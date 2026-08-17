Pilotos e comissários enfrentam maior risco de câncer por exposição à radiação

Entre mais de 500 profissões analisadas nos Estados Unidos, comissários de bordo e pilotos registraram as maiores proporções de mortes por tipos de câncer associados à exposição à radiação.

O dado faz parte de um estudo publicado nesta segunda-feira, 17, na revista JAMA Internal Medicine, que examinou quase 13 milhões de registros de óbito no país.

A pesquisa coloca no centro da análise uma característica do trabalho dentro de aviões: quanto maior a altitude, maior pode ser a exposição à radiação cósmica. Tripulações aéreas passam parte significativa da jornada profissional nesse ambiente e, segundo pesquisas anteriores, estão entre os trabalhadores que recebem as maiores doses anuais de radiação ionizante nos Estados Unidos.

O trabalho foi conduzido por pesquisadores ligados à Faculdade de Medicina de Harvard (HMS, na sigla em inglês) e utilizou dados do National Vital Statistics System, o Sistema Nacional de Estatísticas Vitais dos EUA. Foram considerados todos os atestados de óbito emitidos no país entre 2020 e 2024, período para o qual os registros puderam ser associados às ocupações das pessoas que morreram.

A base reuniu quase 13 milhões de mortes distribuídas por 503 ocupações, entre elas cerca de 14 mil pilotos e 7 mil comissários de bordo. O volume permitiu aos pesquisadores comparar as duas categorias com centenas de outras atividades profissionais.

A equipe ajustou os resultados para fatores que também podem influenciar a mortalidade, como idade no momento da morte, sexo, raça, etnia, escolaridade e estado civil. O objetivo foi verificar a associação entre a ocupação e a proporção de mortes atribuídas a determinados cânceres.

Entre as doenças consideradas estavam câncer de mama, cânceres do sistema nervoso central, mieloma múltiplo, leucemia — com exceção da leucemia linfocítica crônica —, linfoma, câncer de tireoide, câncer de próstata, melanoma e cânceres de pele não melanoma.

Os resultados mostraram taxas estatisticamente mais altas de mortes por câncer de mama, tumores do sistema nervoso central, câncer de próstata e melanoma entre pilotos e comissários. No grupo dos pilotos, os pesquisadores também identificaram uma taxa mais alta de mortes por leucemia.

Na análise, cânceres associados à radiação responderam por cerca de 6,9% das mortes de comissários de bordo e 6,7% das mortes de pilotos — as duas maiores proporções entre as 503 ocupações estudadas.

Um dos pontos de comparação está entre profissionais que trabalham diretamente com fontes de radiação. Técnicos em medicina nuclear, por exemplo, ficaram na 12ª posição, segundo os autores. Diferentemente das tripulações, esses trabalhadores lidam principalmente com fontes não cósmicas de radiação.

Quanto de radiação uma tripulação recebe?

A exposição está relacionada ao ambiente encontrado em grandes altitudes. A atmosfera terrestre funciona como uma barreira parcial contra partículas de alta energia provenientes do espaço. Em voos comerciais, parte dessa proteção atmosférica é menor do que ao nível do solo, o que eleva a exposição à radiação cósmica.

Segundo os dados citados no estudo, tripulações aéreas acumulam uma dose estimada entre 3 e 6 milisieverts de radiação cósmica por ano, a depender das rotas percorridas. O sievert é uma unidade utilizada para medir os efeitos biológicos da radiação ionizante sobre o organismo.

Como referência, um passageiro que faça dez viagens de ida e volta atravessando os Estados Unidos ao longo de um ano receberia cerca de 0,4 milisievert, segundo estimativa dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) citada pelos pesquisadores.

A exposição profissional de pilotos e comissários não é desconhecida pelas autoridades americanas. A Federal Aviation Administration (FAA), agência responsável pela aviação civil nos Estados Unidos, reconhece formalmente as tripulações aéreas como trabalhadores ocupacionalmente expostos à radiação ionizante.

Nos Estados Unidos, porém, essas categorias não estão submetidas a limites federais de dose ou a exigências de monitoramento equivalentes às aplicadas a outros profissionais expostos à radiação. O estudo aponta essa diferença ao discutir medidas de proteção ocupacional compatíveis com os níveis registrados entre trabalhadores da aviação.

O que o estudo consegue mostrar?

A pesquisa amplia uma discussão que já aparecia em trabalhos anteriores. Estudos haviam identificado tanto a exposição ocupacional das tripulações quanto uma frequência maior de diagnóstico de determinados cânceres em comparação com a população geral. Uma das limitações era estabelecer se essa diferença também aparecia nos dados de mortalidade.

O novo levantamento buscou responder a essa questão com uma base populacional maior. Ainda assim, os resultados identificam uma associação estatística entre profissão e mortalidade e, por si só, não demonstram que a radiação cósmica tenha causado cada uma das mortes registradas.

O autor sênior do trabalho é Anupam Jena, titular da cátedra Joseph P. Newhouse de Políticas de Saúde no Instituto Blavatnik da HMS e professor de medicina no Massachusetts General Hospital. O estudo foi liderado por Vishal Patel, fellow clínico, profissional em período de treinamento especializado, em cirurgia da HMS no Brigham and Women’s Hospital. Michael Liu também assina a pesquisa.

O trabalho não recebeu financiamento. Jena declarou relações profissionais e financeiras não relacionadas à pesquisa, entre elas consultorias para a Analysis Group, receitas pelo podcast Freakonomics, M.D., autoria de textos para jornais americanos, direitos autorais de livros e honorários por palestras. Ele também informou integrar, sem remuneração, o conselho da United Network for Organ Sharing (UNOS), organização responsável pela rede de transplantes de órgãos nos Estados Unidos.