Nasa busca novos astronautas para viver e trabalhar na Lua; veja como se candidatar

A Nasa abriu uma nova seleção de astronautas para futuras missões à Lua. Os profissionais escolhidos poderão participar da construção de uma base lunar, viver e trabalhar no satélite natural da Terra e contribuir para os preparativos de viagens tripuladas a Marte.

De acordo com comunicado da Nasa, as inscrições ficam abertas até 3 de dezembro de 2026, às 23h59, no horário do leste dos Estados Unidos. A agência espacial americana pretende concluir a seleção no final de 2027, quando terá início o treinamento dos novos candidatos.

A iniciativa faz parte da expansão do programa Artemis, que prevê o retorno de astronautas americanos à superfície lunar. A Nasa apresentou recentemente planos para realizar esse retorno em 2028.

Quem pode se candidatar para ser astronauta da Nasa?

A seleção é destinada a cidadãos dos Estados Unidos que atendam aos requisitos acadêmicos e profissionais estabelecidos pela agência.

Os candidatos devem possuir uma das seguintes qualificações:

Mestrado em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática;

Formação médica;

Dois anos de estudos em um programa de doutorado relevante;

Formação e experiência como piloto, conforme os critérios da agência.

Também são exigidos três anos de experiência profissional relevante.

Para candidatos da área de aviação, a Nasa estabelece requisitos específicos de horas de voo, que variam conforme o tipo de aeronave.

Entre as possibilidades estão 750 horas como piloto em comando de jato de alto desempenho, 1.500 horas totais em aeronaves de asa fixa ou 1.000 horas em aeronaves de asa rotativa.

Novos astronautas poderão viver e trabalhar na Lua

Os profissionais selecionados poderão participar de diferentes etapas do programa Artemis, incluindo atividades na superfície lunar e o desenvolvimento de sistemas para futuras missões.

Segundo Jared Isaacman, administrador da Nasa, os novos integrantes do corpo de astronautas poderão caminhar na Lua, trabalhar na futura base lunar e ajudar a preparar operações que permitirão levar tripulações a Marte.

De acordo com o The Guardian, durante uma demonstração aérea no Centro Espacial Kennedy, nos Estados Unidos, no último sábado, 7, a agência também destacou que pretende contar com a participação da SpaceX e da Blue Origin no desenvolvimento de soluções para pousos lunares tripulados.

Como funciona a seleção de astronautas da Nasa?

A Nasa pretende escolher os novos candidatos até o final de 2027. Após a seleção, os aprovados deverão iniciar o treinamento para futuras missões espaciais.

Na seleção anterior, aberta em 2024, a agência recebeu mais de 8 mil candidaturas. Desse total, dez pessoas foram escolhidas em setembro de 2025.

Desde a década de 1960, a Nasa selecionou 370 pessoas para treinamento como astronautas. Atualmente, o corpo de astronautas da agência conta com 32 profissionais em atividade.

Até quando é possível se inscrever?

O prazo termina em 3 de dezembro de 2026, às 23h59, no horário do leste dos Estados Unidos.

A seleção é voltada a cidadãos americanos que cumpram os requisitos de formação e experiência profissional.

Os escolhidos poderão integrar missões de exploração lunar e participar dos preparativos para a presença humana em Marte.