Ciência

Nasa promete enviar bola de futebol à Lua se os EUA forem campeões da Copa

Agência espacial já enviou uma bola à ISS e promete repetir a ação em uma missão lunar se a seleção conquistar o título

Copa do Mundo: seleção dos EUA avançou às oitavas de final da Copa do Mundo (Divulgação)

Copa do Mundo: seleção dos EUA avançou às oitavas de final da Copa do Mundo (Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 3 de julho de 2026 às 13h50.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

Uma possível conquista dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026 poderá render uma comemoração fora da Terra. A Nasa prometeu enviar uma bola de futebol à Lua caso a seleção americana levante o troféu do Mundial.

A promessa foi feita pelo administrador da agência espacial, Jared Isaacman, durante um evento realizado na última terça-feira, 30, de acordo com a AFP. Segundo ele, a homenagem daria continuidade a uma iniciativa lançada no início da competição, quando uma bola de futebol foi enviada para a Estação Espacial Internacional (ISS).

Bola faria parte de missão lunar

De acordo com Isaacman, o plano é incluir a bola em uma futura missão que levará equipamentos científicos à superfície lunar como parte do programa americano de exploração da Lua.

O responsável pelo projeto da futura base lunar da Nasa, Carlos García-Galán, explicou que a proposta é viável, já que a bola é leve e ocupa pouco espaço na carga da missão. Segundo ele, a iniciativa só dependerá de um eventual título da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026.

EUA seguem vivos na Copa do Mundo

A possibilidade da homenagem continua aberta uma vez que os Estados Unidos seguem na disputa pelo título.

Na última quarta-feira, 1º, a seleção venceu a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, no Levi's Stadium, em San Francisco, e garantiu vaga nas oitavas de final.

O próximo adversário será a Bélgica, que avançou após derrotar Senegal por 3 a 2.

Título seria inédito para os americanos

Esta é a oitava vez que os Estados Unidos chegam às oitavas de final de uma Copa do Mundo. As campanhas anteriores ocorreram em 1930, 1934, 1994, 2002, 2010, 2014 e 2022.

Apesar das participações frequentes, a seleção americana nunca conquistou o título mundial. Caso isso aconteça em 2026, além do troféu, a equipe poderá protagonizar uma comemoração inédita com o envio de uma bola de futebol à Lua.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoEstados Unidos (EUA)NasaLua

Mais de Ciência

O que pênaltis de Copa do Mundo ensinam sobre pressão na psicologia humana

Câmera que pode mudar a astronomia começa sua maior missão

Estudo revela estratégia que pode aumentar as chances de vencer nos pênaltis

Fóssil 'esquecido' por 40 anos revela primeiro dinossauro da Antártida

Mais na Exame

Esporte

Álbum da Copa escala Neymar, Endrick e 118 novos jogadores após erros

Brasil

Flavio Bolsonaro diz que viajará aos Estados Unidos para defender PIX

Casual

Nike usa Copa do Mundo para virar o jogo de vez

Pop

Após sucesso de 'Backrooms', 'The Mandela Catalogue' será transformado em filme