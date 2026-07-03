Nasa promete enviar bola de futebol à Lua se os EUA forem campeões da Copa

Uma possível conquista dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026 poderá render uma comemoração fora da Terra. A Nasa prometeu enviar uma bola de futebol à Lua caso a seleção americana levante o troféu do Mundial.

A promessa foi feita pelo administrador da agência espacial, Jared Isaacman, durante um evento realizado na última terça-feira, 30, de acordo com a AFP. Segundo ele, a homenagem daria continuidade a uma iniciativa lançada no início da competição, quando uma bola de futebol foi enviada para a Estação Espacial Internacional (ISS).

Bola faria parte de missão lunar

De acordo com Isaacman, o plano é incluir a bola em uma futura missão que levará equipamentos científicos à superfície lunar como parte do programa americano de exploração da Lua.

O responsável pelo projeto da futura base lunar da Nasa, Carlos García-Galán, explicou que a proposta é viável, já que a bola é leve e ocupa pouco espaço na carga da missão. Segundo ele, a iniciativa só dependerá de um eventual título da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026.

EUA seguem vivos na Copa do Mundo

A possibilidade da homenagem continua aberta uma vez que os Estados Unidos seguem na disputa pelo título.

Na última quarta-feira, 1º, a seleção venceu a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, no Levi's Stadium, em San Francisco, e garantiu vaga nas oitavas de final.

O próximo adversário será a Bélgica, que avançou após derrotar Senegal por 3 a 2.

Título seria inédito para os americanos

Esta é a oitava vez que os Estados Unidos chegam às oitavas de final de uma Copa do Mundo. As campanhas anteriores ocorreram em 1930, 1934, 1994, 2002, 2010, 2014 e 2022.

Apesar das participações frequentes, a seleção americana nunca conquistou o título mundial. Caso isso aconteça em 2026, além do troféu, a equipe poderá protagonizar uma comemoração inédita com o envio de uma bola de futebol à Lua.