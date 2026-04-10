Artemis II: tripulação volta à Terra e completa missão histórica

A missão Artemis II retornou à Terra nesta sexta-feira de acordo com o horário previsto pela Nasa, às 21h.. Pouco antes disso, a cápsula ficou um período de seis minutos sem comunicação já na atmosfera terrestre. A Orion pousará no Oceano Pacífico, próximo à costa de San Diego, na Califórnia. Essa é a mesma região onde a missão não tripulada Artemis I pousou em dezembro de 2022.

Segundo o New York Times, observadores aéreos avistaram a cápsula enquanto ela atravessava a atmosfera.

Durante os seis minutos de "blackout", os tripulantes ficarão sem nenhuma comunicação, seja de áudio ou vídeo, com a base da Nasa.

Uma sequência de 11 paraquedas em diferentes altitudes desaceleraram progressivamente a cápsula, de 520 km/h para 210 km/h.

Missão histórica

Essa foi a primeira missão tripulada à Lua desde o fim do programa Apollo, em 1972, e teve como objetivo testar sistemas e colocar dados para preparar as próximas etapas do programa, que levarão o homem para a superfície lunar novamente.

Segundo a Nasa, a missão coletou mais de 175 GB de dados, incluindo milhares de imagens da superfície lunar. Parte do material registra, pela primeira vez, documentação humana ao lado oculto da Lua.

Após uma bem sucedida volta em torno da Lua na última quarta-feira, 8, os astronautas realizaram ajustes de trajetória para preparar a volta para casa. A espaçonave acionou os propulsores por 15 segundos para corrigir o caminho de retorno à Terra.

A missão foi completada no tempo previsto?

Sim. A Artemis II durou dez dias, conforme o planejamento original.

A missão decolou em 1º de abril do Kennedy Space Center, na Flórida, e percorreu aproximadamente 1,1 milhão de quilômetros ao longo da trajetória circumlunar. A distância mais próxima da Lua ocorreu na segunda-feira, 6, a 6.545 quilômetros da superfície lunar.

Quais eram os objetivos da missão? Eles foram cumpridos?

A Artemis II foi concebida como um voo de teste, sem pouso lunar previsto.

O objetivo central era verificar se a espaçonave Orion funcionaria corretamente com tripulação a bordo em ambiente de espaço profundo, abrindo caminho para o pouso lunar planejado para 2028.

A missão também avaliou os sistemas de suporte de vida, detectores de radiação, trajes espaciais de nova geração e outros equipamentos críticos para futuras missões.

O Módulo de Serviço Europeu (ESM), construído pela Airbus em Bremen, na Alemanha, para a Agência Espacial Europeia, foi responsável pela propulsão, pelo fornecimento de água e ar e pela regulação de temperatura da nave.

"O ESM se saiu muito bem", disse Jonathan McDowell, astrofísico aposentado, à revista Nature. A queima principal do motor, que durou 5 minutos e 50 segundos e colocou a nave em trajetória lunar, "aconteceu perfeitamente conforme o planejado", afirmou Siân Cleaver, engenheira industrial do ESM na Airbus, à publicação.

Segundo a NASA, a missão parece ter cumprido todos os seus objetivos. "Nossa equipe levou a humanidade em uma jornada incrível ao redor da Lua e trouxe de volta imagens tão extraordinárias e ricas em ciência que vão inspirar gerações", disse Nicky Fox, administradora associada da Nasa, ao The Guardian.

Houve imprevistos?

Houve dois imprevistos na missão.

O mais operacionalmente relevante ocorreu nesta sexta-feira, 10, cerca de duas horas antes da queima de retorno. Houve uma perda inesperada de sinal de comunicação durante uma mudança de taxa de dados, interrompendo temporariamente a transmissão de telemetria da nave para o centro de controle.

As comunicações foram restabelecidas em seguida e a queima ocorreu conforme o planejado, segundo a NASA.

O outro imprevisto foi mais cotidiano, algo que muitos donos de casa podem se identificar. O banheiro da cápsula, do tamanho de uma van pequena, quebrou mais de uma vez ao longo da missão, obrigando o uso temporário de sacos coletores de urina e reparos improvisados feitos pela astronauta Christina Koch, segundo o The Guardian.

Fora isso, houve espaço até para leveza. No domingo de Páscoa, a tripulação fez uma caça aos ovos, literalmente, dentro da cápsula, procurando pacotes de ovos mexidos desidratados escondidos pela nave.