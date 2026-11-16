Cientistas chineses chegam perto do zero absoluto e batem recorde no espaço

Cientistas chineses conseguiram resfriar átomos a uma temperatura extremamente próxima do zero absoluto, o limite mais baixo de temperatura possível. O experimento, realizado na estação espacial Tiangong, atingiu 9,7 picokelvin e estabeleceu um novo recorde de resfriamento no espaço.

A marca é aproximadamente quatro vezes menor que o recorde anterior, de 38 picokelvin, obtido em uma torre de queda. Os resultados foram publicados no início de novembro na revista científica Science.

A conquista pode ampliar as possibilidades de estudar o comportamento da matéria em condições extremas e desenvolver instrumentos de medição mais precisos.

O que acontece com a matéria no zero absoluto?

O zero absoluto corresponde a -273,15 °C, ou zero kelvin. Trata-se do limite inferior da temperatura, que não pode ser atingido exatamente.

Para compreender a dimensão do experimento, um picokelvin equivale a um trilionésimo de kelvin. Isso significa que os pesquisadores chegaram a apenas 9,7 trilionésimos de kelvin acima desse limite.

Nessas condições, os átomos apresentam comportamentos que dificilmente podem ser observados em temperaturas comuns. Um exemplo é o condensado de Bose-Einstein, estado da matéria em que vários átomos passam a se comportar coletivamente, como se formassem uma única onda quântica.

Esse fenômeno permite investigar propriedades fundamentais da matéria e compreender melhor processos estudados pela física quântica.

Como funciona o resfriamento de átomos no espaço?

O experimento começou com aproximadamente 20 mil átomos de rubídio, elemento químico utilizado em pesquisas sobre o comportamento da matéria.

Para reduzir a temperatura, os cientistas combinaram diferentes técnicas. Primeiro, utilizaram lasers para diminuir a velocidade dos átomos. Depois, retiraram as partículas com maior energia por meio de um processo chamado resfriamento evaporativo.

A etapa seguinte envolveu uma armadilha óptica, formada por feixes de laser que mantêm os átomos concentrados e permitem controlar seu movimento. Ao reduzir gradualmente a intensidade dessa armadilha, os pesquisadores fizeram a nuvem atômica se expandir.

A velocidade dessa expansão permitiu calcular a temperatura equivalente, com uma margem de incerteza entre 7,0 e 12,9 picokelvin. A medição corresponde à energia associada ao movimento dos átomos, e não à temperatura da estação espacial.

Como a microgravidade ajudou a bater o recorde?

Uma das principais vantagens da Tiangong é a microgravidade, condição que reduz os efeitos da gravidade sobre os experimentos. Na Terra, as nuvens de átomos começam a cair após serem liberadas, o que limita o tempo disponível para acompanhar seu comportamento. No ambiente espacial, esse movimento pode ser observado por períodos maiores.

Durante o experimento, a equipe conseguiu acompanhar a expansão da nuvem atômica por sete segundos. Para comparação, experimentos anteriores realizados na Estação Espacial Internacional permitiram observações de aproximadamente dois segundos.

Esse tempo adicional é importante porque possibilita analisar movimentos extremamente lentos, difíceis de medir em condições terrestres.

Feito pode ampliar estudos sobre física quântica

A pesquisa abre possibilidades para investigar estados da matéria que surgem em condições quânticas específicas. Entre os fenômenos de interesse estão o vidro de Bose e as fases de Mott, nos quais os átomos apresentam comportamentos coletivos diferentes daqueles observados em materiais comuns.

Os cientistas pretendem ampliar os experimentos, utilizando mais partículas e sistemas capazes de controlar o formato das nuvens atômicas.

Outra aplicação prevista envolve os interferômetros atômicos, instrumentos que aproveitam o comportamento dos átomos como ondas para realizar medições de alta precisão. Esses equipamentos poderão ser utilizados em testes de princípios fundamentais da física, incluindo o princípio da equivalência, relacionado à maneira como a gravidade atua sobre diferentes corpos.

Com isso, a pesquisa oferece novas possibilidades para investigar fenômenos físicos que ainda desafiam os cientistas.