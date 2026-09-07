Museu de George Lucas abre as portas após quase uma década

Depois de oito anos de obras, trocas de cidade e adiamentos sucessivos, o Lucas Museum of Narrative Art finalmente tem data para abrir as portas. A instituição fundada pelo cineasta George Lucas e pela empresária Mellody Hobson recebe o público em 22 de setembro, no Exposition Park, bairro de Los Angeles que também abriga o Coliseu Memorial da cidade e outros museus da região.

O projeto nasceu da coleção pessoal de Lucas, reunida ao longo de décadas e voltada à chamada arte narrativa, categoria que inclui pintura, ilustração, fotografia, quadrinhos e cartazes de cinema. A construção do prédio, projetado pelo arquiteto Ma Yansong, do escritório MAD, com paisagismo assinado por Mia Lehrer, do Studio-MLA, ocupa um terreno que antes funcionava como estacionamento a céu aberto.

Um edifício com formato pouco convencional

Entrada do museu, com estrutura curva assinada por Ma Yansong, do escritório MAD (Hufton+Crow/Lucas Museum of Narrative Art)

O terreno de 11 acres recebeu uma estrutura de 300 mil pés quadrados, com espaço para 35 galerias que somam 100 mil pés quadrados, além de dois teatros, biblioteca, áreas de convivência, restaurante, cafeteria e loja. O formato elevado do prédio, que cria sombra e áreas de circulação no térreo, já rendeu comparações com diferentes figuras, de nuvem a criatura fantástica, e reforça a assinatura de Yansong, conhecido por volumes curvos e esculturais em outros projetos ao redor do mundo.

O custo da obra é estimado em US$ 1 bilhão, o equivalente a cerca de R$ 5,1 bilhões na cotação atual. O valor inclui não só a construção como também a aquisição e conservação do acervo reunido ao longo dos anos, um dos fatores que explicam o tempo de maturação do projeto, que passou por San Francisco e Chicago antes de se fixar em Los Angeles, em 2017.

Acervo reúne nomes de gerações diferentes

Stencil original do artista britânico Banksy integra a seção de arte urbana do museu (Hufton+Crow/Lucas Museum of Narrative Art)

O museu abre com um acervo permanente de mais de 40 mil obras, entre elas peças de Jack Kirby, Frank Frazetta, N.C. Wyeth e Beatrix Potter. A lista de artistas expostos também inclui nomes como Norman Rockwell, Frida Kahlo, Maxfield Parrish e Jessie Willcox Smith, distribuídos pelos cinco andares do prédio principal. As galerias foram organizadas por temas ligados à experiência humana, como família, trabalho, infância e esporte, em vez de seguir uma ordem cronológica tradicional.

Obras de fantasia e ficção científica ocupam uma das galerias temáticas do acervo (Hufton+Crow/Lucas Museum of Narrative Art)

Parte do acervo dialoga diretamente com a trajetória de Lucas como cineasta. Ilustrações originais de concept art de Star Wars, incluindo peças assinadas por Ralph McQuarrie, aparecem ao lado de artefatos de cinema, como réplicas de veículos e figurinos usados nas produções. A curadoria evita, no entanto, tratar o espaço como um museu dedicado exclusivamente à franquia, algo que a própria equipe do museu já reforçou em entrevistas anteriores.

Áreas públicas não exigem ingresso

Um dos dois teatros do museu, com exibições contínuas ao longo do dia (Hufton+Crow/Lucas Museum of Narrative Art)

Uma parte da experiência pode ser acessada sem pagamento. Os jardins externos contam com anfiteatro, fonte com estátuas de Yoda e Grogu e obras de arte espalhadas pelo gramado. A ala de educação, aberta ao público em geral, tem biblioteca com três andares de estantes e um exemplar em tamanho real de uma nave de Star Wars suspensa sobre o corredor de entrada.

Já a ala do museu propriamente dita exige ingresso e reúne as galerias temáticas, os teatros com exibições contínuas e elevadores tubulares que remetem à estética de ficção científica presente em boa parte do acervo. Uma seção dedicada a arte urbana traz ainda um stencil original do artista britânico Banksy.

Os ingressos já estão à venda pelo site oficial da instituição, com preços que variam conforme a data escolhida e a idade do visitante. A expectativa da equipe do museu é atrair tanto público local quanto turistas interessados na arquitetura assinada por Yansong e no acervo reunido por Lucas ao longo de mais de cinco décadas de carreira.