Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Veja a previsão do supercomputador da Opta sobre a seleção campeã

Sistema cruzou desempenho histórico e recente das seleções, atribui probabilidades aos confrontos

Copa do Mundo: sistema da Opta fez previsões sobre qual seleção deve vencer o torneio (Imagem gerada por IA/Exame)

Copa do Mundo: sistema da Opta fez previsões sobre qual seleção deve vencer o torneio (Imagem gerada por IA/Exame)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de julho de 2026 às 17h36.

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Com elenco liderado por Kylian Mbappé, a França é apontada por um "supercomputador" como a seleção com maior probabilidade de conquistar a taça da Copa do Mundo. O levantamento é da Opta, empresa britânica de dados esportivos, que atribui aos franceses 30,12% de chance de título.

A metodologia da Opta utiliza um modelo computacional que executa mais de 25 mil simulações de partidas do torneio e atualiza os cenários a cada gol e resultado. O sistema cruza desempenho histórico e recente das seleções, atribui probabilidades aos confrontos e repete as simulações milhares de vezes para calcular a frequência de cada posição final das equipes.

Na projeção, o Brasil aparece com 9,04% de probabilidade de título, enquanto Inglaterra soma 9,15%, Espanha registra 12,03% e Argentina chega a 14,76%. Os dados colocam a seleção brasileira na 5ª posição do ranking de probabilidade de conquista.

Na análise da competição, a França avançou às oitavas de final após vitória por 3 a 0 sobre a Suécia e permanece invicta na Copa do Mundo. O desempenho inclui gols em todas as partidas disputadas até o momento. O elenco reúne nomes como Michael Olise e Ousmane Dembélé, com Kylian Mbappé, camisa 10 da seleção, com 18 gols marcados em Copas do Mundo, sendo seis na edição atual. O atacante ocupa a disputa pela artilharia histórica do torneio, liderada por Lionel Messi com 19 gols.

Quando será o jogo do Brasil contra Noruega?

A seleção brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Japão nesta segunda-feira, 29, no estádio NRG, em Houston. Com a classificação assegurada, a equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do próximo adversário.

O Brasil volta a campo no domingo, 5, às 17h (de Brasília), para enfrentar o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim. As equipes, que terminaram na segunda colocação dos grupos I e E, respectivamente, disputam a vaga nesta terça-feira, 30, às 14h (de Brasília), no estádio AT&T, em Dallas.

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