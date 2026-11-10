Nasa busca novos astronautas para viver e trabalhar na Lua; veja como se candidatar

Lua: Nasa busca profissionais para a próxima fase de suas missões espaciais (Nasa/Divulgação)
Redatora
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07h36.
A Nasa abriu seleção para novos astronautas que participarão do programa Artemis, com objetivo de construir base lunar e preparar missões a Marte. As inscrições vão até dezembro de 2026 e o treinamento começará em 2027. Os selecionados poderão viver e trabalhar na Lua.
A Nasa abriu uma nova seleção de astronautas para futuras missões à Lua. Os profissionais escolhidos poderão participar da construção de uma base lunar, viver e trabalhar no satélite natural da Terra e contribuir para os preparativos de viagens tripuladas a Marte.
De acordo com comunicado da Nasa, as inscrições ficam abertas até 3 de dezembro de 2026, às 23h59, no horário do leste dos Estados Unidos. A agência espacial americana pretende concluir a seleção no final de 2027, quando terá início o treinamento dos novos candidatos.
A iniciativa faz parte da expansão do programa Artemis, que prevê o retorno de astronautas americanos à superfície lunar. A Nasa apresentou recentemente planos para realizar esse retorno em 2028.
A seleção é destinada a cidadãos dos Estados Unidos que atendam aos requisitos acadêmicos e profissionais estabelecidos pela agência.
Os candidatos devem possuir uma das seguintes qualificações:
Para candidatos da área de aviação, a Nasa estabelece requisitos específicos de horas de voo, que variam conforme o tipo de aeronave.
Entre as possibilidades estão 750 horas como piloto em comando de jato de alto desempenho, 1.500 horas totais em aeronaves de asa fixa ou 1.000 horas em aeronaves de asa rotativa.
Os profissionais selecionados poderão participar de diferentes etapas do programa Artemis, incluindo atividades na superfície lunar e o desenvolvimento de sistemas para futuras missões.
Segundo Jared Isaacman, administrador da Nasa, os novos integrantes do corpo de astronautas poderão caminhar na Lua, trabalhar na futura base lunar e ajudar a preparar operações que permitirão levar tripulações a Marte.
De acordo com o The Guardian, durante uma demonstração aérea no Centro Espacial Kennedy, nos Estados Unidos, no último sábado, 7, a agência também destacou que pretende contar com a participação da SpaceX e da Blue Origin no desenvolvimento de soluções para pousos lunares tripulados.
A Nasa pretende escolher os novos candidatos até o final de 2027. Após a seleção, os aprovados deverão iniciar o treinamento para futuras missões espaciais.
Na seleção anterior, aberta em 2024, a agência recebeu mais de 8 mil candidaturas. Desse total, dez pessoas foram escolhidas em setembro de 2025.
Desde a década de 1960, a Nasa selecionou 370 pessoas para treinamento como astronautas. Atualmente, o corpo de astronautas da agência conta com 32 profissionais em atividade.
A seleção é voltada a cidadãos americanos que cumpram os requisitos de formação e experiência profissional.
Os escolhidos poderão integrar missões de exploração lunar e participar dos preparativos para a presença humana em Marte.