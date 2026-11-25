A SpaceX, de Elon Musk, recebeu autorização para implantar até 1 milhão de satélites que funcionarão como data centers no espaço. Segundo comunicado da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC, na sigla em inglês), datado desta quarta-feira, 25, a constelação Starmind poderá processar grandes volumes de dados em órbita para aplicações utilizadas na Terra.

A decisão abre caminho regulatório para um dos projetos mais ambiciosos da corrida por infraestrutura de inteligência artificial. O número representa o limite autorizado para a rede, e não equipamentos já fabricados ou lançados, e um cronograma de implantação ainda não foi divulgado.

A SpaceX pretende levar para a órbita parte do trabalho que hoje exige grandes instalações terrestres, conectadas a redes elétricas e equipadas com sistemas de refrigeração. No Starmind, painéis solares alimentarão os computadores, e os resultados do processamento serão transmitidos de volta ao solo.

Musk não está sozinho. Google, Blue Origin, Starcloud e Axiom Space também desenvolvem projetos de computação espacial, embora em estágios e escalas diferentes. A disputa reúne desde equipamentos experimentais já enviados à órbita até propostas de constelações com dezenas de milhares de satélites.

DATA CENTERS IN SPACE🇺🇸 Today, in a historic first, the FCC approved SpaceX’s request for 1 million satellites (orbital compute modules) to create data centers in space The Starmind & competitor constellations will use solar power to extend America’s lead in Super Intelligence https://t.co/VJinjK5e5E — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) November 25, 2026

O que a autorização permite à SpaceX?

Segundo o comunicado, o aval contempla a implantação da constelação Starmind e o uso de radiofrequência para funções de apoio, como telemetria, rastreamento e comandos de emergência. Essas comunicações também complementarão as conexões ópticas entre os satélites.

A FCC apresenta a decisão como a primeira autorização americana para uma constelação de data centers espaciais. A agência afirma que o sistema opera de maneira compatível com suas regras sobre detritos orbitais e que continua analisando propostas de outros projetos de computação no espaço.

A autorização dá sequência ao pedido apresentado pela SpaceX em janeiro. Transformar esse limite regulatório em capacidade disponível para clientes dependerá da fabricação dos equipamentos, dos lançamentos e do funcionamento da rede em escala.

Google prepara lançamento com a Blue Origin

O Google desenvolve o Project Suncatcher, iniciativa para conectar satélites com capacidade de processamento de IA e alimentação solar. Em 19 de novembro, anunciou um acordo com a Blue Origin para seu primeiro lançamento dedicado de grande capacidade.

A missão está prevista para o primeiro trimestre de 2029, no foguete New Glenn. Segundo o Google, cada satélite transportará capacidade computacional aproximadamente equivalente à de um rack de data center.

A Blue Origin participa dessa corrida em duas posições. Além de fornecer o lançamento ao Google, a empresa fundada por Jeff Bezos apresentou seu próprio Project Sunrise, com pedido para uma constelação de mais de 50 mil satélites voltados à computação orbital. A quantidade solicitada representa a escala pretendida, sem equivaler a equipamentos já em operação.

Starcloud e Axiom já enviaram equipamentos à órbita

Entre as startups, a Starcloud lançou em novembro de 2025 um satélite equipado com uma GPU Nvidia H100. A empresa informou ter utilizado o equipamento para treinar um pequeno modelo de linguagem no espaço.

Em março de 2026, a companhia captou US$ 170 milhões em uma rodada que a avaliou em US$ 1,1 bilhão. Seu plano é ampliar a capacidade dos próximos equipamentos para oferecer processamento comercial em órbita.

A Axiom Space atua em processamento e armazenamento para aplicações espaciais. A companhia informou ter lançado dois nós de data center em 11 de janeiro de 2026, junto à rede de retransmissão óptica da Kepler Communications.

Nesse modelo, imagens de observação da Terra e outros dados coletados por satélites podem ser analisados em órbita. Assim, os operadores podem enviar ao solo apenas os resultados do processamento.

Aplicações como essa fazem parte do mercado de data centers espaciais, que a Fortune Business Insights estima em US$ 1,44 bilhão em 2026, ante US$ 1,28 bilhão em 2025. A consultoria projeta US$ 3,81 bilhões para 2034, em um levantamento que inclui equipamentos de processamento e armazenamento, infraestrutura de conexão em solo, software, segurança e serviços.

Energia solar não elimina a conta dos lançamentos

O principal teste comercial será demonstrar que as vantagens de operar no espaço compensam os custos de colocar e manter computadores em órbita. Acesso à energia solar não elimina despesas com foguetes, comunicação, proteção dos componentes e reposição de equipamentos.

Mesmo supondo que os desafios técnicos e industriais sejam superados, o Boston Consulting Group (BCG) calcula que o custo total de propriedade de um data center espacial ao longo de 20 anos seria hoje de 2,5 a três vezes o de uma instalação terrestre.

A análise destaca a importância da confiabilidade. Em solo, um componente defeituoso pode ser substituído individualmente; em órbita, uma falha pode exigir a retirada de um satélite inteiro. Foguetes mais baratos e equipamentos mais leves podem reduzir a diferença, mas a taxa de falhas continuará influenciando o custo.

Na avaliação do BCG, as primeiras aplicações a justificar esse custo devem incluir tarefas que se beneficiam de operar em órbita e usos de IA que toleram o tempo de comunicação com a Terra, como a tradução de grandes lotes de documentos.

Se os avanços técnicos e a redução de custos permitirem a adoção em escala, a consultoria estima que os data centers espaciais possam responder por 10% a 15% do mercado mundial de data centers de IA em 2040, o equivalente a US$ 240 bilhões a US$ 320 bilhões em receita anual.

A autorização à SpaceX amplia a escala permitida do projeto — e a disputa com os concorrentes dependerá também de quanto custará entregar computação aos clientes.