Quem chegar primeiro leva a Lua (e os trilhões)

Lua: Nasa voltou à órbita do satélite neste ano (Montagem/Exame/Getty Images)
Repórter
Publicado em 7 de abril de 2026 às 06h02.
Na noite desta segunda-feira, 6, a missão Artemis II concluiu seu sobrevoo lunar e estabeleceu um novo recorde de distância para voos tripulados. O feito valida sistemas críticos da Nasa, mas não encerra a nova fase da exploração espacial. Pelo contrário, inaugura outra disputa: a transformação da Lua em um mercado operacional.
A próxima etapa já não é liderada apenas por governos. A partir deste ano, missões privadas devem testar, pela primeira vez, a extração direta de recursos como hélio-3, água congelada e metais raros. O objetivo é converter o potencial estimado de US$ 30 trilhões em modelos de negócio viáveis.
O ecossistema combina startups e contratantes tradicionais. Parte das empresas depende de contratos públicos, enquanto outras buscam desenvolver cadeias próprias de exploração.
|Empresa
|Sede
|Funding
|Missão 2026
|Foco Principal
|Parceiros
|Interlune
|EUA
|US$ 18 milhões
|Crescent Moon
|Hélio-3
|DOE, Maybell Quantum
|Ispace
|Japão/EUA
|Não divulgado
|Missão 3
|Transporte lunar
|JAXA, parceiros globais
|Astrobotic
|EUA
|Contratos NASA
|Griffin Mission 1
|Logística lunar
|NASA (CLPS)
|Firefly Aerospace
|EUA
|Não divulgado
|Blue Ghost (continuidade)
|ISRU e cargas
|NASA
|Lunar Outpost
|EUA
|Não divulgado
|Rover lunar
|Mobilidade e mineração
|NASA
|Ethos Space
|Não divulgado
|Não divulgado
|Em desenvolvimento
|Infraestrutura lunar
|Parcerias privadas
|Origin.Space
|China
|Não divulgado
|Missões futuras
|Mineração espacial
|Governo chinês
O modelo atual ainda não depende da venda direta de recursos. A receita vem de contratos com agências espaciais, principalmente o programa CLPS da Nasa, que financia missões comerciais com valores entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões por operação.
Outra frente é o desenvolvimento de tecnologias de in-situ resource utilization (ISRU), vendidas como serviço para futuras bases lunares. Empresas também firmam parcerias com o setor de energia, incluindo projetos ligados à fusão nuclear, onde o hélio-3 é tratado como ativo estratégico.
No longo prazo, a monetização depende da extração. O hélio-3 pode atingir até US$ 20 milhões por quilo, segundo estimativas de mercado.
A agenda de lançamentos indica uma transição da teoria para a prática.
A Interlune prevê três etapas até 2029, culminando na missão Harvest Moon, que pretende extrair e retornar hélio-3 à Terra.
A taxa de falha ainda é elevada. Tentativas recentes, como o lander Peregrine (2024) e a missão Hakuto-R (2023), não completaram seus objetivos.
O Brasil ainda não possui missões próprias, mas pode integrar a cadeia produtiva.
Empresas como a Vale têm expertise em mineração em ambientes extremos, potencialmente aplicável a operações robotizadas. A Embraer pode atuar no fornecimento de sistemas eletrônicos e componentes aeroespaciais.
No campo institucional, o país aderiu aos Artemis Accords, o que abre espaço para cooperação internacional e participação em projetos futuros.
A expectativa de mercado aponta para o fim da década como marco inicial. A missão Harvest Moon, da Interlune, prevista para o período entre 2027 e 2029, busca realizar a primeira extração comercial.
Segundo estimativas da PwC, a economia lunar pode movimentar cerca de US$ 150 bilhões até 2040, com expansão gradual conforme os custos de transporte caem.
Hoje, operar na Lua ainda envolve custos elevados — estimados em até US$ 1,2 milhão por litro de carga. Empresas projetam reduzir esse valor para cerca de US$ 10 mil com sistemas reutilizáveis.
O potencial econômico é elevado, mas depende de execução. A exploração lunar combina alta incerteza tecnológica com investimentos intensivos.
A Artemis II validou a capacidade de levar humanos de volta ao entorno da Lua. A próxima fase testa se é possível transformar esse avanço em um modelo econômico sustentável.
O resultado determinará se a mineração lunar deixará de ser projeção para se tornar indústria.