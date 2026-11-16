Cientistas chineses chegam perto do zero absoluto e batem recorde no espaço

Estação Tiangong: experimento resfriou átomos de rubídio a 9,7 picokelvin (Stocktrek Images/Getty Images)
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Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13h16.
Cientistas chineses resfriaram átomos a 9,7 picokelvin na estação espacial Tiangong, aproximando-se do zero absoluto e batendo recordes de resfriamento no espaço. Isso permite estudar comportamentos quânticos da matéria em condições extremas. A microgravidade espacial permitiu observações mais longas, ampliando possibilidades para física quântica e medição precisa.
Cientistas chineses conseguiram resfriar átomos a uma temperatura extremamente próxima do zero absoluto, o limite mais baixo de temperatura possível. O experimento, realizado na estação espacial Tiangong, atingiu 9,7 picokelvin e estabeleceu um novo recorde de resfriamento no espaço.
A marca é aproximadamente quatro vezes menor que o recorde anterior, de 38 picokelvin, obtido em uma torre de queda. Os resultados foram publicados no início de novembro na revista científica Science.
A conquista pode ampliar as possibilidades de estudar o comportamento da matéria em condições extremas e desenvolver instrumentos de medição mais precisos.
O zero absoluto corresponde a -273,15 °C, ou zero kelvin. Trata-se do limite inferior da temperatura, que não pode ser atingido exatamente.
Para compreender a dimensão do experimento, um picokelvin equivale a um trilionésimo de kelvin. Isso significa que os pesquisadores chegaram a apenas 9,7 trilionésimos de kelvin acima desse limite.
Nessas condições, os átomos apresentam comportamentos que dificilmente podem ser observados em temperaturas comuns. Um exemplo é o condensado de Bose-Einstein, estado da matéria em que vários átomos passam a se comportar coletivamente, como se formassem uma única onda quântica.
Esse fenômeno permite investigar propriedades fundamentais da matéria e compreender melhor processos estudados pela física quântica.
O experimento começou com aproximadamente 20 mil átomos de rubídio, elemento químico utilizado em pesquisas sobre o comportamento da matéria.
Para reduzir a temperatura, os cientistas combinaram diferentes técnicas. Primeiro, utilizaram lasers para diminuir a velocidade dos átomos. Depois, retiraram as partículas com maior energia por meio de um processo chamado resfriamento evaporativo.
A etapa seguinte envolveu uma armadilha óptica, formada por feixes de laser que mantêm os átomos concentrados e permitem controlar seu movimento. Ao reduzir gradualmente a intensidade dessa armadilha, os pesquisadores fizeram a nuvem atômica se expandir.
A velocidade dessa expansão permitiu calcular a temperatura equivalente, com uma margem de incerteza entre 7,0 e 12,9 picokelvin. A medição corresponde à energia associada ao movimento dos átomos, e não à temperatura da estação espacial.
Uma das principais vantagens da Tiangong é a microgravidade, condição que reduz os efeitos da gravidade sobre os experimentos. Na Terra, as nuvens de átomos começam a cair após serem liberadas, o que limita o tempo disponível para acompanhar seu comportamento. No ambiente espacial, esse movimento pode ser observado por períodos maiores.
Durante o experimento, a equipe conseguiu acompanhar a expansão da nuvem atômica por sete segundos. Para comparação, experimentos anteriores realizados na Estação Espacial Internacional permitiram observações de aproximadamente dois segundos.
Esse tempo adicional é importante porque possibilita analisar movimentos extremamente lentos, difíceis de medir em condições terrestres.
A pesquisa abre possibilidades para investigar estados da matéria que surgem em condições quânticas específicas. Entre os fenômenos de interesse estão o vidro de Bose e as fases de Mott, nos quais os átomos apresentam comportamentos coletivos diferentes daqueles observados em materiais comuns.
Os cientistas pretendem ampliar os experimentos, utilizando mais partículas e sistemas capazes de controlar o formato das nuvens atômicas.
Outra aplicação prevista envolve os interferômetros atômicos, instrumentos que aproveitam o comportamento dos átomos como ondas para realizar medições de alta precisão. Esses equipamentos poderão ser utilizados em testes de princípios fundamentais da física, incluindo o princípio da equivalência, relacionado à maneira como a gravidade atua sobre diferentes corpos.
Com isso, a pesquisa oferece novas possibilidades para investigar fenômenos físicos que ainda desafiam os cientistas.
Glossário
O que é zero absoluto?
É o limite inferior teórico da temperatura, equivalente a -273,15 °C ou zero kelvin, onde teoricamente todas as atividades atômicas cessariam.