocada pelos astrônomos. Uma nova pesquisa sugere que parte do chamado braço de Norma seja, na verdade, uma extensa área de formação de estrelas próxima ao centro da galáxia.

A descoberta também indica que ondas de choque produzidas por uma estrutura central da Via Láctea podem favorecer o nascimento de estrelas em locais onde esse processo normalmente seria dificultado.

A análise foi feita por pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, e publicado na última sexta-feira, 20, na revista científica Nature Astronomy. Os resultados podem ajudar a revisar a compreensão sobre a distribuição de estrelas e gás na nossa galáxia.

Por que parte da Via Láctea pode não ser um braço espiral?

A Via Láctea pertence ao grupo das galáxias espirais barradas, que possuem uma estrutura alongada de estrelas atravessando sua região central, conhecida como barra galáctica.

À medida que essa estrutura gira, sua gravidade influencia o movimento de grandes nuvens de gás, produzindo regiões de compressão chamadas frentes de choque.

Em muitas galáxias semelhantes, essas perturbações dificultam a formação de novas estrelas. Isso acontece porque as condições intensas podem impedir que o gás se concentre o suficiente para dar origem a novos astros.

Na Via Láctea, porém, os pesquisadores encontraram indícios de um comportamento diferente: as ondas de choque parecem comprimir o gás e criar condições favoráveis ao nascimento de estrelas.

Como os cientistas descobriram essa região de formação estelar?

Para investigar o fenômeno, a equipe comparou simulações computacionais da evolução de galáxias com observações de regiões onde estrelas de grande massa se formam.

Uma das principais evidências veio dos chamados masers, fontes naturais que emitem radiação de micro-ondas concentrada e estão associadas à formação de estrelas massivas.

Ao analisar a localização dessas emissões, os pesquisadores identificaram uma correspondência entre os dados observados e as frentes de choque previstas pelas simulações. O resultado chamou a atenção porque muitos desses masers haviam sido associados anteriormente ao braço espiral de Norma.

Segundo Hillary Davis, autora principal do estudo, essa coincidência sugere que parte da estrutura pode corresponder a uma região de formação estelar localizada ao longo da borda da barra galáctica. A hipótese ainda precisa de novas investigações para ser confirmada.

Gráfico mostra a sobreposição do braço de Norma e da frente de choque da barra galáctica, onde há formação de estrelas. Foto: Hillary Davis (Hillary Davis)

Como ondas de choque podem ajudar a formar estrelas?

O processo identificado pelos pesquisadores envolve a compressão de nuvens de gás pela influência gravitacional da barra central. Quando o gás é comprimido, podem surgir condições que permitem seu colapso e, consequentemente, a formação de novas estrelas.

O comportamento é considerado incomum porque, em grande parte das galáxias espirais barradas observadas, as frentes de choque tendem a inibir esse processo.

Os resultados sugerem que a Via Láctea pertence a um grupo relativamente pequeno de galáxias nas quais ocorre formação estelar significativa nessas regiões.

Descoberta traz novas pistas sobre a estrutura da galáxia

Se a hipótese for confirmada, parte da formação de estrelas atribuída ao braço de Norma poderá ser reinterpretada como uma atividade associada à barra central da galáxia. Isso mudaria a compreensão dos astrônomos sobre a distribuição do gás e das regiões de nascimento estelar nessa área.

A pesquisa também apresentou novas estimativas sobre as características físicas da barra galáctica. Segundo as simulações, a estrutura se estende por aproximadamente 14 mil anos-luz a partir do centro da Via Láctea, ao longo de seu eixo maior.

Os resultados são compatíveis com a existência de uma barra relativamente longa e de rotação lenta.

Uma das principais dificuldades para compreender a estrutura da Via Láctea é a posição da Terra, localizada dentro da própria galáxia.

Diferentemente do que ocorre com galáxias distantes, os astrônomos não conseguem observar a Via Láctea de fora para identificar diretamente o formato de todas as suas estruturas. Além disso, grandes quantidades de poeira cósmicadificultam a observação de sua região central.

Por isso, características como o comprimento, a orientação e a velocidade de rotação da barra galáctica ainda são debatidas. A combinação de simulações computacionais e observações astronômicas permite testar diferentes interpretações e restringir as possibilidades sobre a estrutura da Via Láctea.

Para os pesquisadores, os novos resultados ajudam a explicar como o gás se movimenta perto do centro galáctico e onde novas estrelas podem se formar.