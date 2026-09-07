Bússola
Um conteúdo Bússola

Opinião: Cibersegurança é sobre quanto custa um dia de portas fechadas

Interrupção de sistemas pode comprometer receitas, contratos e a operação de empresas durante uma crise digital

Ataques cibernéticos ameaçam mais do que dados: podem interromper receitas, operações e a continuidade dos negócios (MAYA LAB/Shutterstock)

Ataques cibernéticos ameaçam mais do que dados: podem interromper receitas, operações e a continuidade dos negócios (MAYA LAB/Shutterstock)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 10h00.

Priorizar nos meus resultados Google

Por Felipe Berneira, CEO da Pronnus Tecnologia.

Toda empresa sabe exatamente quanto faturou ontem. Poucas sabem quanto perderiam se amanhã não conseguissem faturar nada. Essa é uma conta que quase nunca aparece nas reuniões de planejamento. Até o momento em que um sistema crítico fica indisponível e a discussão deixa de ser tecnológica para se tornar financeira.

Quando isso acontece, o problema deixa de ser o servidor que saiu do ar, o banco de dados inacessível ou os arquivos comprometidos. A preocupação passa a ser outra: pedidos que deixam de ser emitidos, notas fiscais que não são processadas, equipes paradas, entregas atrasadas, contratos descumpridos e clientes sem atendimento. Em poucas horas, a interrupção de um sistema se transforma na interrupção da capacidade de gerar receita.

Esse é um dos maiores equívocos que ainda observo nas empresas. A cibersegurança costuma ser avaliada pelo investimento que exige, quando deveria ser medida pelo prejuízo que ajuda a evitar. Afinal, o ativo mais importante não é apenas a informação armazenada nos sistemas, mas a continuidade da operação que sustenta o negócio.

A segurança digital como estratégia de negócio

É comum que as decisões sobre segurança digital fiquem restritas às áreas de tecnologia. No entanto, seus impactos extrapolam qualquer departamento. Eles chegam ao financeiro, comprometem indicadores comerciais, afetam a experiência do cliente e colocam em risco a reputação construída ao longo de anos. Em muitos casos, o incidente cibernético é apenas o gatilho de uma cadeia de perdas muito mais ampla do que a falha técnica em si.

A questão central para a diretoria precisa mudar de foco. Pergunte ao seu time financeiro: qual é o valor exato de um dia inteiro com a empresa de portas fechadas?

A resposta para essa pergunta determina a prioridade da segurança da informação na estratégia do negócio. Empresas resilientes investem em proteção contínua para garantir a previsibilidade do faturamento e a sobrevivência da operação.

A continuidade do negócio diante dos riscos digitais

A cibersegurança precisa ser vista como uma espécie de apólice operacional. Não porque elimina todos os riscos — isso simplesmente não existe —, mas porque reduz a probabilidade de que um incidente comprometa a continuidade do negócio.

Empresas resilientes não investem em segurança apenas para proteger servidores ou dados. O objetivo final é manter sua capacidade de operar.

O custo real de um ataque cibernético não vem do sistema danificado, mas do faturamento que é interrompido durante a crise.

O custo real de ficar fora de operação

O maior prejuízo de um ataque cibernético raramente está onde as empresas costumam procurar. Ele não aparece apenas nos equipamentos afetados, nos arquivos perdidos ou na recuperação técnica dos sistemas.

O impacto mais relevante está na capacidade interrompida de vender, atender clientes, cumprir compromissos e manter o funcionamento normal da empresa.

Empresas precisam avaliar previamente qual seria o impacto financeiro de uma paralisação e transformar essa análise em prioridade estratégica.

A proteção contra incidentes digitais deve considerar não apenas dados e infraestrutura, mas também a continuidade da operação e a preservação da receita.

Acompanhe tudo sobre:cibersegurança
Próximo

Mais de Bússola

WhatsApp sem número visível: o que muda no atendimento ao cliente

As habilidades que podem definir quem será promovido até o fim do ano

Como academias de nicho conquistaram espaço no mercado fitness

Por que o marketing precisa ir além do funil de vendas

Mais na Exame

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD

Mundo

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir